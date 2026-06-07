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Kvíz

Kvíz: Mit tudsz a Föld hatalmas óceánjairól és a világtengerről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint hinnéd!

Pénzcentrum
2026. június 7. 18:03

Az általános iskolában földrajz órán mindenki tanulta, hogy hol kell keresni a térképen a Csendes-, az Atlanti- és az Indiai-ócenánt. Nem lett azonban mindenkiből oceanográfus, így sokaknak a tudása ma is kimerül ennyiben. Te mennyit tudsz Földünk óceánjairól? A mai kvíz során tesztelheted.

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Kvíz: Mit tudsz a Föld hatalmas óceánjairól és a világtengerről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint hinnéd!

1/10 kérdés
Melyik óceán a legnagyobb kiterjedésű a Földön?
Atlanti-óceán
Csendes-óceán
Déli-óceán
Indiai-óceán
2/10 kérdés
Melyik tengert szokták óceánként is emlegetni?
Dél-kínai-tenger
Korall-tenger
Jeges-tenger
Karib-tenger
3/10 kérdés
Melyik napon ünnepeljük az óceánok világnapját az ENSZ 1992-es határozata alapján?
22.ápr
22.márc
08.jún
27.szept
4/10 kérdés
Mi az elsődleges oka a korallzátonyok pusztulásának napjainkban?
megnövekedett hajóforgalom
planktonhiány
túlhalászás
tengerek savasodása
5/10 kérdés
Az óceán szó az Ókeanosz nevéből származik, aki a világóceánt megszemélyesítő titán a görög mitológiában. Milyen kapcsolatban állt Poszeidon istennel?
Ókeánosz Poszeidon fia
Ókeánosz Poszeidon nagybátyja
Poszeidon Ókeánosz nagyapja
Poszeidon Ókeánosz unokája
6/10 kérdés
Pütheasz egy ókori görög hajós volt, akit az óceános felfedezőjének tartanak, mert ő az első feljegyzett felfedező, aki az Atlanti-óceánon át hajózott Skandináviába. Mikor történt ez az utazás?
Kr. u. 330
Kr. e. 325
Kr. u. 492
Kr. e. 44
7/10 kérdés
Melyik felfedező expedíciója volt az első, amely 1520-ban sikeresen átszelte a Csendes-óceánt?
Bartolomeu Diaz
Ferdinánd Magellán
Kolumbusz Kristóf
Vasco da Gama
8/10 kérdés
Ki repülte át elsőként az Atlanti-óceánt leszállás nélkül 1919. június 14-én?
John Alcock brit pilóta és Arthur Whitten Brown navigátor
Magyar Sándor és Endresz György
Amelia Earhart
Charles Lindbergh
9/10 kérdés
Melyik híres magyar költő hasonlította a bánatot egy nagy óceánhoz?
József Attila
Ady Endre
Petőfi Sándor
Arany János
10/10 kérdés
Melyik mai magyar zenekarnak van egy Ocean nevű száma?
Platon Karataev
Ivan & The Parazol
Ocho Macho
Brains
Címlapkép: Getty Images
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