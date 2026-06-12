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Kvíz

Kvíz: Jól ismered a híres magyar tudósok találmányait, felfedezéseit? Lássuk, mit tudsz róluk!

Pénzcentrum
2026. június 12. 18:02

A magyar feltalálók napját 2009 óta tartják Magyarországon június 13-án. Az ünnepnapot az 1989-ben megalapított Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) 20. évfordulója alkalmából tartották meg először és a dátumválasztás sem véletlen: a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert biokémikus pontosan ezen a napon jelentette be találmányát 1941-ben; a jól eltartható, nagy C-vitamin-tartalmú készítmények előállításának eljárását. Te jól ismered a híres magyar feltalálókat és találmányaikat? A mai kvíz során kiderül, emlékszel-e kinek a nevéhez fűződnek a nagy tudományos áttörések.

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Kvíz: Jól ismered a híres magyar tudósok találmányait, felfedezéseit? Lássuk, mit tudsz róluk!

1/10 kérdés
Kihez köthető a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálása?
Bíró László József
Jedlik Ányos
Irinyi János
Szent-Györgyi Albert
2/10 kérdés
Ki találta fel a golyóstollat?
Csonka János
Bíró László József
Goldmark Péter Károly
Bánki Donát
3/10 kérdés
Ki volt a holográfia feltalálója?
Gábor Dénes
Neumann János
Tihanyi Kálmán
Selényi Pál
4/10 kérdés
Melyik három magyar mérnök nevéhez fűződik a transzformátor feltalálása?
Bláthy Ottó Titusz, Kandó Kálmán, Puskás Tivadar
Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Zipernowsky Károly
Déri Miksa, Kandó Kálmán, Bánki Donát
Jedlik Ányos, Bláthy Ottó Titusz, Zipernowsky Károly
5/10 kérdés
Szent-Györgyi Albert neve melyik anyag felfedezésével forrt össze?
C-vitamin
plazma
inzulinkristály
szódavíz
6/10 kérdés
Ki tervezte a Ford T-modell bolygóműves sebességváltóját?
Kandó Kálmán
Kármán Tódor
Bánki Donát
Galamb József
7/10 kérdés
Mi volt Jedlik Ányos egyik híres találmánya az alábbiak közül?
dinamó
fénymásolás
telefonközpont
hidrogénbomba
8/10 kérdés
Ki volt a napenergia tárolásának feltalálója és az első napház építője?
Telkes Mária
Karikó Katalin
Krausz Ferenc
Fonó Albert
9/10 kérdés
Ki volt a Prezi felhőalapú prezentációs szoftver egyik megálmodója és létrehozója?
Árvai Péter
Neumann János
Jánosi Marcell
Losonczi Áron
10/10 kérdés
Melyik találmány fűződik Losonczi Áron nevéhez?
MCD típusú hajlékony lemez
üvegbeton
okostojás
turbina
Címlapkép: Getty Images
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