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Eladó Görgey Artúr legendás visegrádi villája: Móricz és Mikszáth is járt itt, most bárki megveheti
Nem akármilyen luxusingatlan került piacra a Dunakanyarban: 1,4 milliárd forintért új gazdát keres Görgey Artúr egykori villája. A „visegrádi remete” legendás otthonában ma már kastélyszálló működik, ahol a történelmi falak, a könyvtárszoba, a wellnessrészleg, a medence és a Dunára nyíló lélegzetelállító panoráma együtt adják azt az életérzést, amiért sokan akár a lottóötöst is megjátszanák.
A Dunakanyar egyik legszebb pontján, a visegrádi Fellegvár árnyékában most új gazdát keres egy különleges villa, amelynek története jóval többről szól, mint a páratlan kilátásról. A Dunára néző épület egykor Görgey Artúr otthona volt, aki évtizedeken át élt Visegrádon. A falak között megfordult többek között Móricz Zsigmond és Mikszáth Kálmán is, ma pedig Vár Kastélyszállóként működik tovább. A több mint 2500 négyzetméteres birtokon étterem, wellnessrészleg és persze az a panoráma is jár, ami miatt a Dunakanyar ezen része évszázadok óta mágnesként vonzza az embereket.
A több mint százéves múltra visszatekintő villa nemcsak egy különleges fekvésű ingatlan, hanem egy darabka magyar történelem is. A klasszikus stílusú, műemléki védelem alatt álló épület ma már luxus-szolgáltatásokkal várja vendégeit, miközben igyekszik megőrizni azt a hangulatot, amely egykor a tábornokot és korának ismert alakjait is ide vonzotta.
Görgey Artúr visegrádi évei: a „visegrádi remete” története
Görgey Artúr 1874 májusában látogatott először Visegrádra Dr. Bakody Tivadar professzor és öccse, Görgey István meghívására. A tábornokot azonnal lenyűgözte a település és a környék szépsége, ezért úgy döntött, hogy a város közelében telepszik le. Elsőként a Szentgyörgypusztán található Latinovits-villában élt, ahol 15 éven keresztül lakott és dolgozott. Nemcsak a kertet gondozta, hanem a gazdaság felvirágoztatásán is munkálkodott, miközben a korszerű szőlőtermesztési módszereket is tanulmányozta.
Később testvére, Görgey István házába költözött, amelynek építését korábban ő maga is segítette. A vadászkastély hamar a korszak ismert személyiségeinek találkozóhelyévé vált: megfordult itt többek között gróf Tisza Kálmán miniszterelnök, Tisza István, Mikszáth Kálmán, Than Mór és Jászai Mari színművésznő is.
Móricz Zsigmond és felesége szintén gyakori vendégei voltak a villának. Az író leányfalui házában többször találkoztak Görgeyvel, miközben ők maguk is ellátogattak a visegrádi birtokra. A helyiek különösen kedvelték a tábornokot, aki ideje nagy részét a kastély körül töltötte. Gyakran sétált egyedül a Duna-parton, figyelte a folyót és a hajókat – ezért sokan csak „visegrádi remeteként” emlegették. Görgey Artúr 98 éves koráig élt Visegrádon.
Ma már hotelként működik, wellnessrészleggel és dunai panorámával
A történelmi épület napjainkban Vár Kastélyszállóként működik. Az Ingatlan.com hirdetése szerint a birtok több mint 2500 négyzetméteres parkosított területen fekszik, maga a villa pedig 820 négyzetméteres. A pazar villában 22 saját fürdőszobás lakosztály található. A hirdetés szerint a teljes körű felújítás 2021-ben történt, amely során a történelmi épület karakterét igyekeztek megőrizni, miközben korszerű kényelmi elemekkel egészítették ki.
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A vendégeket panorámás wellnessrészleg, kültéri jakuzzi, fűtött medence, szauna, borospincék és panorámás kerthelyiség várja. A teraszokról közvetlen kilátás nyílik a Dunakanyarra: a folyó, a hegyek és a változó évszakok látványa az ingatlan egyik legnagyobb értéke.
Boutique hotel vagy luxusrezidencia is lehet belőle
Az ingatlan jelenleg is működő szálláshelyként üzemel, de az új tulajdonos előtt többféle lehetőség áll. A villa akár egy különleges boutique hotelként, exkluzív wellnesshelyszínként, rendezvényhelyszínként vagy akár egy nagyszabású magánrezidenciaként is tovább élhet.
Egy biztos: nem mindennap kerül piacra egy olyan ingatlan, amelynek nemcsak a fekvése különleges, hanem a története is. A visegrádi Görgey-villáért most 1,41 milliárd forintot kérnek, a hozzá tartozó birtok pedig 2586 négyzetméteres.
Címlapfotó: ingatlan.com
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