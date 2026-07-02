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Kvíz

Kvíz: Neked a nyári szünetben is megy a helyesírás? Lássuk, kifog-e rajtad a szünidei kérdéssor!

Pénzcentrum
2026. július 2. 18:05

Még csaknem két hónap hátra van a nyári  szünetből, így a diákoknak egy darabig még nem kell foglalkozniuk a tananyaggal. Az viszont hasznos, ha az alapvető számításokat, helyesírási szabályokat a nyáron sem felejtjük el. A mai kvíz olyan helyesírási kérdéssort tartalmaz, ami a szünidővel kapcsolatos fogalmakra, eseményekre koncentrál. Neked még a kánikulában is megy a helyesírás? Teszteld le most!

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Kvíz: Neked a nyári szünetben is megy a helyesírás? Lássuk, kifog-e rajtad a szünidei kérdéssor!

1/10 kérdés
Hogy írjuk helyesen a konyhai eszközt, ami nyáron szokott előkerülni a spájz mélyéről?
fagylalt készítő gép
fagylaltkészítő gép
fagylaltkészítő-gép
fagylaltkészítőgép
2/10 kérdés
Ha a szünidőben a budapesti állatkertbe látogatunk, mi lesz a jegyre írva?
Fővárosi Állat- és Növénykert
Fővárosi állat- és növénykert
Fővárosi Állat és Növény Kert
Fővárosi Állat És Növénykert
3/10 kérdés
Hogyan írjuk helyesen a Balaton felett húzódó dombos vidék nevét?
Balaton fel-vidék
Balaton felvidék
Balatonfelvidék
Balaton-felvidék
4/10 kérdés
Hogy utazunk a Balatonra?
Mávval
MÁV-al
máv-val
MÁV-val
5/10 kérdés
Egészítsd ki a mondatot a helyes alakkal: "Augusztus ... tűzijáték lesz Budapesten a Dunánál."
20.-án
20-n
20-án
20.-ikán
6/10 kérdés
Melyik válasz helyesírása helyes a következő kérdésre: Hol tanultál meg úszni?
A zamárdii strandon.
A zamárdi-i strandon.
A zamárdi strandon.
A Zamárdi-i strandon.
7/10 kérdés
Melyik nyáron is forgalmas hely helyesírása hibás?
Szépművészeti múzeum
Lukács gyógyfürdő
Keleti pályaudvar
Corvin mozi
8/10 kérdés
Milyen világverseny zajlik 2026 nyarán?
labdarúgó világ-bajnokság
labdarúgó világbajnokság
Labdarúgó Világbajnokság
labdarúgó-világbajnokság
9/10 kérdés
Melyik szókapcsolat, -összetétel írása helytelen az alábbiak közül?
tűzijáték
kajakkenu-tábor
felfújható ugrálóvár
vízi vidámpark
10/10 kérdés
Mikor kezdődik a 2026/2027-es tanév, és ér véget a 2026-os nyári szünet?
szeptember 1-n
szeptember 1-jén
szeptember 1.-én
szeptember 1-dikén
Címlapkép: Getty Images
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