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Június 18-án történt a szarajevói merénylet, amely során Gavrilo Princip nacionalista szerb diák halálos lövéseket adott le Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörökösre és feleségére, Chotek Zsófiára. Ezért a mai kvíz során az első világháború került a fókuszba, melyben fontos szerepet játszott ez az esemény. Te emlékszel mit tanultál az iskolában az első világháborúról? Mire emlékszel az emberi történelem egyik legnagyobb pusztítást hozó háborújáról? Teszteld a tudásod most!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyit tudsz az első világháborúról? Ez a 10 kérdés talán még profi történészeken is kifog! 1/10 kérdés Melyik esemény volt az első világháború kirobbanásának közvetlen oka? a katonai repülőgépek bevetése Németország területén kívül Németország hadüzenete az USA-nak a tengeri blokád bevezetése Nagy-Britannia ellen Ferenc Ferdinánd meggyilkolása Szarajevóban Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik ország tartozott a központi hatalmak közé a háború kezdetén az alábbiak közül? Orosz Birodalom USA Franciaország Osztrák-Magyar Monarchia Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen állatokat használtak a katonák üzenetek továbbítására, amikor a rádió vagy a telefon nem működött? lovakat kutyákat galambokat macskákat Következő kérdés 4/10 kérdés Miért lett a páncélozott harci jármű neve tank (angolról magyarra fordítva: tartály)? a tankok eredeti funkciója az olajszállítás lett volna, csak később jöttek rá, hogy a páncélozott jármű harci célokra is bevethető a titkos fejlesztés alatt álló harkocsikat vizestartálynak álcázták szállítás során, hogy megtévesszék a kémeket és rajtuk ragadt a fedőnév a tank feltalálójáról kapta a nevét: Kurt Tank német mérnökről eredetileg úgy tervezték a tankokat, hogy vizen is tudjanak közlekedni és a "tanker" kifejezésből lett a rövidebb tank Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy hívták a németek híres léghajóit, amikkel városokat is bombáztak? Albatrosz Katamarán Zeppelin Fokker Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen különleges járműveket használtak a franciák az első marne-i csatában, hogy gyorsan katonákat szállítsanak a frontra? lovas hintókat iskolabuszok párizsi taxikat versenyautókat Következő kérdés 7/10 kérdés Hogyan juttatták be a britek a postagalambokat a megszállt városokba? tojásként csempészték be postai úton adták fel alagutakon keresztül vitték be ejtőernyővel dobták le őket Következő kérdés 8/10 kérdés Mikor lépett életbe 1918-ban a fegyverszünet, amely véget vetett a harcoknak a nyugati fronton? szilveszterkor éjfél előtt 1 perccel a tizenegyedik hónap 11. napján délelőtt 11 órakor a nyári napforduló napján délben karácsony második napján este 8-kor Következő kérdés 9/10 kérdés Hány katona esett el nagyjából az első világháborúban? 9-11 millió fő 20-22 millió fő 52-54 millió fő 4-5 millió fő Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik város környékén írták alá a központi hatalmak a békeszerződéseket, melyek lezárták a nagyháborút és rögzítették az új határokat, feltételeket? Párizs Minszk Moszkva Brüsszel Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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