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Utazás

Már ezt a strandot is elvették a budapestiektől: alig akad már hely, ahol a fővárosban lehet egyet csobbanni

Telex
2026. július 11. 16:22

Biztosan zárva marad idén a budai Külkerpark, mivel az ingatlant márciusban birtokba vevő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) még nem határozott a terület sorsáról. Bár a közelmúltbeli kormányváltás és Magyar Péter választási győzelme új irányt szabhat az állami vagyonkezelésnek, a hosszú távú hasznosítási koncepció elkészültéig a strand ideiglenes megnyitására sincs esély - írta meg a Telex.

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Több évtizedes működés után a mostani az első olyan szezon, amikor zárva tart a II. és a XII. kerület határán fekvő Külkerpark. A népszerű szabadidőközpont hiánya különösen érzékenyen érinti a fővárosiakat, hiszen idén a Gellért, a Király és a Rác fürdő sem üzemel, ráadásul a Budapesthez közeli Velencei-tó vízszintje is drasztikusan lecsökkent. A bezárás közvetlen oka egy márciusi bírósági ítélet, amelynek nyomán a terület közel 87 százalékát birtokló, állami tulajdonú MNV átvette az üzemeltetést a korábbi fenntartótól.

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A környéken lakók joggal tartottak attól, hogy a Külkerpark is a közeli, egykori belügyminisztériumi kórház sorsára jut, amelyet porig romboltak, hogy luxuslakóparkot építsenek a helyére. Különösen azért volt ok az aggodalomra, mert az Orbán-korszakban az MNV előszeretettel értékesítette az állami ingatlanokat Tiborcz István, Garancsi István és Jellinek Dániel üzleti köreinek. Ennek megakadályozására Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere márciusban változtatási tilalmat rendelt el a területre, megakadályozva, hogy irodaház vagy lakópark épülhessen a fürdő helyén.

Az időközben lezajlott kormányváltás azonban új helyzetet teremtett. Bár az MNV-t érintő esetleges személyi változásokról egyelőre nincsenek pontos információk, a választást megnyerő Magyar Péter már a voksolás előtt egyértelművé tette, hogy győzelmük esetén nemcsak leállítják az állami ingatlanok értékesítését, de vissza is veszik a korábban átadott vagyonelemeket. Ez az új politikai irányvonal reményt adhat arra, hogy a vagyonkezelő is másként bánik majd a rá bízott értékekkel, és a frekventált budai terület megőrizheti eredeti funkcióját.

Egyelőre azonban a kivárás jellemzi a helyzetet. Az MNV nyári tájékoztatása szerint a hasznosítási koncepció kidolgozása jelenleg is zajlik, így érdemi döntés hiányában a strand rövid távú megnyitására sincs lehetőség. Az állami vagyonkezelő felett tulajdonosi jogokat gyakorló Pénzügyminisztérium szintén nem adott még érdemi választ arra, hogy mérlegelik-e a fürdő újranyitását legalább a többi nagy budai strand zárva tartásának idejére.

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Címlapkép: Getty Images
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