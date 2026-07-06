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Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
László Attila, Pilis polgármestere a Facebookon írta meg, hogy támogatja a Tisza-kormány által bejelentett 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ugyanakkor úgy véli, annak felhasználását országosan is ellenőrizni kellene. A pilisi gyakorlatra hivatkozva azt javasolja, hogy a támogatás felhasználását számlával vagy más módon igazolják a családok. Szerinte ezzel biztosítható, hogy a közpénz valóban a gyermekek iskolakezdését szolgálja.
László Attila Facebook-bejegyzésben reagált a Tisza-kormány által bejelentett, gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra. A polgármester azt írta, egyetért a támogatás alapelvével, mert minden olyan intézkedést fontosnak tart, amely valódi segítséget nyújt a gyermekeket nevelő családoknak a szeptemberi kiadások enyhítésében.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a támogatás felhasználását megfelelő ellenőrzéshez kötné. Mint írta, Pilisen a szociális jellegű támogatások esetében a jogosultaknak el kell számolniuk a támogatás felhasználásával: vagy számlával igazolják a vásárlást, vagy olyan utalványt kapnak, amely kizárólag a meghatározott célra használható fel.
A településvezető szerint ezt a gyakorlatot országos szinten is érdemes lenne alkalmazni az iskolakezdési támogatás esetében. Javaslata szerint azoknak, akik nem tudják igazolni, hogy a támogatást a meghatározott célra fordították, a későbbiekben ne járjon hasonló juttatás.
Bejegyzését azzal zárta, hogy a közpénzekkel felelősen kell gazdálkodni. Véleménye szerint megfelelő kontroll nélkül fennáll annak a veszélye, hogy a támogatás egy része nem a gyermekek iskolakezdését szolgálja, ezért fontos, hogy minden forint valóban a családok és a gyermekek javát szolgálja.
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