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Forrás: Fortepan / Prohászka Imre
Kvíz

Kvíz: Mindenre emlékszel A tanú című legendás magyar filmből? Mutasd meg kvízünkkel!

Pénzcentrum
2026. június 30. 18:03

A tanú című film immár csaknem ötven éve került a hazai mozikba, az évek során kultfilmmé érett - többek között Kállai Ferenc felejthetetlen alakításának és a tengernyi keserű poénnak köszönhetően. A film cenzúrázott változatát t 1979. júniusában mutatták be, de csak 14 évvel később, 1993. június 30-án láthatta a magyar közönség cenzúrázatlanul. A mai kvíz során letesztelheted, mennyire ismered a magyar filmtörténet egyik alapművét.

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Kvíz: Mindenre emlékszel A tanú című legendás magyar filmből? Mutasd meg kvízünkkel!

1/10 kérdés
Mi a főszereplő, Pelikán József foglalkozása a filmben?
erdőőr
ÁVH-tiszt
gátőr
színész
2/10 kérdés
Hogy hívják Pelikánnak azt a régi barátját, akit ő maga kap orvhorgászaton a folyóparton a film elején?
Kovács István
Fáskerti Emil
Gulyás Elemér
Dániel Zoltán
3/10 kérdés
Hogy hívják a disznót Pelikánéknál, akit muszáj levágni feketén, hogy a családnak legyen élelme?
Ferike
Béla
Dezső
Laci
4/10 kérdés
Amikor a feketevágás miatt Pelikánt (először) börtönbe viszik, régi ellensége, Gulyás mellett még valaki van a cellában. De ki?
egy lebukott párttag
egy színész
egy püspök
egy volt nyilas tiszt
5/10 kérdés
Mit kifogásol Virág elvtárs a bejárónőjén, amikor az felszolgálja a vacsorát?
a szoknyáját
a haját
a vacsora minőségét
a jelentését
6/10 kérdés
A balul sikerült vidámparki és uszodai igazgatóság után milyen "posztra" állítja a párt Pelikánt?
verőlegény
külszolgálat Moszkvában
a narancskutatók vezetője
párttitkár
7/10 kérdés
Mit jelent Pelikán szerint "a Duma bojkottja"?
egy cári parancsot
hogy "mindenki fogja be a pofáját"
az emberi szabadságjogokat
egy szentpétervári eseményt
8/10 kérdés
A Virág elvtársat nagy sikerrel alakító Őze Lajoshoz szokás kötni még egy kiemelkedő szerepet történelmi filmben. Melyik volt ez utóbbi?
A napfény íze
Az ötödik pecsét
Talpuk alatt fütyül a szél
Föltámadott a tenger
9/10 kérdés
Hány évig pihent A tanú dobozban, mire végre bemutatták a nagyközönségnek?
3
10
5
20
10/10 kérdés
Hogy hívják a hóhért, akinek fel kellene akasztania Pelikánt a film végén, és akit az őrrel együtt ordítozva keresnek?
dr. Kovács
dr. Szeberényi
dr. Szabadi
dr. Kotász

Címlapkép: Fortepan / Prohászka Imre

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