Az egykori Vasfüggöny nyomvonalán haladva ezúttal Lovásziban a „magyar Texas” olajos múltját, a hidegháborús időkben épített bunkerét és különös történeteit kerestük.
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mennyire emlékszel a nagy júniusi eseményekre!
A történelemleckék tanulása során rengeteg uralkodóval, politikai fordulattal, háborúval és korszakos eseménnyel találkozunk, de csak az igazán különlegesek maradnak meg hosszan az emlékezetünkben. Éppen ezért időnként nem árt felfrissíteni a tudásunkat, és leporolni azokat az évszámokat és történeteket, amelyek valaha még magabiztosan mentek. A mai kvízben olyan júniusi eseményeket és sorsfordító pillanatokat gyűjtöttünk össze, amelyekre érdemes emlékezni. Derítsd ki, mennyire vagy még képben a jelentős júniusi történésekkel!
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mennyire emlékszel a nagy júniusi eseményekre!
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