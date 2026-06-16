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A történelemleckék tanulása során rengeteg uralkodóval, politikai fordulattal, háborúval és korszakos eseménnyel találkozunk, de csak az igazán különlegesek maradnak meg hosszan az emlékezetünkben. Éppen ezért időnként nem árt felfrissíteni a tudásunkat, és leporolni azokat az évszámokat és történeteket, amelyek valaha még magabiztosan mentek. A mai kvízben olyan júniusi eseményeket és sorsfordító pillanatokat gyűjtöttünk össze, amelyekre érdemes emlékezni. Derítsd ki, mennyire vagy még képben a jelentős júniusi történésekkel!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mennyire emlékszel a nagy júniusi eseményekre! 1/10 kérdés Ki volt az a porosz hercegnő, későbbi osztrák császárné, akit Ferenc József oldalán 1867. június 8-án magyar királynévá koronáztak a Mátyás-templomban? Zita Mária Valéria Erzsébet (Sisi) Mária Terézia Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik év június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon kastélyban a Magyarország új határait kijelölő békeszerződést? 1920 1918 1914 1922 Következő kérdés 3/10 kérdés Ki volt az az amerikai popikon, aki 2009. június 25-én bekövetkezett váratlan halálával sokkot okozott a világban, és aminek hírére szó szerint összeomlott az internet a túlterheltségtől? Michael Jackson David Bowie Prince Freddie Mercury Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik év június 6-án indult meg a normandiai partraszállás (a D-nap) a második világháborúban? 1944 1939 1941 1945 Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik ikonikus magyar várat vette ostrom alá II. Mehmed oszmán szultán 1456 júniusának végén, amelyet Hunyadi János hősiesen megvédett? Szigetvár Buda Nándorfehérvár Eger Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik év június 28-án követték el a szarajevói merényletet Ferenc Ferdinánd ellen, ami kirobbantotta az első világháborút? 1939 1914 1910 1919 Következő kérdés 7/10 kérdés Ki volt az az ókori makedón király és világhódító, aki Kr. e. 323 júniusában, mindössze 32 évesen, rejtélyes körülmények között meghalt Babilonban? Julius Caesar Hannibál Nagy Sándor Leonidasz Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik ázsiai fővárosban található a Mennyei Béke tere (Tienanmen tér), ahol 1989 júniusában a hadsereg brutálisan leverte a diákság demokráciáért indított tüntetéshullámát? Bangkok Szöul Peking Tokió Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik év június 16-án végezték ki Nagy Imre mártír miniszterelnököt az 1956-os forradalom utáni megtorlás során? 1958 1968 1956 1989 Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik, ma Belgium területén található kisváros mellett szenvedett végzetes, utolsó vereséget Napóleon 1815. június 18-án? Trafalgár Lipcse Waterloo Austerlitz Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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