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Kvíz

TOP 10 júniusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, történelmi és helyesírási kvízeink, mennyire ismered a Velencei-tavat!

Pénzcentrum
2026. július 1. 11:31

A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg a lehető legváltozatosabb témákban, amelyekből minden hónapban kiválogatjuk az olvasóink kedvenceit. Te is kitöltenél most 1-2 kvízt? Vagy volt olyan kvíz, amiről pont lemaradtál? Szemezgess a hónap legjobbjaiból! 

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Mutatjuk, melyik 10 kvízünk volt a legnépszerűbb az olvasóink körében június folyamán. 

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  1. Kvíz: Híres apák híres gyermekei! Te hány párosítást találsz el a 10-ből?
  2. Kvíz: Kiszúrod az irodalom kakukktojásait? Csak akkor lesz 10/10, ha a részletekre is figyelsz!
  3. Kvíz: Jól ismered a híres magyar tudósok találmányait, felfedezéseit? Lássuk, mit tudsz róluk!
  4. Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mennyire emlékszel a nagy júniusi eseményekre!
  5. Kvíz: Eligazodsz a zene világában? Itt a 10/10-hez nem lesz elég a jó ritmusérzék
  6. Kvíz: Fel tudod idézni, miről nevezetes Trianon? Lássuk, mennyit tudsz a magyar történelmet meghatározó trianoni szerződésről!
  7. Kvíz: Azt hiszed, jól ismered a Velencei-tavat? Ez a 10 kérdés könnyen rád cáfolhat!
  8. Kvíz: Penge vagy földrajzból? Ez a 10 trükkös ország és főváros párosítás még a profikon is kifoghat!
  9. Kvíz: Rég volt már a nyelvtanóra? Ezek a helyesírási szabályok sok magyaron kifognak!
  10. Kvíz: Tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!
Kvíz: Mit tudsz a Föld hatalmas óceánjairól és a világtengerről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint hinnéd!
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Kvíz: Mit tudsz a Föld hatalmas óceánjairól és a világtengerről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint hinnéd!
Földrajz órán mindenki tanulta, hogy hol kell keresni a térképen a Csendes-, az Atlanti- és az Indiai-ócenánt.
Címlapkép: Getty Images
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