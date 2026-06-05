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Kvíz

Kvíz: Kiszúrod az irodalom kakukktojásait? Csak akkor lesz 10/10, ha a részletekre is figyelsz!

Pénzcentrum
2026. június 5. 18:02

Azt hiszed, mindent tudsz a világirodalomról? Itt az idő, hogy bebizonyítsd! Az irodalmi klasszikusokról sokszor azt hisszük, pontosan emlékszünk rájuk: ki a főhős, hol játszódik a történet, mi történik a címszereplővel, vagy milyen világban mozognak a szereplők. A részletek viszont könnyen megtréfálhatnak, főleg ha négy ismerős cím közül kell kiszúrni a kakukktojást. Ez az irodalmi kvíz 10 ravasz kérdésen keresztül teszteli, mennyire vagy otthon a nagy regények, ikonikus hősök és irodalmi csavarok világában.

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Kvíz: Kiszúrod az irodalom kakukktojásait? Csak akkor lesz 10/10, ha a részletekre is figyelsz!

1/10 kérdés
Melyik történetet nem maga a főhős meséli el nekünk?
A szolgálólány meséje
A Gyűrűk Ura
Moby Dick
Zabhegyező / Rozsban a fogó
2/10 kérdés
Melyik regény főszereplője nagykorú?
A Pál utcai fiúk
A nyomorultak
A kis herceg
A Legyek ura
3/10 kérdés
Melyik címben szereplő név nem a főszereplő neve?
Bovaryné
Abigél
Jane Eyre
Emma
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik az egyetlen regény, amelyik a Föld bolygón játszódik?
1984
Solaris
Dűne
Alapítvány
5/10 kérdés
Melyik az az irodalmi mű, aminek címszereplője túléli a nevével fémjelzett történetet?
Hamlet
Anna Karenina
Tamás bátya kunyhója
Tom Sawyer kalandjai
6/10 kérdés
Több híres krimi és thriller cselekménye szinte végig egy közlekedési eszközön játszódik. Melyik mű a kakukktojás?
Halál a Níluson
Vadászat a Vörös Októberre
A lány a vonaton
Gyilkosság az Orient expresszen
7/10 kérdés
Melyik műben nincs természetfeletti elem?
Száz év magány
Ragyogás
Utas és holdvilág
A Mester és Margarita
8/10 kérdés
Melyik ifjúsági regény nem egy fiktív jövőben játszódó disztópia?
Az útvesztő
Az éhezők viadala
A Legyek Ura
Az emlékek őre
9/10 kérdés
Melyik regény eseményeiben nem meghatározó elem a per, a tárgyalás vagy a bírósági eljárás?
Bűn és bűnhődés
Közöny
A per
Ne bántsátok a feketerigót!
10/10 kérdés
Melyik történetben nincsenek beszélő állatok?
Moby Dick
Állatfarm
Alice Csodaországban
Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény
Címlapkép: Getty Images
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