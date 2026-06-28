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Kvíz

Kvíz: Mennyit tudsz az első világháborúról? Ez a 10 kérdés talán még profi történészeken is kifog!

Pénzcentrum
2026. június 28. 17:58

Június 18-án történt a szarajevói merénylet, amely során Gavrilo Princip nacionalista szerb diák halálos lövéseket adott le Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörökösre és feleségére, Chotek Zsófiára. Ezért a mai kvíz során az első világháború került a fókuszba, melyben fontos szerepet játszott ez az esemény. Te emlékszel mit tanultál az iskolában az első világháborúról? Mire emlékszel az emberi történelem egyik legnagyobb pusztítást hozó háborújáról? Teszteld a tudásod most!

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Kvíz: Mennyit tudsz az első világháborúról? Ez a 10 kérdés talán még profi történészeken is kifog!

1/10 kérdés
Melyik esemény volt az első világháború kirobbanásának közvetlen oka?
a katonai repülőgépek bevetése Németország területén kívül
Németország hadüzenete az USA-nak
a tengeri blokád bevezetése Nagy-Britannia ellen
Ferenc Ferdinánd meggyilkolása Szarajevóban
2/10 kérdés
Melyik ország tartozott a központi hatalmak közé a háború kezdetén az alábbiak közül?
Orosz Birodalom
USA
Franciaország
Osztrák-Magyar Monarchia
3/10 kérdés
Milyen állatokat használtak a katonák üzenetek továbbítására, amikor a rádió vagy a telefon nem működött?
lovakat
kutyákat
galambokat
macskákat
4/10 kérdés
Miért lett a páncélozott harci jármű neve tank (angolról magyarra fordítva: tartály)?
a tankok eredeti funkciója az olajszállítás lett volna, csak később jöttek rá, hogy a páncélozott jármű harci célokra is bevethető
a titkos fejlesztés alatt álló harkocsikat vizestartálynak álcázták szállítás során, hogy megtévesszék a kémeket és rajtuk ragadt a fedőnév
a tank feltalálójáról kapta a nevét: Kurt Tank német mérnökről
eredetileg úgy tervezték a tankokat, hogy vizen is tudjanak közlekedni és a "tanker" kifejezésből lett a rövidebb tank
5/10 kérdés
Hogy hívták a németek híres léghajóit, amikkel városokat is bombáztak?
Albatrosz
Katamarán
Zeppelin
Fokker
6/10 kérdés
Milyen különleges járműveket használtak a franciák az első marne-i csatában, hogy gyorsan katonákat szállítsanak a frontra?
lovas hintókat
iskolabuszok
párizsi taxikat
versenyautókat
7/10 kérdés
Hogyan juttatták be a britek a postagalambokat a megszállt városokba?
tojásként csempészték be
postai úton adták fel
alagutakon keresztül vitték be
ejtőernyővel dobták le őket
8/10 kérdés
Mikor lépett életbe 1918-ban a fegyverszünet, amely véget vetett a harcoknak a nyugati fronton?
szilveszterkor éjfél előtt 1 perccel
a tizenegyedik hónap 11. napján délelőtt 11 órakor
a nyári napforduló napján délben
karácsony második napján este 8-kor
9/10 kérdés
Hány katona esett el nagyjából az első világháborúban?
9-11 millió fő
20-22 millió fő
52-54 millió fő
4-5 millió fő
10/10 kérdés
Melyik város környékén írták alá a központi hatalmak a békeszerződéseket, melyek lezárták a nagyháborút és rögzítették az új határokat, feltételeket?
Párizs
Minszk
Moszkva
Brüsszel
Címlapkép: Getty Images
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