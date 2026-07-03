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Az Egyesült Államokhoz rengeteg olyan jelkép kötődik, amit akkor is felismerünk, ha sosem jártunk Amerikában. Július 4-e, azaz a függetlenség napja alkalmából most ezekből állítottunk össze egy kvízt: emblematikus helyek, emlékművek, épületek és nemzeti szimbólumok Amerika történelméből. Nézzük, mennyire vagy képben az USA ikonikus jelképeivel!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyire ismered Amerika jelképeit? Nem biztos, hogy elég lesz, amit a filmekben láttál! 1/10 kérdés Melyik épület az amerikai elnök hivatalos rezidenciája és munkahelye? A Fehér Ház A Pentagon A Capitolium Az Independence Hall Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelképeznek a csillagok az Egyesült Államok zászlaján? Az első telepeseket Az elnököket Az alapító atyákat A tagállamokat Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik országtól kapta ajándékba a Szabadság-szobrot az Egyesült Államok? Franciaország Spanyolország Nagy-Britannia Kanada Következő kérdés 4/10 kérdés Mit ábrázol a Mount Rushmore sziklaemlékmű? A Függetlenségi nyilatkozat aláíróit Kolumbusz Kristófot és legénységét Polgárháborús tábornokokat Amerikai elnököket Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik amerikai város ikonikus hídja a Golden Gate híd? New York Boston San Francisco Miami Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik épület ad otthont az Egyesült Államok Kongresszusának? A Trump Tower A Lincoln Memorial A Pentagon Az amerikai Capitolium Következő kérdés 7/10 kérdés Mit írt eredetileg a híres HOLLYWOOD felirat? HOLLYWOODLAND HOLLYWOOD STUDIOS HOLLYWOOD CITY SAINT HOLLYWOOD Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen formájú az első amerikai elnök emlékére állított Washington-emlékmű? Kupolás templom Obeliszk Lovasszobor Diadalív Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik madár az Egyesült Államok egyik legismertebb nemzeti jelképe? Vörösbegy Albatrosz Fehérfejű rétisas Pulyka Következő kérdés 10/10 kérdés Hol látható ma az Egyesült Államok Függetlenségi nyilatkozatának eredeti, aláírt példánya? Sehol, az eredeti nyilatkozat elveszett Az Independence Hallban A Fehér Házban Az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárában Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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