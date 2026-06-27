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Kvíz

Kvíz: Te is óriási Bud Spencer és Terence Hill rajongó vagy? Ehhez a kvízhez nem elég, ha jó vagy Miss Mázlinál!

Pénzcentrum
2026. június 27. 18:01

Tíz éve, 2016-ban éppen június 27-én hunyt el a legendás pofonosztó, Bud Spencer. A magyarok körében még a mai napig kultusz övezi filmjeit, melyekben gyakran Terence Hillel együtt szerepel. A mai kvíz során az ikonikus páros filmjeiből ismert idézetekre hegyeztük ki. Te pontosan emlékszel, mi hogyan hangzik el a filmekben? Derítsd ki most, de ne feledd közben, hogy csak a puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot.

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Kvíz: Te is óriási Bud Spencer és Terence Hill rajongó vagy? Ehhez a 10 kérdéshez nem elég, ha jó vagy Miss Mázlinál!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűvel! Melyik filmben hangzik el? "Rablótámadás, kezeket fel! Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb!"
Nyomás utána!
Bűnvadászok
Különben dühbe jövünk
Szuperhekusok
2/10 kérdés
Hogy folytatódik az idézet? "A pisztácia kifogyott, van…"
"vanília, karamell, tutti-frutti, rumosdió és kávé"
"csokoládé, karamell, citrom, mangó és vanília"
"rumosdió, csokis keksz, joghurt, málna és kókusz"
"tutti-frutti, puncs, eper, mogyoró és csokoládé"
3/10 kérdés
Milyen ital szerepel az idézetben? "-Hogy bírod a piát? -Az első öt litert nagyon jól, aztán a hatodiknál elkezdek kötekedni. És te? -Ugyan viccelsz? …………-n nőttem fel. A vérem 86 fokos..."
whiskey
tequila
vodka
brandy
4/10 kérdés
Melyik idézet nem az …és megint dühbe jövünk című filmben hangzik el az alábbiak közül?
"Dögvész pusztít majd a cápák között."
"Mondd, te vagy Pharos hajtója?"
"Ha kicsi a tét, a kedvem sötét."
"Bunkó vagy, Bugsy!"
5/10 kérdés
Nynfus szerint mennyit ér Charlie Firpo kamionja?
vagy 120 ezret
vagy 9 ezret
vagy 40 ezret
vagy 70 ezret
6/10 kérdés
Hol bukik le ügynök az alábbi lehetőségek közül a Nyomás utána! című filmben?
Atlantában
Havannában
Ankarában
Panamában
7/10 kérdés
Hogyan folytatódik az idézet? "Egy hot dogot, Sherlock?"
"Ebédidő, Watson."
"Mit szólnál egy sör-virsli versenyhez?"
"-Jó sok mustárral. -Vigyázzon, ez csípős fajta."
"De máskor ne ilyen moslékot adj."
8/10 kérdés
Melyik szó hiányzik az idézetből? "Az a tény kedves kuzin, hogy a mi kis kópénk …….. hívja magát a szamba országában, rögtön megvilágosítja számunkra, hogy mekkora nagy seggfej!"
Rumbának
Foxtrottnak
Tangónak
Mambónak
9/10 kérdés
"Mi ez, hagymás bab?"
"Add a kanáriknak, ha meg nem sértődnek"
"Ha bele mered mártani a csőröd, szétrúgom azt a tarka zrityódat!"
"Kalitkában tálalják, vagy az ablakpárkányról kell felcsipegetni?"
"Nem, krumplis hal."
10/10 kérdés
Végül a legfontosabb kérdés. Milyen színű szemet szeretne papi?
barna
mindegy, csak olcsó legyen
kék
zöld
Címlapkép: Getty Images
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