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Azt hiszed, mindent tudsz a világirodalomról? Itt az idő, hogy bebizonyítsd! Az irodalmi klasszikusokról sokszor azt hisszük, pontosan emlékszünk rájuk: ki a főhős, hol játszódik a történet, mi történik a címszereplővel, vagy milyen világban mozognak a szereplők. A részletek viszont könnyen megtréfálhatnak, főleg ha négy ismerős cím közül kell kiszúrni a kakukktojást. Ez az irodalmi kvíz 10 ravasz kérdésen keresztül teszteli, mennyire vagy otthon a nagy regények, ikonikus hősök és irodalmi csavarok világában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Kiszúrod az irodalom kakukktojásait? Csak akkor lesz 10/10, ha a részletekre is figyelsz! 1/10 kérdés Melyik történetet nem maga a főhős meséli el nekünk? A szolgálólány meséje A Gyűrűk Ura Moby Dick Zabhegyező / Rozsban a fogó Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik regény főszereplője nagykorú? A Pál utcai fiúk A nyomorultak A kis herceg A Legyek ura Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik címben szereplő név nem a főszereplő neve? Bovaryné Abigél Jane Eyre Emma Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik az egyetlen regény, amelyik a Föld bolygón játszódik? 1984 Solaris Dűne Alapítvány Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik az az irodalmi mű, aminek címszereplője túléli a nevével fémjelzett történetet? Hamlet Anna Karenina Tamás bátya kunyhója Tom Sawyer kalandjai Következő kérdés 6/10 kérdés Több híres krimi és thriller cselekménye szinte végig egy közlekedési eszközön játszódik. Melyik mű a kakukktojás? Halál a Níluson Vadászat a Vörös Októberre A lány a vonaton Gyilkosság az Orient expresszen Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik műben nincs természetfeletti elem? Száz év magány Ragyogás Utas és holdvilág A Mester és Margarita Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik ifjúsági regény nem egy fiktív jövőben játszódó disztópia? Az útvesztő Az éhezők viadala A Legyek Ura Az emlékek őre Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik regény eseményeiben nem meghatározó elem a per, a tárgyalás vagy a bírósági eljárás? Bűn és bűnhődés Közöny A per Ne bántsátok a feketerigót! Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik történetben nincsenek beszélő állatok? Moby Dick Állatfarm Alice Csodaországban Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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