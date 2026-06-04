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Ha Magyarországon belül tervezünk strandolós kiruccanást, a Velencei-tó sokaknak kézenfekvő választás: könnyen megközelíthető, vize már a strandszezon elején felmelegszik, és családi strandoláshoz is ideális. A környék viszont nemcsak a fürdés miatt izgalmas: többféle kirándulóprogramot, kulturális megállót és meglepő tóparti látványosságot is tartogat, vagyis bőven van mit felfedezni a parton túl is. Töltsd ki a kvízünket, és mutasd meg, mennyire ismered a Velencei-tavat!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Azt hiszed, jól ismered a Velencei-tavat? Ez a 10 kérdés könnyen rád cáfolhat! 1/10 kérdés Melyik vármegyében található a Velencei-tó? Somogy vármegyében Pest vármegyében Fejér vármegyében Veszprém vármegyében Következő kérdés 2/10 kérdés Miért melegszik fel viszonylag gyorsan nyáron a Velencei-tó vize? Mert sós vizű tó Mert termálforrások fűtik Mert sekély tó, ezért a napsütés gyorsabban felmelegíti Mert mesterségesen melegítik Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik híres csata helyszíne található a Velencei-tó közelében? Az 1241-es muhi csata Az 1848-as pákozdi csata Az 1456-os nándorfehérvári diadal Az 1526-os mohácsi csata Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik növény borítja a Velencei-tó felületének közel egyharmadát? Nád Sás Hínár Tavirózsa Következő kérdés 5/10 kérdés Hány teljes egészében Magyarországon tó található hazánkban, aminek a területe nagyobb a Velencei-tónál? 3 4 2 1 Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik, a nádasokban élő madár miatt is fontos a Velencei-tó környéke a természetkedvelők számára? Nagy kócsag Tőkés réce Bölömbika Nádirigó Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen jellegzetes építmények láthatók a vízen Sukoró és Velence között, amelyek eredetileg a halőrök és horgászok munkáját segítették? Világítótornyok Cölöpökön álló betonkunyhók Kőgátak Vízimalmok Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik Velencei-tó környéki látványosság mutatja be kicsinyített formában a Magyarország történelmi helyszíneit? Agárdi Popstrand Pákozdi Pagony Dinnyési Várpark Bence-hegyi kilátó Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen sporteseménynek ad otthont rendszeresen a Sukoró melletti mesterségesen kialakított tórész? Nyíltvízi úszó-Eb-nek Vitorlás regattáknak Kajak-kenu versenyeknek Motorcsónak-világbajnokságnak Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik híres magyar költő született a tó közvetlen közelében található Kápolnásnyéken? Babits Mihály Petőfi Sándor Vörösmarty Mihály Arany János Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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