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Magyarországon minden évben június harmadik vasárnapján ünnepeljük az apák napját, ez idén éppen a nyári napfordulóra, vagyis a csillagászati nyár kezdőnapjára esik. Ezen a napon az apákat, nagypapákat és más apafigurákat köszöntünk. Ebből az alkalomból a mai kvíz során híres apák híres lányai és fiai kerülnek a középpontba. Sok esetben hiába van szó ismert emberekről, a családi kötelék nem egyértelmű. Te jól ismered a hírességeket, művészcsaládokat? Tedd próbára a tudásod most.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Kvíz: Híres apák híres gyermekei! Te hány párosítást találsz el a 10-ből? 1/10 kérdés Melyik színész apja az alábbiak közül Martin Sheen? Emilio Estevez Michael Sheen Jeffrey Dean Morgan Sean Bean Következő kérdés 2/10 kérdés Kinek az apja a híres Francis Ford Coppola rendező? Jason Schwartzman Talia Shire Nicolas Cage Sofia Coppola Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik Oscar-díjas színésznő apja, a szintén Oscar-díjas Jon Voight az alábbiak közül? Angelina Jolie Julia Roberts Rachel Weisz Sandra Bullock Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik író-rendező édesapja David Bowie? Ol Parker Guy Ritchie Duncan Jones Christopher Nolan Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy hívják Lenny Kravitz lányát, aki maga is énekesnő, illetve színész lett? Jessica Zoë Lisa Samantha Következő kérdés 6/10 kérdés Hogy hívják Rob Schneider színész-rendező lányát, aki énekesnő lett? Elle King Rita Ora Taylor Swift Bebe Rexha Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a keresztneve Ethan Hawke szintén színészi pályát választó lányának? Sadie Maya Ruby Juno Következő kérdés 8/10 kérdés Melyikük az Oscar-jelölt Eric Roberts ugyancsak színészi pályára lépett lánya? Emily Blunt Emma Roberts Julia Roberts Jennifer Lawrence Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik színésznő apja a zenész Quincy Jones? Daisy Edgar-Jones Rashida Jones Felicity Jones Catherine Zeta-Jones Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy hívják Clint Eastwood fiát, aki szintén színészi pályára lépett? Marty David Scott Henry Eredmények Tetszett az apák napjára készített kvízünk? Töltsd ki az anyják napja alkalmából készített kvízünket, melyben Star Wars-univerzum anyai alakjai kerültek a fókuszba: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! EZ IS ÉRDEKELHET Kvíz: Úgy ismered a Star Wars-univerzumot, mint a tenyered? Lássuk, kifognak-e rajtad a Jedi-elmetrükkjeink! A mai kvíz során csak a kánonból kérdezünk. May the Fourth be with you!

Címlapkép: Getty Images

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