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A magyar feltalálók napját 2009 óta tartják Magyarországon június 13-án. Az ünnepnapot az 1989-ben megalapított Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) 20. évfordulója alkalmából tartották meg először és a dátumválasztás sem véletlen: a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert biokémikus pontosan ezen a napon jelentette be találmányát 1941-ben; a jól eltartható, nagy C-vitamin-tartalmú készítmények előállításának eljárását. Te jól ismered a híres magyar feltalálókat és találmányaikat? A mai kvíz során kiderül, emlékszel-e kinek a nevéhez fűződnek a nagy tudományos áttörések.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a híres magyar tudósok találmányait, felfedezéseit? Lássuk, mit tudsz róluk! 1/10 kérdés Kihez köthető a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálása? Bíró László József Jedlik Ányos Irinyi János Szent-Györgyi Albert Következő kérdés 2/10 kérdés Ki találta fel a golyóstollat? Csonka János Bíró László József Goldmark Péter Károly Bánki Donát Következő kérdés 3/10 kérdés Ki volt a holográfia feltalálója? Gábor Dénes Neumann János Tihanyi Kálmán Selényi Pál Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik három magyar mérnök nevéhez fűződik a transzformátor feltalálása? Bláthy Ottó Titusz, Kandó Kálmán, Puskás Tivadar Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Zipernowsky Károly Déri Miksa, Kandó Kálmán, Bánki Donát Jedlik Ányos, Bláthy Ottó Titusz, Zipernowsky Károly Következő kérdés 5/10 kérdés Szent-Györgyi Albert neve melyik anyag felfedezésével forrt össze? C-vitamin plazma inzulinkristály szódavíz Következő kérdés 6/10 kérdés Ki tervezte a Ford T-modell bolygóműves sebességváltóját? Kandó Kálmán Kármán Tódor Bánki Donát Galamb József Következő kérdés 7/10 kérdés Mi volt Jedlik Ányos egyik híres találmánya az alábbiak közül? dinamó fénymásolás telefonközpont hidrogénbomba Következő kérdés 8/10 kérdés Ki volt a napenergia tárolásának feltalálója és az első napház építője? Telkes Mária Karikó Katalin Krausz Ferenc Fonó Albert Következő kérdés 9/10 kérdés Ki volt a Prezi felhőalapú prezentációs szoftver egyik megálmodója és létrehozója? Árvai Péter Neumann János Jánosi Marcell Losonczi Áron Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik találmány fűződik Losonczi Áron nevéhez? MCD típusú hajlékony lemez üvegbeton okostojás turbina Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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