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A Hosok Tere állomás földalatti táblája, amely Európa legrégebbi metróhálózatának része.
Kvíz

Kvíz: Úgy ismered a budapesti metrót, mint a tenyered? Ez a 10 kérdés még a veterán utasokon is kifoghat!

Pénzcentrum
2026. július 1. 17:58

A budapesti élet már-már elképzelhetetlen metrózás nélkül: van, aki naponta használja, más csak néhanapján, turistaként merészkedik a föld alá, de a legismertebb megállókon szinte mindenki megfordult már, aki járt a fővárosban. Ám utazás közben fel sem tűnik, mennyi történet és különös részlet rejtőzik a peronokon, aluljárókban, mozgólépcsőkön. Te mennyit tudsz Budapest nagy múltú metróhálózatáról és sok utast látott megállóiról? Tedd próbára magad, és nézd meg, hány kérdésre tudod a helyes választ!

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Kvíz: Úgy ismered a budapesti metrót, mint a tenyered? Ez a 10 kérdés még a veterán utasokon is kifoghat!

1/10 kérdés
Melyik évben nyílt meg az első budapesti metró, a kisföldalatti (M1)?
1970
1896
1873
1955
2/10 kérdés
Melyik magyar film tette kultikussá a budapesti metró föld alatti világát a 2000-es évek elején?
Európa Expressz
Valami Amerika
Kontroll
Moszkva tér
3/10 kérdés
Melyik állítás igaz az M3-as metró állomásaira?
Az M3-as metró minden állomása teljesen a föld alatt található.
Az M3-as vonalon van a legtöbb állomás a budapesti metróhálózatban.
Az M3-as metrónak Budapest határain kívül is vannak állomásai.
Az M3-as megállóiban csak egy irányba lehet felszállni a metróra, mert körbejár.
4/10 kérdés
Milyen rendhagyó helyen működik a budapesti Földalatti Vasúti Múzeum?
A Deák téri aluljáróban, egy régi földalatti vasúti alagútszakaszban
Vándorkiállításként, minden hónapban másik metrómegállóban
Az egyik ma is közlekedő metrószerelvény külön erre berendezett kocsijában
A Mexikói úti metróvégállomás egyik lezárt peronján
5/10 kérdés
Melyik mai metrómegállót hívták régen Artézi fürdőnek?
Szent Gellért tér – Műegyetem
Széchenyi fürdő
Hősök tere
Mexikói út
6/10 kérdés
Milyen másodlagos funkciót szántak az M2-es és M3-as metró egyes mélyvezetésű szakaszainak?
Titkos menekülőutat vezettek volna bennük a repülőtérig
Föld alatti VIP-várókat alakítottak ki bennük külföldi állami vendégeknek
A forgalomból kivont metrószerelvények hosszú távú tárolására épültek
Polgári védelmi óvóhelyként is használhatók lettek volna
7/10 kérdés
Melyik állítás igaz az M1-es metró, vagyis a kisföldalatti állomásaira?
A kisföldalattin nincs olyan megálló, amely tér nevét viseli.
A Vörösmarty tér és a Vörösmarty utca két külön megálló ugyanazon a vonalon.
A Bajza utca és a Hősök tere ugyanannak a megállónak a régi és mai neve.
A kisföldalatti minden állomása az Andrássy út alatt található.
8/10 kérdés
Milyen burkolat díszíti a kisföldalatti eredeti, műemléki állomásait?
Sötét peremű majolikacsempék
Hollóházi kerámiaberakású gipszstukkók
Virágos díszítésű Herendi porcelánlapok
Fehér-barna Zsolnay csempék
9/10 kérdés
Melyik M2-es állomásnál kerültek elő régészeti leletek a metróépítés során?
Örs vezér tere
Blaha Lujza tér
Batthyány tér
Kossuth Lajos tér
10/10 kérdés
Melyik budapesti metróállomáson található a fővárosi metróhálózat leghosszabb mozgólépcsője?
Keleti pályaudvar
Széll Kálmán tér
Deák Ferenc tér
Kálvin tér
Címlapkép: Getty Images
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