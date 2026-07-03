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usa, zászló
Kvíz

Kvíz: Mennyire ismered Amerika jelképeit? Nem biztos, hogy elég lesz, amit a filmekben láttál!

Pénzcentrum
2026. július 3. 17:55

Az Egyesült Államokhoz rengeteg olyan jelkép kötődik, amit akkor is felismerünk, ha sosem jártunk Amerikában. Július 4-e, azaz a függetlenség napja alkalmából most ezekből állítottunk össze egy kvízt: emblematikus helyek, emlékművek, épületek és nemzeti szimbólumok Amerika történelméből. Nézzük, mennyire vagy képben az USA ikonikus jelképeivel!

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Kvíz: Mennyire ismered Amerika jelképeit? Nem biztos, hogy elég lesz, amit a filmekben láttál!

1/10 kérdés
Melyik épület az amerikai elnök hivatalos rezidenciája és munkahelye?
A Fehér Ház
A Pentagon
A Capitolium
Az Independence Hall
2/10 kérdés
Mit jelképeznek a csillagok az Egyesült Államok zászlaján?
Az első telepeseket
Az elnököket
Az alapító atyákat
A tagállamokat
3/10 kérdés
Melyik országtól kapta ajándékba a Szabadság-szobrot az Egyesült Államok?
Franciaország
Spanyolország
Nagy-Britannia
Kanada
4/10 kérdés
Mit ábrázol a Mount Rushmore sziklaemlékmű?
A Függetlenségi nyilatkozat aláíróit
Kolumbusz Kristófot és legénységét
Polgárháborús tábornokokat
Amerikai elnököket
5/10 kérdés
Melyik amerikai város ikonikus hídja a Golden Gate híd?
New York
Boston
San Francisco
Miami
6/10 kérdés
Melyik épület ad otthont az Egyesült Államok Kongresszusának?
A Trump Tower
A Lincoln Memorial
A Pentagon
Az amerikai Capitolium
7/10 kérdés
Mit írt eredetileg a híres HOLLYWOOD felirat?
HOLLYWOODLAND
HOLLYWOOD STUDIOS
HOLLYWOOD CITY
SAINT HOLLYWOOD
8/10 kérdés
Milyen formájú az első amerikai elnök emlékére állított Washington-emlékmű?
Kupolás templom
Obeliszk
Lovasszobor
Diadalív
9/10 kérdés
Melyik madár az Egyesült Államok egyik legismertebb nemzeti jelképe?
Vörösbegy
Albatrosz
Fehérfejű rétisas
Pulyka
10/10 kérdés
Hol látható ma az Egyesült Államok Függetlenségi nyilatkozatának eredeti, aláírt példánya?
Sehol, az eredeti nyilatkozat elveszett
Az Independence Hallban
A Fehér Házban
Az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárában
Címlapkép: Getty Images
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