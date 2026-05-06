A szerzői jogok lejártak. Old Engraved illustration of study of a scholar in the 15th century történelem történészSaját archívumomból.
Kvíz

Kvíz: Te átmennél ma a történelemérettségin? Lássuk, tudnál-e 10-ből 10 pontot szerezni!

Pénzcentrum
2026. május 6. 05:44

A történelem érettségi már rég nem csak a száraz évszámok magolásáról szól: a siker titka a források értelmezése és az összefüggések felismerése. Ez a történelem kvíz az elmúlt évek érettségi feladataiból szemezget, ahol idézetek, karikatúrák és plakátok segítségével kell megtalálnod a helyes válaszokat. Teszteld le, mennyire látod át a politikai eszméket, a vallástörténetet vagy épp a gazdasági folyamatokat! 

Kvíz: Te átmennél ma a történelemérettségin?

1/10 kérdés
ÓKORI ATHÉN: Mi a magyar neve az idézetben „osztrakiszmosznak” nevezett intézkedésnek?
cserépszavazás
amnesztia
tizedelés
kiátkozás
2/10 kérdés
MAGYAR KATOLIKUS MEGÚJULÁS: Melyik városban alapította meg Pázmány Péter 1635-ben ezt az egyetemet?
Pécs
Budapest
Esztergom
Nagyszombat
3/10 kérdés
ELSŐ IPARI FORRADALOM: Melyik találmány tette lehetővé a forrásban leírt gyors közlekedést?
Belső égésű motor
Kerék
Gőzgép
Elektromos motor
4/10 kérdés
HIDEGHÁBORÚ: Ki a karikatúrán 1. sorszámmal jelölt állami vezető?
Truman
Churchill
Sztálin
Rákosi
5/10 kérdés
KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT: Melyik ideológia és pártprogram alapvető célkitűzése volt az idézetben említett törekvés?
kommunizmus
nemzetiszocializmus
konzervativizmus
judaizmus
6/10 kérdés
KORAI KAPITALIZMUS: Mit vásároltak az említett személyek a jegyzőkönyv aláírásával saját maguk számára?
részvényt
birtokot Indiában
hajót
luxuscikkeket
7/10 kérdés
BAROKK STÍLUS: Melyik állítás jellemző a barokk templomokra a képek alapján?
A zömök, erődszerű épületek védelmet nyújtottak.
Az egyszerű, letisztult épületek nyugalmat árasztottak.
A díszes épületek ünnepélyességet sugároztak.
8/10 kérdés
MÁTYÁS KIRÁLY HÁBORÚI: Melyik az a város, amiről az idézet szól, és amelyet Mátyás 1485-ben foglalt el?
Prága
Pozsony
Bécs
Kassa
9/10 kérdés
ISZLÁM VALLÁS: Melyik város lett az iszlám hívők számára az új kibla, az ima új iránya?
Mekka
Jeruzsálem
Spárta
Damaszkusz
10/10 kérdés
TANÁCSKÖZTÁRSASÁG: Melyik állítás igaz a plakátra?
Utal arra, hogy az osztályharc során az egyik társadalmi csoport le fogja győzni a másikat
Alkalmas arra, hogy bűnbaknak állítsa be az egyik társadalmi csoportot.
Azt hangsúlyozza, hogy a két réteg együttműködésének köszönhetően virágzik az ország.
