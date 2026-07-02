Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még csaknem két hónap hátra van a nyári szünetből, így a diákoknak egy darabig még nem kell foglalkozniuk a tananyaggal. Az viszont hasznos, ha az alapvető számításokat, helyesírási szabályokat a nyáron sem felejtjük el. A mai kvíz olyan helyesírási kérdéssort tartalmaz, ami a szünidővel kapcsolatos fogalmakra, eseményekre koncentrál. Neked még a kánikulában is megy a helyesírás? Teszteld le most!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Neked a nyári szünetben is megy a helyesírás? Lássuk, kifog-e rajtad a szünidei kérdéssor! 1/10 kérdés Hogy írjuk helyesen a konyhai eszközt, ami nyáron szokott előkerülni a spájz mélyéről? fagylalt készítő gép fagylaltkészítő gép fagylaltkészítő-gép fagylaltkészítőgép Következő kérdés 2/10 kérdés Ha a szünidőben a budapesti állatkertbe látogatunk, mi lesz a jegyre írva? Fővárosi Állat- és Növénykert Fővárosi állat- és növénykert Fővárosi Állat és Növény Kert Fővárosi Állat És Növénykert Következő kérdés 3/10 kérdés Hogyan írjuk helyesen a Balaton felett húzódó dombos vidék nevét? Balaton fel-vidék Balaton felvidék Balatonfelvidék Balaton-felvidék Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy utazunk a Balatonra? Mávval MÁV-al máv-val MÁV-val Következő kérdés 5/10 kérdés Egészítsd ki a mondatot a helyes alakkal: "Augusztus ... tűzijáték lesz Budapesten a Dunánál." 20.-án 20-n 20-án 20.-ikán Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik válasz helyesírása helyes a következő kérdésre: Hol tanultál meg úszni? A zamárdii strandon. A zamárdi-i strandon. A zamárdi strandon. A Zamárdi-i strandon. Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik nyáron is forgalmas hely helyesírása hibás? Szépművészeti múzeum Lukács gyógyfürdő Keleti pályaudvar Corvin mozi Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen világverseny zajlik 2026 nyarán? labdarúgó világ-bajnokság labdarúgó világbajnokság Labdarúgó Világbajnokság labdarúgó-világbajnokság Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik szókapcsolat, -összetétel írása helytelen az alábbiak közül? tűzijáték kajakkenu-tábor felfújható ugrálóvár vízi vidámpark Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor kezdődik a 2026/2027-es tanév, és ér véget a 2026-os nyári szünet? szeptember 1-n szeptember 1-jén szeptember 1.-én szeptember 1-dikén Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK