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Senior father and his mature son walking together in a city street, concept of father and son relationship.
Kvíz

Kvíz: Híres apák híres gyermekei! Te hány párosítást találsz el a 10-ből?

Pénzcentrum
2026. június 21. 17:58

Magyarországon minden évben június harmadik vasárnapján ünnepeljük az apák napját, ez idén éppen a nyári napfordulóra, vagyis a csillagászati nyár kezdőnapjára esik. Ezen a napon az apákat, nagypapákat és más apafigurákat köszöntünk. Ebből az alkalomból a mai kvíz során híres apák híres lányai és fiai kerülnek a középpontba. Sok esetben hiába van szó ismert emberekről, a családi kötelék nem egyértelmű. Te jól ismered a hírességeket, művészcsaládokat? Tedd próbára a tudásod most.

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Kvíz: Híres apák híres gyermekei! Te hány párosítást találsz el a 10-ből?

1/10 kérdés
Melyik színész apja az alábbiak közül Martin Sheen?
Emilio Estevez
Michael Sheen
Jeffrey Dean Morgan
Sean Bean
2/10 kérdés
Kinek az apja a híres Francis Ford Coppola rendező?
Jason Schwartzman
Talia Shire
Nicolas Cage
Sofia Coppola
3/10 kérdés
Melyik Oscar-díjas színésznő apja, a szintén Oscar-díjas Jon Voight az alábbiak közül?
Angelina Jolie
Julia Roberts
Rachel Weisz
Sandra Bullock
4/10 kérdés
Melyik író-rendező édesapja David Bowie?
Ol Parker
Guy Ritchie
Duncan Jones
Christopher Nolan
5/10 kérdés
Hogy hívják Lenny Kravitz lányát, aki maga is énekesnő, illetve színész lett?
Jessica
Zoë
Lisa
Samantha
6/10 kérdés
Hogy hívják Rob Schneider színész-rendező lányát, aki énekesnő lett?
Elle King
Rita Ora
Taylor Swift
Bebe Rexha
7/10 kérdés
Mi a keresztneve Ethan Hawke szintén színészi pályát választó lányának?
Sadie
Maya
Ruby
Juno
8/10 kérdés
Melyikük az Oscar-jelölt Eric Roberts ugyancsak színészi pályára lépett lánya?
Emily Blunt
Emma Roberts
Julia Roberts
Jennifer Lawrence
9/10 kérdés
Melyik színésznő apja a zenész Quincy Jones?
Daisy Edgar-Jones
Rashida Jones
Felicity Jones
Catherine Zeta-Jones
10/10 kérdés
Hogy hívják Clint Eastwood fiát, aki szintén színészi pályára lépett?
Marty
David
Scott
Henry

Tetszett az apák napjára készített kvízünk? Töltsd ki az anyják napja alkalmából készített kvízünket, melyben Star Wars-univerzum anyai alakjai kerültek a fókuszba:

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A mai kvíz során csak a kánonból kérdezünk. May the Fourth be with you!
Címlapkép: Getty Images
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