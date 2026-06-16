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Bonaparte crossing the Grand-Saint-Bernard is an equestrian portrait of Napoleon Bonaparte then First Consul, produced by Jacques-Louis David between 1800 and 1803.
Kvíz

Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mennyire emlékszel a nagy júniusi eseményekre!

Pénzcentrum
2026. június 16. 17:58

A történelemleckék tanulása során rengeteg uralkodóval, politikai fordulattal, háborúval és korszakos eseménnyel találkozunk, de csak az igazán különlegesek maradnak meg hosszan az emlékezetünkben. Éppen ezért időnként nem árt felfrissíteni a tudásunkat, és leporolni azokat az évszámokat és történeteket, amelyek valaha még magabiztosan mentek. A mai kvízben olyan júniusi eseményeket és sorsfordító pillanatokat gyűjtöttünk össze, amelyekre érdemes emlékezni. Derítsd ki, mennyire vagy még képben a jelentős júniusi történésekkel!

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Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mennyire emlékszel a nagy júniusi eseményekre!

1/10 kérdés
Ki volt az a porosz hercegnő, későbbi osztrák császárné, akit Ferenc József oldalán 1867. június 8-án magyar királynévá koronáztak a Mátyás-templomban?
Zita
Mária Valéria
Erzsébet (Sisi)
Mária Terézia
2/10 kérdés
Melyik év június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon kastélyban a Magyarország új határait kijelölő békeszerződést?
1920
1918
1914
1922
3/10 kérdés
Ki volt az az amerikai popikon, aki 2009. június 25-én bekövetkezett váratlan halálával sokkot okozott a világban, és aminek hírére szó szerint összeomlott az internet a túlterheltségtől?
Michael Jackson
David Bowie
Prince
Freddie Mercury
4/10 kérdés
Melyik év június 6-án indult meg a normandiai partraszállás (a D-nap) a második világháborúban?
1944
1939
1941
1945
5/10 kérdés
Melyik ikonikus magyar várat vette ostrom alá II. Mehmed oszmán szultán 1456 júniusának végén, amelyet Hunyadi János hősiesen megvédett?
Szigetvár
Buda
Nándorfehérvár
Eger
6/10 kérdés
Melyik év június 28-án követték el a szarajevói merényletet Ferenc Ferdinánd ellen, ami kirobbantotta az első világháborút?
1939
1914
1910
1919
7/10 kérdés
Ki volt az az ókori makedón király és világhódító, aki Kr. e. 323 júniusában, mindössze 32 évesen, rejtélyes körülmények között meghalt Babilonban?
Julius Caesar
Hannibál
Nagy Sándor
Leonidasz
8/10 kérdés
Melyik ázsiai fővárosban található a Mennyei Béke tere (Tienanmen tér), ahol 1989 júniusában a hadsereg brutálisan leverte a diákság demokráciáért indított tüntetéshullámát?
Bangkok
Szöul
Peking
Tokió
9/10 kérdés
Melyik év június 16-án végezték ki Nagy Imre mártír miniszterelnököt az 1956-os forradalom utáni megtorlás során?
1958
1968
1956
1989
10/10 kérdés
Melyik, ma Belgium területén található kisváros mellett szenvedett végzetes, utolsó vereséget Napóleon 1815. június 18-án?
Trafalgár
Lipcse
Waterloo
Austerlitz
Címlapkép: Getty Images
#iskola #tanulás #június #történelem #tudás #kvíz #általános műveltségi kvíz #történelmi kvíz

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