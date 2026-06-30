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A tanú című film immár csaknem ötven éve került a hazai mozikba, az évek során kultfilmmé érett - többek között Kállai Ferenc felejthetetlen alakításának és a tengernyi keserű poénnak köszönhetően. A film cenzúrázott változatát t 1979. júniusában mutatták be, de csak 14 évvel később, 1993. június 30-án láthatta a magyar közönség cenzúrázatlanul. A mai kvíz során letesztelheted, mennyire ismered a magyar filmtörténet egyik alapművét.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Kvíz: Mindenre emlékszel A tanú című legendás magyar filmből? Mutasd meg kvízünkkel! 1/10 kérdés Mi a főszereplő, Pelikán József foglalkozása a filmben? erdőőr ÁVH-tiszt gátőr színész Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy hívják Pelikánnak azt a régi barátját, akit ő maga kap orvhorgászaton a folyóparton a film elején? Kovács István Fáskerti Emil Gulyás Elemér Dániel Zoltán Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy hívják a disznót Pelikánéknál, akit muszáj levágni feketén, hogy a családnak legyen élelme? Ferike Béla Dezső Laci Következő kérdés 4/10 kérdés Amikor a feketevágás miatt Pelikánt (először) börtönbe viszik, régi ellensége, Gulyás mellett még valaki van a cellában. De ki? egy lebukott párttag egy színész egy püspök egy volt nyilas tiszt Következő kérdés 5/10 kérdés Mit kifogásol Virág elvtárs a bejárónőjén, amikor az felszolgálja a vacsorát? a szoknyáját a haját a vacsora minőségét a jelentését Következő kérdés 6/10 kérdés A balul sikerült vidámparki és uszodai igazgatóság után milyen "posztra" állítja a párt Pelikánt? verőlegény külszolgálat Moszkvában a narancskutatók vezetője párttitkár Következő kérdés 7/10 kérdés Mit jelent Pelikán szerint "a Duma bojkottja"? egy cári parancsot hogy "mindenki fogja be a pofáját" az emberi szabadságjogokat egy szentpétervári eseményt Következő kérdés 8/10 kérdés A Virág elvtársat nagy sikerrel alakító Őze Lajoshoz szokás kötni még egy kiemelkedő szerepet történelmi filmben. Melyik volt ez utóbbi? A napfény íze Az ötödik pecsét Talpuk alatt fütyül a szél Föltámadott a tenger Következő kérdés 9/10 kérdés Hány évig pihent A tanú dobozban, mire végre bemutatták a nagyközönségnek? 3 10 5 20 Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy hívják a hóhért, akinek fel kellene akasztania Pelikánt a film végén, és akit az őrrel együtt ordítozva keresnek? dr. Kovács dr. Szeberényi dr. Szabadi dr. Kotász Eredmények Címlapkép: Fortepan / Prohászka Imre A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

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