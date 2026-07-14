Nem mindennapi ingatlan került piacra: Görgey Artúr egykori villáját bárki megveheti, ha van rá 1,4 milliárdja. Mutatjuk is, hol élt a „visegrádi remete”: milyen a...
Új trend rajzolódik ki a magyar lakáspiacon: már nem az ingatlanvásárlás az első számú cél
Egyre tudatosabban készülnek a magyarok a lakáscéljaik megvalósítására: az új szerződést kötők csaknem fele már nemcsak megtakarításban, hanem hitelfelvételben is gondolkodik. Közben az is jól látszik, hogy a lakásvásárlás helyett egyre többen inkább meglévő otthonuk felújítására és korszerűsítésére gyűjtenek, miközben a gyermekeik jövőbeli lakhatására is egyre többen tesznek félre.
Egyre többen választják a tudatos pénzügyi tervezés útját a hazai lakosság körében – derült ki a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. legfrissebb ügyfélkutatásából. Az új szerződést kötők közel fele a megtakarítási cél mellett már a hitelfelvétel lehetőségével is tervez.
A felmérés arra is rávilágított, hogy míg 2021-ben az első helyen még az új ingatlan vásárlása állt, amit a szerződést kötők 29 százaléka tűzött ki céljául, addig 2025-ben a lakáskorszerűsítés került előre, a válaszadók 27 százaléka takarékoskodik felújítást vagy korszerűsítést tervezve. Egyre többen gondolnak kiskorú családtagjaik lakhatására is: 2024-ben a megkérdezettek 18 százaléka, 2025-ben már 21 százaléka nyitott Lakásszámlát gyermeke vagy unokája otthonszerzésének támogatására.
A válaszok alapján a felújításban gondolkodók elképzelései az apróbb esztétikai frissítésektől egészen a funkcionális terek átgondolásáig széles skálán mozognak. Míg a felújítást tervezők 16 százaléka a klasszikus festési és burkolási munkálatokat, további 16 százalékuk a fürdőszoba újítását finanszírozta megtakarításaiból, addig 13 százalékuk a konyha korszerűsítésére költött.
Az esztétikai jellegű beavatkozások mellett ugyanakkor egyre hangsúlyosabb a fenntarthatóság iránti elköteleződés is: a felmérés szerint folyamatosan nő az olyan energetikai beruházások aránya, mint a hőszigetelés, a nyílászárócsere, valamint a modernebb fűtési rendszerek és alternatív energiaforrások telepítése. Ehhez biztosítanak alapot a kifejezetten megtakarítási fókusszal kötött szerződések (51 százalék), valamint az öngondoskodás mellett hitelfelvételi céllal kötött szerződések (49 százalék) is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
„Az ügyfelek egyre tudatosabban tekintenek otthonukra hosszú távú értékként. A korszerűsítési és felújítási munkák nemcsak a mindennapi komfortérzetet és az energiahatékonyságot javítják, hanem hozzájárulnak az ingatlan értékének megőrzéséhez, növeléséhez is” – fejtette ki Komáromi Tünde, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. marketing- és kommunikációs igazgatója.
Ami a konkrét számokat illeti: míg 2024-ben az ügyfelek 50 százaléka, addig 2025-ben 54 százaléka a kiszámíthatóság miatt kötött lakás-előtakarékossági szerződést, 38 százalékuk pedig későbbi otthonukkal kapcsolatos terveik könnyebb elérése érdekében választotta a fenti konstrukciót.
Vasárnap eltűnt egy 34 éves tatai férfi a Balatonon, miután kajakozni indult, a rendőrség nagy erőkkel keresi.
Megtorpant a balatoni ingatlanpiac, egyre kevesebb a vevő, miközben az eladók továbbra is a korábbi magas árakon próbálják értékesíteni nyaralóikat és apartmanjaikat.
Indul a háború Budapest legértékesebb területéért: 13 év után a Tisza-kormány oszthatja újra a lapokat?
Az önkormányzat szerint a változás javítaná a hatósági ügyintézést, miközben a sziget működése nem változna.
Véget ért a hatalmas lakásbumm a fővárosban? Váratlan adatok láttak napvilágot, ez sok ingatlanvásárlót érint
A budapesti újlakás-piac fő mutatóinak időbeli alakulásáról a kereslet-kínálat egyensúlyának kibillenése olvasható le.
Borzasztó rég történt ilyesmi az ingatlanpiacon: milliókat spórolhat az a vásárló, aki még időben lép
Jelenleg országosan mintegy 15 ezer kiadó lakóingatlanból válogathatnak az érdeklődők.
Hétfőn általában napos, gomolyfelhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső.
Erre a négy megyére adták ki a riasztást vasárnap: zivatar alakulhat ki és erős szél lesz, a jégeső sem kizárt
Napközben főként az északi, északkeleti megyékben alakulhat ki zivatar.
Mutatjuk, milyen esetben köteles az önkormányzat rendkívüli támogatást nyújtani az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdőknek.
A telefonos és személyes ügyfélszolgálaton is korlátozott az ügyintézés.
Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben nyolc megyében: Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala területén.
Magyarországra június 27-én a megszokott délnyugati helyett északnyugati irányból érkezett meg az afrikai eredetű hőhullám magja.
Szinte minden ügyünket az interneten intézzük. De vajon tényleg biztonságban vagyunk online? Mutatjuk!
A Duna tartósan alacsony budapesti vízállása ellenére sincs veszélyben a főváros ivóvízellátása.
Fordulat a magyar lakáspiacon: teljesen leálltak a vevők a fővárosban, de van, ahol most dörzsölhetik a tenyerüket
Miközben a fővárosi piac látványosan lassult, egyes megyékben élénkülés tapasztalható.
Meglepő tempóban kapkodják el az ingatlanokat a Velencei-tónál: fittyet hánynak a vevők a vízhiányra
Hiába a rekordalacsony vízállás, a Velencei-tó környéki ingatlanárak nem estek vissza.
Ide menekülnek a magyarok a méregdrága hazai luxustavaktól: döbbenetesen olcsóbb vízparti nyaralókra csaptak le
Mérsékelt élénküléssel, de élesen kettéváló keresleti trendekkel indult a nyári szezon a dél-alföldi régió üdülőövezeteiben.
A kormány ma 13 órától ismét kormányszóvivői tájékoztatót tart.
Milliárdos átrendeződés az Otthon Start lakáshiteleknél: váratlan dolog derült ki, ami rengeteg család pénzét érinti
A programok indulása óta ez a kamattámogatás közel egy százalékponttal csökkent.