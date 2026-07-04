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Old rural house and yard with flowers in ethnographic village Holloko in Hungary and a UNESCO World Heritage Site
Kvíz

Kvíz: Jól ismered Magyarország városait és falvait? Lássuk, rájössz-e, melyik település a kakukktojás!

Pénzcentrum
2026. július 4. 17:58

A mai kvíz során magyar városok és falvak között keressük a kakukktojásokat – azokat, amelyek valami miatt kilógnak a sorból. Készen állsz, hogy leteszteld, mennyire ismered Magyarország településeit? Lássuk, mit tudsz!

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Kvíz: Jól ismered Magyarország városait és falvait? Lássuk, rájössz-e, melyik település a kakukktojás!

1/10 kérdés
Melyik "madaras" település létező hely az alábbiak közül?
Kócsagdi
Hollókő
Sashalombatta
Verébháza
2/10 kérdés
Milyen város nem létezik jelennleg az alábbiak közül?
Dunaújváros
Komáromújváros
Tiszaújváros
Balmazújváros
3/10 kérdés
Melyik folyónk neve nem szerepel magyar település nevében az alábbiak közül?
Dráva
Hernád
Rába
Lajta
4/10 kérdés
Melyik település nem Zala megyében található az alábbiak közül?
Zalaszentgrót
Zalahaláp
Zalaegerszeg
Zalakaros
5/10 kérdés
Melyik település nem a Tisza-tónál található?
Szolnok
Tiszafüred
Poroszló
Abádszalók
6/10 kérdés
Melyik népnek, törzsnek a nevét nem őrzi településnevünk az alábbiak közül?
avar
böszörmény
kun
besenyő
7/10 kérdés
Melyik településen nincsen vár az alábbiak közül?
Visegrád
Sümeg
Eger
Zengővárkony
8/10 kérdés
Melyik település nem a Dunántúlon található az alábbiak közül?
Keszthely
Celldömölk
Sárvár
Gyomaendrőd
9/10 kérdés
Melyik színt is tartalmazó településnév nem egy létező hely Magyarországon?
Kékcse
Zöldhalom
Pilisvörösvár
Fehérgyarmat
10/10 kérdés
Melyik település nem Magyarország területén található az alábbiak közül?
Dunaszerdahely
Dunaszekcső
Dunapataj
Dunaalmás
Címlapkép: Getty Images
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