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Az általános iskolában földrajz órán mindenki tanulta, hogy hol kell keresni a térképen a Csendes-, az Atlanti- és az Indiai-ócenánt. Nem lett azonban mindenkiből oceanográfus, így sokaknak a tudása ma is kimerül ennyiben. Te mennyit tudsz Földünk óceánjairól? A mai kvíz során tesztelheted.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mit tudsz a Föld hatalmas óceánjairól és a világtengerről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint hinnéd! 1/10 kérdés Melyik óceán a legnagyobb kiterjedésű a Földön? Atlanti-óceán Csendes-óceán Déli-óceán Indiai-óceán Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik tengert szokták óceánként is emlegetni? Dél-kínai-tenger Korall-tenger Jeges-tenger Karib-tenger Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik napon ünnepeljük az óceánok világnapját az ENSZ 1992-es határozata alapján? 22.ápr 22.márc 08.jún 27.szept Következő kérdés 4/10 kérdés Mi az elsődleges oka a korallzátonyok pusztulásának napjainkban? megnövekedett hajóforgalom planktonhiány túlhalászás tengerek savasodása Következő kérdés 5/10 kérdés Az óceán szó az Ókeanosz nevéből származik, aki a világóceánt megszemélyesítő titán a görög mitológiában. Milyen kapcsolatban állt Poszeidon istennel? Ókeánosz Poszeidon fia Ókeánosz Poszeidon nagybátyja Poszeidon Ókeánosz nagyapja Poszeidon Ókeánosz unokája Következő kérdés 6/10 kérdés Pütheasz egy ókori görög hajós volt, akit az óceános felfedezőjének tartanak, mert ő az első feljegyzett felfedező, aki az Atlanti-óceánon át hajózott Skandináviába. Mikor történt ez az utazás? Kr. u. 330 Kr. e. 325 Kr. u. 492 Kr. e. 44 Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik felfedező expedíciója volt az első, amely 1520-ban sikeresen átszelte a Csendes-óceánt? Bartolomeu Diaz Ferdinánd Magellán Kolumbusz Kristóf Vasco da Gama Következő kérdés 8/10 kérdés Ki repülte át elsőként az Atlanti-óceánt leszállás nélkül 1919. június 14-én? John Alcock brit pilóta és Arthur Whitten Brown navigátor Magyar Sándor és Endresz György Amelia Earhart Charles Lindbergh Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik híres magyar költő hasonlította a bánatot egy nagy óceánhoz? József Attila Ady Endre Petőfi Sándor Arany János Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik mai magyar zenekarnak van egy Ocean nevű száma? Platon Karataev Ivan & The Parazol Ocho Macho Brains Eredmények

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