A tanú (Bacsó Péter, 1969) magyar film, szatíra, vígjáték
Kvíz

Kvíz: Átmennél a nagy magyar filmvígjáték-teszten? Lássuk, ki nevet a végén!

2026. április 25. 18:06

Készen állsz egy igazi időutazásra a magyar filmtörténet legviccesebb évtizedeibe? A rendszerváltás előtti magyar vígjátékok és szatírák nemcsak a mozipénztáraknál arattak hatalmas sikert, de zseniális karakterekkel és szállóigékkel is megajándékoztak minket. Tedd próbára magad ezzel a 10 kérdéses kvízzel, és derítsd ki, vajon igazi rajongója vagy-e a magyar mozinak!

1/10 kérdés
Mit szeretne enni legszívesebben Schneider Mátyás a Hyppolit, a lakáj című vígjátékban az előkelő francia menü helyett?
Pörköltet nokedlivel
Túrós csuszát tepertővel
Paprikás krumplit
Hagymát hagymával
2/10 kérdés
Milyen állat Nick Grabowski, a Macskafogó főhőse?
Egér
Macska
Patkány
Kutya
3/10 kérdés
Milyen déli gyümölcsnek hazudják azt, amiről elhangzik a kultikus mondat A tanúban: „Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk”?
Banán
Ananász
Narancs
Citrom
4/10 kérdés
Hogy hívják (szinte) az összes férfi lakóját Rátót falunak a Legényanya című filmben?
Józsi
Lajos
Ernő
Béla
5/10 kérdés
Melyik történelmi esemény idején játszódik A tizedes meg a többiek?
Az első világháborúban
Az 1956-os forradalom idején
A második világháború vége felé
Az 1848-as szabadságharc alatt
6/10 kérdés
Ki játszotta a címszereplőt az 1954-es Liliomfi című filmben?
Sinkovits Imre
Latinovits Zoltán
Darvas Iván
Kállai Ferenc
7/10 kérdés
Melyik 1952-es, Rákosi-korszakban készült propaganda-vígjáték tette halhatatlanná az „Egy dunaparti csónakházban” című dalt?
Civil a pályán
Állami áruház
Fűre lépni szabad
2x2 néha 5
8/10 kérdés
Hányan állnak össze közösen kitölteni a nyertes totószelvényt a Mese a 12 találatról című filmben?
Tizenketten
Heten
Hárman
Négyen
9/10 kérdés
Melyik színészlegenda alakította a Meseautóban (1934) a komikus és folyton idegeskedő Halmos Aladárt, az autószalon vezetőjét?
Latabár Kálmán
Pethes Sándor
Kabos Gyula
Gózon Gyula
10/10 kérdés
Bár A kék bálvány volt a legelső magyar hangosfilm, melyik alkotás lett a hazai filmtörténet legelső igazi, kasszasikert hozó hangos vígjátéka 1931-ben?
Hyppolit, a lakáj
Lovagias ügy
Meseautó
Lila akác

 

Címlapkép: Nemzeti Filmarchívum
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:03
18:28
18:06
17:55
17:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 25.
Veszélyben a nyári repülős utak? Mi lesz a foglalásokkal, ha beüt a kerozinhiány?
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 25.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2026. április 25.
Drámai számok érkeztek a magyar iskolákból: minden harmadik diák érintett, erről minden szülőnek tudnia kell
2026. április 25.
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
1
1 hónapja
Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról!
2
4 hete
Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
3
5 napja
Kvíz: Mennyire ismered a régi magyar ételeket? Teszteld a tudásod a hagyományos vidéki konyháról!
4
4 hete
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!
5
2 hónapja
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 25. 17:55
Bejelentette Orbán Viktor: lemond a parlamenti mandátumáról
Pénzcentrum  |  2026. április 25. 16:04
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
Agrárszektor  |  2026. április 25. 17:34
Kemény jóslat érkezett arról, mi várhat Budapestre a jövőben