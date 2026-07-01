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A budapesti élet már-már elképzelhetetlen metrózás nélkül: van, aki naponta használja, más csak néhanapján, turistaként merészkedik a föld alá, de a legismertebb megállókon szinte mindenki megfordult már, aki járt a fővárosban. Ám utazás közben fel sem tűnik, mennyi történet és különös részlet rejtőzik a peronokon, aluljárókban, mozgólépcsőkön. Te mennyit tudsz Budapest nagy múltú metróhálózatáról és sok utast látott megállóiról? Tedd próbára magad, és nézd meg, hány kérdésre tudod a helyes választ!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Úgy ismered a budapesti metrót, mint a tenyered? Ez a 10 kérdés még a veterán utasokon is kifoghat! 1/10 kérdés Melyik évben nyílt meg az első budapesti metró, a kisföldalatti (M1)? 1970 1896 1873 1955 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik magyar film tette kultikussá a budapesti metró föld alatti világát a 2000-es évek elején? Európa Expressz Valami Amerika Kontroll Moszkva tér Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik állítás igaz az M3-as metró állomásaira? Az M3-as metró minden állomása teljesen a föld alatt található. Az M3-as vonalon van a legtöbb állomás a budapesti metróhálózatban. Az M3-as metrónak Budapest határain kívül is vannak állomásai. Az M3-as megállóiban csak egy irányba lehet felszállni a metróra, mert körbejár. Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen rendhagyó helyen működik a budapesti Földalatti Vasúti Múzeum? A Deák téri aluljáróban, egy régi földalatti vasúti alagútszakaszban Vándorkiállításként, minden hónapban másik metrómegállóban Az egyik ma is közlekedő metrószerelvény külön erre berendezett kocsijában A Mexikói úti metróvégállomás egyik lezárt peronján Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik mai metrómegállót hívták régen Artézi fürdőnek? Szent Gellért tér – Műegyetem Széchenyi fürdő Hősök tere Mexikói út Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen másodlagos funkciót szántak az M2-es és M3-as metró egyes mélyvezetésű szakaszainak? Titkos menekülőutat vezettek volna bennük a repülőtérig Föld alatti VIP-várókat alakítottak ki bennük külföldi állami vendégeknek A forgalomból kivont metrószerelvények hosszú távú tárolására épültek Polgári védelmi óvóhelyként is használhatók lettek volna Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik állítás igaz az M1-es metró, vagyis a kisföldalatti állomásaira? A kisföldalattin nincs olyan megálló, amely tér nevét viseli. A Vörösmarty tér és a Vörösmarty utca két külön megálló ugyanazon a vonalon. A Bajza utca és a Hősök tere ugyanannak a megállónak a régi és mai neve. A kisföldalatti minden állomása az Andrássy út alatt található. Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen burkolat díszíti a kisföldalatti eredeti, műemléki állomásait? Sötét peremű majolikacsempék Hollóházi kerámiaberakású gipszstukkók Virágos díszítésű Herendi porcelánlapok Fehér-barna Zsolnay csempék Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik M2-es állomásnál kerültek elő régészeti leletek a metróépítés során? Örs vezér tere Blaha Lujza tér Batthyány tér Kossuth Lajos tér Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik budapesti metróállomáson található a fővárosi metróhálózat leghosszabb mozgólépcsője? Keleti pályaudvar Széll Kálmán tér Deák Ferenc tér Kálvin tér Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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