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Otthon

Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá

Pénzcentrum
2026. július 6. 21:23

László Attila, Pilis polgármestere a Facebookon írta meg, hogy támogatja a Tisza-kormány által bejelentett 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ugyanakkor úgy véli, annak felhasználását országosan is ellenőrizni kellene. A pilisi gyakorlatra hivatkozva azt javasolja, hogy a támogatás felhasználását számlával vagy más módon igazolják a családok. Szerinte ezzel biztosítható, hogy a közpénz valóban a gyermekek iskolakezdését szolgálja.

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László Attila Facebook-bejegyzésben reagált a Tisza-kormány által bejelentett, gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra. A polgármester azt írta, egyetért a támogatás alapelvével, mert minden olyan intézkedést fontosnak tart, amely valódi segítséget nyújt a gyermekeket nevelő családoknak a szeptemberi kiadások enyhítésében.

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Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a támogatás felhasználását megfelelő ellenőrzéshez kötné. Mint írta, Pilisen a szociális jellegű támogatások esetében a jogosultaknak el kell számolniuk a támogatás felhasználásával: vagy számlával igazolják a vásárlást, vagy olyan utalványt kapnak, amely kizárólag a meghatározott célra használható fel.

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A településvezető szerint ezt a gyakorlatot országos szinten is érdemes lenne alkalmazni az iskolakezdési támogatás esetében. Javaslata szerint azoknak, akik nem tudják igazolni, hogy a támogatást a meghatározott célra fordították, a későbbiekben ne járjon hasonló juttatás.

Bejegyzését azzal zárta, hogy a közpénzekkel felelősen kell gazdálkodni. Véleménye szerint megfelelő kontroll nélkül fennáll annak a veszélye, hogy a támogatás egy része nem a gyermekek iskolakezdését szolgálja, ezért fontos, hogy minden forint valóban a családok és a gyermekek javát szolgálja.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
52 perce
Pilis az a vérnácoid koszfészek ahol kukacok folynak a csapból és ahonnan a fajvédők ki akarták tiltani a cigányokat.
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