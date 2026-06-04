2026. június 4. csütörtök Bulcsú
26 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gárdony a Velencei-tó partján fekszik. Nyugodt, zöld és gyönyörű. Jó hely családi nyaralásra.
Kvíz

Kvíz: Azt hiszed, jól ismered a Velencei-tavat? Ez a 10 kérdés könnyen rád cáfolhat!

Pénzcentrum
2026. június 4. 13:19

Ha Magyarországon belül tervezünk strandolós kiruccanást, a Velencei-tó sokaknak kézenfekvő választás: könnyen megközelíthető, vize már a strandszezon elején felmelegszik, és családi strandoláshoz is ideális. A környék viszont nemcsak a fürdés miatt izgalmas: többféle kirándulóprogramot, kulturális megállót és meglepő tóparti látványosságot is tartogat, vagyis bőven van mit felfedezni a parton túl is. Töltsd ki a kvízünket, és mutasd meg, mennyire ismered a Velencei-tavat!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Azt hiszed, jól ismered a Velencei-tavat? Ez a 10 kérdés könnyen rád cáfolhat!

1/10 kérdés
Melyik vármegyében található a Velencei-tó?
Somogy vármegyében
Pest vármegyében
Fejér vármegyében
Veszprém vármegyében
2/10 kérdés
Miért melegszik fel viszonylag gyorsan nyáron a Velencei-tó vize?
Mert sós vizű tó
Mert termálforrások fűtik
Mert sekély tó, ezért a napsütés gyorsabban felmelegíti
Mert mesterségesen melegítik
3/10 kérdés
Melyik híres csata helyszíne található a Velencei-tó közelében?
Az 1241-es muhi csata
Az 1848-as pákozdi csata
Az 1456-os nándorfehérvári diadal
Az 1526-os mohácsi csata
4/10 kérdés
Melyik növény borítja a Velencei-tó felületének közel egyharmadát?
Nád
Sás
Hínár
Tavirózsa
5/10 kérdés
Hány teljes egészében Magyarországon tó található hazánkban, aminek a területe nagyobb a Velencei-tónál?
3
4
2
1
6/10 kérdés
Melyik, a nádasokban élő madár miatt is fontos a Velencei-tó környéke a természetkedvelők számára?
Nagy kócsag
Tőkés réce
Bölömbika
Nádirigó
7/10 kérdés
Milyen jellegzetes építmények láthatók a vízen Sukoró és Velence között, amelyek eredetileg a halőrök és horgászok munkáját segítették?
Világítótornyok
Cölöpökön álló betonkunyhók
Kőgátak
Vízimalmok
8/10 kérdés
Melyik Velencei-tó környéki látványosság mutatja be kicsinyített formában a Magyarország történelmi helyszíneit?
Agárdi Popstrand
Pákozdi Pagony
Dinnyési Várpark
Bence-hegyi kilátó
9/10 kérdés
Milyen sporteseménynek ad otthont rendszeresen a Sukoró melletti mesterségesen kialakított tórész?
Nyíltvízi úszó-Eb-nek
Vitorlás regattáknak
Kajak-kenu versenyeknek
Motorcsónak-világbajnokságnak
10/10 kérdés
Melyik híres magyar költő született a tó közvetlen közelében található Kápolnásnyéken?
Babits Mihály
Petőfi Sándor
Vörösmarty Mihály
Arany János
Címlapkép: Getty Images
#turizmus #strand #nyár #látványosság #strandolás #velencei-tó #látnivaló #kvíz #belföldi nyaralás #belföldi utazás #általános műveltségi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:30
14:14
14:02
13:45
13:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 4.
Mára alig kér valaki az egykori slágerhitelből: hiába kamatmentes, földbe állt a konstrukció
2026. június 3.
Ezt rengetegen nem tudják a rájuk váró örökségről: sok magyart érhet váratlan meglepetés 2026-ban
2026. június 4.
Napokon belül óriási fordulat jön a magyarországi fizetéseknél: élesedik az új jogszabály, csúnya vége is lehet
2026. június 4.
Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége
2026. június 3.
Autó, bicikli vagy busz? Kiderült, mivel jár dolgozni a legtöbb magyar
NAPTÁR
Tovább
2026. június 4. csütörtök
Bulcsú
23. hét
Június 4.
Az erőszak gyermekáldozatainak világnapja
Június 4.
A nemzeti összetartozás napja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról!
2
1 hónapja
Kvíz: Mennyire ismered a régi magyar ételeket? Teszteld a tudásod a hagyományos vidéki konyháról!
3
1 hónapja
Kvíz: Átmennél a nagy magyar filmvígjáték-teszten? Lássuk, ki nevet a végén!
4
2 hónapja
Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
5
2 hónapja
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Blokkolás
bankkártya állapot, amikor művelet végzésére nem alkalmas, de még nincs letiltva.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 4. 14:30
Vidékre menekült az Eurovízió egykori magyar sztárja: három gyermekével itt talált rá a nyugalomra
Pénzcentrum  |  2026. június 4. 13:02
Napokon belül óriási fordulat jön a magyarországi fizetéseknél: élesedik az új jogszabály, csúnya vége is lehet
Agrárszektor  |  2026. június 4. 13:24
Először azonosították az ASP-vírust hazai házisertésekben: megszólalt Bóna Szabolcs miniszter