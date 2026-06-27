Kvíz: Te is óriási Bud Spencer és Terence Hill rajongó vagy? Ehhez a kvízhez nem elég, ha jó vagy Miss Mázlinál!

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Tíz éve, 2016-ban éppen június 27-én hunyt el a legendás pofonosztó, Bud Spencer. A magyarok körében még a mai napig kultusz övezi filmjeit, melyekben gyakran Terence Hillel együtt szerepel. A mai kvíz során az ikonikus páros filmjeiből ismert idézetekre hegyeztük ki. Te pontosan emlékszel, mi hogyan hangzik el a filmekben? Derítsd ki most, de ne feledd közben, hogy csak a puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te is óriási Bud Spencer és Terence Hill rajongó vagy? Ehhez a 10 kérdéshez nem elég, ha jó vagy Miss Mázlinál! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűvel! Melyik filmben hangzik el? "Rablótámadás, kezeket fel! Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb!" Nyomás utána! Bűnvadászok Különben dühbe jövünk Szuperhekusok Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy folytatódik az idézet? "A pisztácia kifogyott, van…" "vanília, karamell, tutti-frutti, rumosdió és kávé" "csokoládé, karamell, citrom, mangó és vanília" "rumosdió, csokis keksz, joghurt, málna és kókusz" "tutti-frutti, puncs, eper, mogyoró és csokoládé" Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen ital szerepel az idézetben? "-Hogy bírod a piát? -Az első öt litert nagyon jól, aztán a hatodiknál elkezdek kötekedni. És te? -Ugyan viccelsz? …………-n nőttem fel. A vérem 86 fokos..." whiskey tequila vodka brandy Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik idézet nem az …és megint dühbe jövünk című filmben hangzik el az alábbiak közül? "Dögvész pusztít majd a cápák között." "Mondd, te vagy Pharos hajtója?" "Ha kicsi a tét, a kedvem sötét." "Bunkó vagy, Bugsy!" Következő kérdés 5/10 kérdés Nynfus szerint mennyit ér Charlie Firpo kamionja? vagy 120 ezret vagy 9 ezret vagy 40 ezret vagy 70 ezret Következő kérdés 6/10 kérdés Hol bukik le ügynök az alábbi lehetőségek közül a Nyomás utána! című filmben? Atlantában Havannában Ankarában Panamában Következő kérdés 7/10 kérdés Hogyan folytatódik az idézet? "Egy hot dogot, Sherlock?" "Ebédidő, Watson." "Mit szólnál egy sör-virsli versenyhez?" "-Jó sok mustárral. -Vigyázzon, ez csípős fajta." "De máskor ne ilyen moslékot adj." Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik szó hiányzik az idézetből? "Az a tény kedves kuzin, hogy a mi kis kópénk …….. hívja magát a szamba országában, rögtön megvilágosítja számunkra, hogy mekkora nagy seggfej!" Rumbának Foxtrottnak Tangónak Mambónak Következő kérdés 9/10 kérdés "Mi ez, hagymás bab?" "Add a kanáriknak, ha meg nem sértődnek" "Ha bele mered mártani a csőröd, szétrúgom azt a tarka zrityódat!" "Kalitkában tálalják, vagy az ablakpárkányról kell felcsipegetni?" "Nem, krumplis hal." Következő kérdés 10/10 kérdés Végül a legfontosabb kérdés. Milyen színű szemet szeretne papi? barna mindegy, csak olcsó legyen kék zöld Eredmények

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