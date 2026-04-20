UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Kvíz

Kvíz: Mennyire ismered a régi magyar ételeket? Teszteld a tudásod a hagyományos vidéki konyháról!

2026. április 20. 18:01

A régi magyar konyha sokkal több a vasárnapi húslevesnél és a gulyásnál. A hazai vidék receptjei hihetetlen leleményességgel varázsoltak laktató fogásokat a legegyszerűbb alapanyagokból. De vajon te mennyire ismered a hagyományos magyar konyha rejtelmeit? Tedd próbára a tudásod a Pénzcentrum új gasztronómiai kvíze segítségével!

1/10 kérdés
Melyik tájegységünkhöz kötődik leginkább a krumpliból és lisztből pirított hagymával készült dödölle?
Jászság
Nyírség
Zala és Vas vármegye
Hajdúság
2/10 kérdés
Mi a puliszka alapanyaga?
Kukoricaliszt vagy kukoricadara
Búzadara
Rozsliszt
Árpagyöngy
3/10 kérdés
Mi a pásztorok által bográcsban főzött slambuc három fő összetevője?
Marhahús, krumpli, paprika
Szalonna, krumpli, lebbencstészta
Tejföl, csipetke, gomba
Kolbász, tarhonya, hagyma
4/10 kérdés
Miből készül a langalló (más néven tökipompos vagy kenyérlángos) tésztája?
Vajas tésztából
Kenyértésztából
Krumplistésztából
Palacsintatésztából
5/10 kérdés
Mi a ludaskása alapja?
Libaaprólékkal és zöldségekkel összefőzött rizs
Libazsírral leöntött kukoricakása
Libamájjal töltött tészta
Libahúsos hajdinakása
6/10 kérdés
Mi az a vakarcs?
A disznósajt készítésekor megmaradt nyesedék.
A kenyérdagasztó teknő oldaláról levakart tésztamaradékból sütött kis cipó.
Egyfajta kapart nyers marhahúsos előétel.
A kemence aljáról felkapart hamus sütemény.
7/10 kérdés
Mikor és milyen okból fogyasztják leginkább a korhelylevest?
Szilveszterkor és újévkor, másnaposság ellen
Húsvétkor, a böjt megtörésére
Aratáskor, az erőnlét növelésére
Karácsony este, ünnepi fogásként
8/10 kérdés
Mi adja a hagyományos mákos guba alapját?
Szikkadt kifli vagy édes kelt tészta
Leveles tészta
Kukoricaprósza
Piskótatészta
9/10 kérdés
Mi a pörkölt és a paprikás közötti legfőbb különbség a magyar konyhatechnikában?
A paprikást tejfölös habarással sűrítik, a pörköltet nem.
A paprikásba paradicsomot tesznek, a pörköltbe csak hagymát.
A pörköltbe nem tesznek vizet, a paprikást pedig bő lére eresztik.
A pörköltöt mindig marhából, a paprikást mindig csirkéből készítik.
10/10 kérdés
Miből készül a hagyományos szilvás gombóc és a barátfüle tésztája?
Forrázott búzaliszt
Főtt krumpliból és lisztből
Hájas tésztából
Élesztős kelt tésztából
#gasztronómia #vidék #étel #gasztro #magyaros ételek #kvíz #hagyomány #magyar konyha #gasztro kvízek

