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A Khafre piramis magaslati képe, Gízában, Kairóban, Egyiptomban.
Kvíz

Kvíz: Penge vagy földrajzból? Ez a 10 trükkös ország és főváros párosítás még a profikon is kifoghat!

Pénzcentrum
2026. június 15. 18:02

Sokan görnyedtek iskolás korukban a világtérkép fölé és próbálták meg az országokat és fővárosaikat memorizálni több-kevesebb sikerrel. Ez nem kis feladat, hiszen a világon jelenleg 195 független ország létezik, de ez a szám is folyamatosan változik. Ráadásul vannak becsapós párosítások is, amikor az adott ország legnevezetesebb városa nem is a főváros. A legtávolabb eső, de akár európai államok is ugyanúgy feladhatják a leckét. Te mennyire vagy jó földrajzból, minden ország fővárosát meg tudnád mondani? A mai kvíz során kiderül.

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Kvíz: Penge vagy földrajzból? Ez a 10 trükkös ország és főváros párosítás még a profikon is kifoghat!

1/10 kérdés
Mi Peru fővárosa?
Doha
Baku
Lima
Suva
2/10 kérdés
Mi Egyipton fővárosa?
Luxor
Alexandria
Kairó
Gíza
3/10 kérdés
Mi Új-Zéland fővárosa?
Tauranga
Minas Tirith
Wellington
Auckland
4/10 kérdés
Mi Törökország fővárosa?
Isztambul
Antalya
İzmir
Ankara
5/10 kérdés
Mi Kanada fővárosa?
Montreál
Ottawa
Toronto
Calgary
6/10 kérdés
Most fordítsuk meg a dolgot! Melyik ország fővárosa Jereván?
Azerbajdzsán
Üzbegisztán
Georgia (Grúzia)
Örményország
7/10 kérdés
Melyik ország fővárosa Minszk?
Belarusz (Fehérorszország)
Litvánia
Észtország
Lettország
8/10 kérdés
Melyik ország fővárosa Bogotá?
Ecuador
Kolumbia
Venezuela
Bolívia
9/10 kérdés
Melyik szigetország fővárosa Nicosia?
Málta
Írország
Ciprus
Ausztrália
10/10 kérdés
Melyik ország fővárosa Hanoi?
Thaiföld
Vietnám
Mianmar
Kambodzsa
Címlapkép: Getty Images
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