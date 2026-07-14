Új trend rajzolódik ki a magyar lakáspiacon: már nem az ingatlanvásárlás az első számú cél

Egyre tudatosabban készülnek a magyarok a lakáscéljaik megvalósítására: az új szerződést kötők csaknem fele már nemcsak megtakarításban, hanem hitelfelvételben is gondolkodik. Közben az is jól látszik, hogy a lakásvásárlás helyett egyre többen inkább meglévő otthonuk felújítására és korszerűsítésére gyűjtenek, miközben a gyermekeik jövőbeli lakhatására is egyre többen tesznek félre.

Egyre többen választják a tudatos pénzügyi tervezés útját a hazai lakosság körében – derült ki a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. legfrissebb ügyfélkutatásából. Az új szerződést kötők közel fele a megtakarítási cél mellett már a hitelfelvétel lehetőségével is tervez.

A felmérés arra is rávilágított, hogy míg 2021-ben az első helyen még az új ingatlan vásárlása állt, amit a szerződést kötők 29 százaléka tűzött ki céljául, addig 2025-ben a lakáskorszerűsítés került előre, a válaszadók 27 százaléka takarékoskodik felújítást vagy korszerűsítést tervezve. Egyre többen gondolnak kiskorú családtagjaik lakhatására is: 2024-ben a megkérdezettek 18 százaléka, 2025-ben már 21 százaléka nyitott Lakásszámlát gyermeke vagy unokája otthonszerzésének támogatására.

A válaszok alapján a felújításban gondolkodók elképzelései az apróbb esztétikai frissítésektől egészen a funkcionális terek átgondolásáig széles skálán mozognak. Míg a felújítást tervezők 16 százaléka a klasszikus festési és burkolási munkálatokat, további 16 százalékuk a fürdőszoba újítását finanszírozta megtakarításaiból, addig 13 százalékuk a konyha korszerűsítésére költött.

Az esztétikai jellegű beavatkozások mellett ugyanakkor egyre hangsúlyosabb a fenntarthatóság iránti elköteleződés is: a felmérés szerint folyamatosan nő az olyan energetikai beruházások aránya, mint a hőszigetelés, a nyílászárócsere, valamint a modernebb fűtési rendszerek és alternatív energiaforrások telepítése. Ehhez biztosítanak alapot a kifejezetten megtakarítási fókusszal kötött szerződések (51 százalék), valamint az öngondoskodás mellett hitelfelvételi céllal kötött szerződések (49 százalék) is.

„Az ügyfelek egyre tudatosabban tekintenek otthonukra hosszú távú értékként. A korszerűsítési és felújítási munkák nemcsak a mindennapi komfortérzetet és az energiahatékonyságot javítják, hanem hozzájárulnak az ingatlan értékének megőrzéséhez, növeléséhez is” – fejtette ki Komáromi Tünde, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. marketing- és kommunikációs igazgatója.

Ami a konkrét számokat illeti: míg 2024-ben az ügyfelek 50 százaléka, addig 2025-ben 54 százaléka a kiszámíthatóság miatt kötött lakás-előtakarékossági szerződést, 38 százalékuk pedig későbbi otthonukkal kapcsolatos terveik könnyebb elérése érdekében választotta a fenti konstrukciót.