Kvíz: Jól ismered Magyarország városait és falvait? Lássuk, rájössz-e, melyik település a kakukktojás!

A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.

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