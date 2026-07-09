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Így igényelhető rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2026-ban: ezek a feltételek, ekkor érkezik az összeg

Pénzcentrum
2026. július 9. 21:32

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény sok családnak jelenthet segítséget 2026-ban is. Ez nem havi támogatás, hanem egy jogosultság, jelenthet ingyenes étkeztetést és évente kétszeri pénzbeli támogatást is. Ha a gyermek ellátása komoly terhet jelent a családi költségvetésben, érdemes megnézni, járhat-e rendszeres gyermekvédelmi támogatás. Cikkünkben összefoglaljuk, kik kérhetik a kedvezményt, milyen összegekkel lehet számolni, mikor jöhet a támogatás, és hogyan kell elindítani az igénylést.

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Mit jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény?

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem egy konkrét, havi támogatás, hanem egy olyan jogosultság, amely többféle segítséghez kapcsolódhat – ezek egyike az évente kétszer folyósítható pénzbeli juttatás. A gyakran rendszeres gyermekvédelmi támogatásként emlegetett pénz tehát nem önálló havi ellátás.

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A pénztámogatás akkor jár, ha előbb megállapítják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. Ehhez azt vizsgálják, hogy a család jövedelmi és vagyoni helyzete megfelel-e a gyermekvédelmi törvényben rögzített feltételeknek.

Ki lehet jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2026-ban?

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az alacsonyabb jövedelemből gazdálkodó családok kérhetik. A jogosultságnál nemcsak a család havi bevételeit nézik, hanem azt is, hányan élnek a háztartásban, és van-e olyan vagyon – például hasznosítható ingatlan vagy jármű –, amelyet a szabályok szerint figyelembe kell venni.

A jövedelemszámításnál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozókból indulnak ki, ami általában a szülőket, a szülő házastársát vagy élettársát, valamint az eltartott gyermekeket jelenti. A kedvezmény nem feltétlenül szűnik meg a gyermek nagykorúvá válásával: a korábban jogosult gyermek továbbtanulása során is jogosult maradhat.

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Mekkora jövedelem mellett járhat a kedvezmény

A jövedelemhatárokat a szociális vetítési alaphoz viszonyítva számolják ki, amely 2026-ban 28 500 forint. Alapesetben a szociális vetítési alap 225 százaléka a határ, ez idén 64 125 forintos egy főre jutó havi jövedelmet jelent. Ennél magasabb, 245 százalékos, azaz jelenleg 69 825 forintos határ érvényes az alábbi meghatározott élethelyzetekben:

  • ha a gyermeket egyedülálló szülő gondozza;
  • ha a gyermeket más törvényes képviselő gondozza;
  • ha a gyermek tartósan beteg;
  • ha a gyermek súlyosan fogyatékos;
  • ha a gyermek már nagykorúvá vált, de nappali oktatásban tanul, és még nem töltötte be a 23. életévét;
  • ha a gyermek már nagykorúvá vált, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és még nem töltötte be a 25. életévét.

A nagykorúvá vált gyermeknél további feltétel, hogy a nagykorúvá válása előtti meghatározott időszakban legalább egy napig jogosult legyen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

Mennyi a gyermekvédelmi támogatás 2026-ban?

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás nem havi juttatás. Aki jogosult rá, évente két alkalommal, augusztusban és novemberben számolhat vele, ha a gyermek jogosultsága az adott időpontban fennáll.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2025-höz hasonlóan 2026-ban is az alábbi  pénzbeli támogatással járhat gyermekenként és alkalmanként:

  • alapösszegű támogatás: 6000 forint;
  • emelt összegű támogatás: 6500 forint, ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű;
  • speciális pótlék: 8400 forint, ha a gyermekről családbafogadó gyám gondoskodik.

Az összegeket az éves központi költségvetési törvény határozza meg, a jogosultság feltételeit pedig a gyermekvédelmi törvényben rögzített rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény szabályai adják.

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Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: mikor kapjuk?

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény évente két alkalommal, augusztusban és novemberben jelent pénzbeli juttatást. Mindkét kifizetés előfeltétele, hogy az adott hónap első napján fennálljon a gyermek jogosultsága: az augusztusi támogatásnál augusztus 1-jét, a novemberi támogatásnál november 1-jét kell nézni. Ha a gyermek mindkét időpontban jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a család mindkét alkalommal megkapja a pénzbeli támogatást.

A kifizetés több lépésben történik. A jegyző előbb megküldi a fennálló jogosultsági adatokat a Magyar Államkincstár területi szervének, ami ezután rendelkezik az önkormányzatok felé történő átutalásról augusztus 15-ig, illetve november 15-ig.

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A jogosultak részére történő folyósításról vagy házipénztári kifizetésről a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének kell gondoskodnia augusztus 25-éig, illetve november 25-éig. Tehát a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás kifizetése nem egyetlen, országosan egységes naphoz kötött. A lényeg az, hogy a jogosultak részére történő folyósítás vagy házipénztári kifizetés a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben meghatározott határidőkig megtörténjen.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás igénylése

A pénzbeli támogatás előfeltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása. Ezt kérelem alapján állapítják meg, amelyet a lakcím szerint illetékes polgármesteri hivatalnál vagy kormányablaknál lehet beadni. Ha ez a jogosultság fennáll, ahhoz kapcsolódhat az évente kétszeri pénzbeli támogatás is, amit különállóan már nem kell kérvényezni.

A kérelemhez a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nyomtatvány kitöltése szükséges, amelyben a kérelmező és a gyermek adatai mellett a család jövedelmi és vagyoni helyzetéről is nyilatkozni kell. A nyomtatvány kitöltéséhez és a kérelem benyújtásához az alábbi adatokra és igazolásokra lehet szükség:

  • jövedelemigazolás;
  • a gyermek vagy gyermekek adatai;
  • a közös háztartásban élők adatai;
  • tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása;
  • gyámsággal vagy elhelyezéssel kapcsolatos irat;
  • vagyoni adatok, például ingatlanra vagy járműre vonatkozó információk.

Mivel a szükséges mellékletek az élethelyzettől függően eltérőek lehetnek, beadás előtt érdemes egyeztetni az illetékes hivatalnál vagy kormányablaknál, pontosan milyen csatolmányokat kérnek.

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Meddig jár a kedvezmény, és mikor kell újra beadni a kérelmet?

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás főszabály szerint kérelmezésenként egy évig jár. Ez azt jelenti, hogy a jogosultság nem hosszabbodik meg automatikusan, tehát figyelni kell a lejárati dátumára.

Ha a család továbbra is megfelel a feltételeknek, az ismételt megállapításhoz új kérelmet kell benyújtani. Ezt már a korábbi jogosultság megszűnése előtti három hónapban meg lehet tenni, ezért az ügyintézést nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyéb támogatási formái

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez az évente kétszeri pénzbeli juttatáson kívül több más kedvezmény, természetbeni támogatás is kapcsolódhat, például automatikusan jogosulttá tesz a Tisza-kormány által bejelentett iskolakezdési támogatásra. A jogosultság szerepet játszhat ezenfelül például az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénylésénél, valamint a szünidei gyermekétkeztetésnél is.

A kedvezmény a továbbtanulásnál is fontos lehet, mivel bizonyos esetekben felvételi többletpontot jelenthet a felsőoktatásba történő jelentkezés során. De kapcsolódhat hozzá kollégiumi díjmentesség vagy rendszeres szociális ösztöndíj is, ami a tanulmányok alatt felmerülő megélhetési és lakhatási költségeket csökkenti.

Egyes gyermekcélú megtakarításoknál, például a Babakötvényhez és a Start-számlához kapcsolódó támogatásoknál is fontos tényező a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Az ebben részesülő gyermekek a 7. és 14. életévükben további életkezdési támogatást kaphatnak, a Kincstári Start-értékpapírszámlára történő befizetések után pedig magasabb állami támogatás járhat számukra.
Címlapkép: Getty Images
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