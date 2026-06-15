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Sokan görnyedtek iskolás korukban a világtérkép fölé és próbálták meg az országokat és fővárosaikat memorizálni több-kevesebb sikerrel. Ez nem kis feladat, hiszen a világon jelenleg 195 független ország létezik, de ez a szám is folyamatosan változik. Ráadásul vannak becsapós párosítások is, amikor az adott ország legnevezetesebb városa nem is a főváros. A legtávolabb eső, de akár európai államok is ugyanúgy feladhatják a leckét. Te mennyire vagy jó földrajzból, minden ország fővárosát meg tudnád mondani? A mai kvíz során kiderül.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Penge vagy földrajzból? Ez a 10 trükkös ország és főváros párosítás még a profikon is kifoghat! 1/10 kérdés Mi Peru fővárosa? Doha Baku Lima Suva Következő kérdés 2/10 kérdés Mi Egyipton fővárosa? Luxor Alexandria Kairó Gíza Következő kérdés 3/10 kérdés Mi Új-Zéland fővárosa? Tauranga Minas Tirith Wellington Auckland Következő kérdés 4/10 kérdés Mi Törökország fővárosa? Isztambul Antalya İzmir Ankara Következő kérdés 5/10 kérdés Mi Kanada fővárosa? Montreál Ottawa Toronto Calgary Következő kérdés 6/10 kérdés Most fordítsuk meg a dolgot! Melyik ország fővárosa Jereván? Azerbajdzsán Üzbegisztán Georgia (Grúzia) Örményország Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik ország fővárosa Minszk? Belarusz (Fehérorszország) Litvánia Észtország Lettország Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik ország fővárosa Bogotá? Ecuador Kolumbia Venezuela Bolívia Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik szigetország fővárosa Nicosia? Málta Írország Ciprus Ausztrália Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik ország fővárosa Hanoi? Thaiföld Vietnám Mianmar Kambodzsa Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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