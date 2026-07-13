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Ez a 10 legjobb balatoni fagyizó 2026-ban: ha igazán jót keresel, itt biztos nem nyúlsz mellé
A vendégek Tripadvisor vagy Google értékelései nemcsak egy-egy cukrászda sikerét jelzik, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy milyen kép alakul ki a Balatonról a hazai és külföldi vendégek szemében.
A Balatoni Turizmus Szövetség most nyilvánosságra hozta a Balaton tíz legjobban értékelt fagylaltozójának rangsorát, amely kizárólag a Tripadvisor vendégértékelései alapján készült. A lista jól mutatja: a térségben számos olyan cukrászda és fagyizó működik, amely nemcsak szakmailag erős, hanem a vendégek bizalmát is kiérdemelte.
„A vendég ma már nemcsak az élményeit viszi haza a Balatonról, hanem meg is osztja azokat az online térben. Néha fotók formájában a közösségi médiában, máskor meg csillagokat oszt a telefonjáról. Ezek a csillagok kimondottan fontosak az egész Balatonnak. Egy pozitív értékelés új vendégeket hozhat a régióba, és közben az egész Balaton megítélését is erősítheti” – mondta Fekete Tamás,
Sőt, a csillagok növelhetik a forgalmat is. A Harvard Business School korábbi kutatása szerint már egy csillagnyi javulás az online értékelésekben akár 5–9 százalékos árbevétel-növekedést is hozhat egy független étterem számára. Ez jól mutatja, hogy a Google- és Tripadvisor-értékelések ma már nem egyszerű visszajelzések, hanem komoly üzleti értéket képviselnek.
A Balaton Top 10 fagylaltozója a Tripadvisor értékelései alapján:
- Füredi Fagyizó – Balatonfüred (Travellers' Choice)
- Bringatanya – Gyenesdiás
- Florida Fagyizó – Balatonmáriafürdő (Travellers' Choice)
- Geleta Cukrászda – Balatonlelle
- Levendula Kézműves Fagylaltozó – Tihany
- Bagaméri Fagylaltozó – Balatonfüred
- Promenád Kávéház – Balatongyörök
- Dinasztia Cukrászda – Siófok
- Bergmann Cukrászda – Balatonfüred
- Pingvin Fagyizó – Balatonmáriafürdő
Fekete Tamás szerint a lista egyben a balatoni cukrászdák szakmai erejének visszaigazolása is.
A Balaton Fagylaltja verseny a legjobb példa arra, hogy milyen sok kiváló minőségű cukrászda található a térségben. Idén harminc fagylaltkülönlegességgel neveztek a cukrászdák a májusi megmérettetésen, és a résztvevők többsége a Tripadvisor rangsorában is előkelő helyen szerepel. Ez azt mutatja, hogy a kiváló minőség és a vendégek pozitív visszajelzései kéz a kézben járnak.
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- mondta el az elnök.
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a digitális hírnév ma már a vendégélmény része. A szolgáltatók egyszerű eszközökkel – például QR-kódokkal, utólagos e-mailes vagy SMS-es megkereséssel, illetve személyes kéréssel – ösztönözhetik vendégeiket arra, hogy megosszák tapasztalataikat.
Az értékeléseket ugyanakkor nem elég begyűjteni: válaszolni is érdemes rájuk. Egy figyelmes reakció azt üzeni, hogy a vállalkozás számára fontosak a vendégek, és folyamatosan dolgozik a minőség fenntartásán.
„Minden egyes pozitív értékelés egy újabb csillag a Balaton hírnevén. Ezek a csillagok együtt adják azt a képet, amely alapján a vendégek ma már úti célt választanak” – emelte ki Fekete Tamás.
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