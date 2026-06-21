Vajon elvitte valaki a 705 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán?
Kvíz: Híres apák híres gyermekei! Te hány párosítást találsz el a 10-ből?
Magyarországon minden évben június harmadik vasárnapján ünnepeljük az apák napját, ez idén éppen a nyári napfordulóra, vagyis a csillagászati nyár kezdőnapjára esik. Ezen a napon az apákat, nagypapákat és más apafigurákat köszöntünk. Ebből az alkalomból a mai kvíz során híres apák híres lányai és fiai kerülnek a középpontba. Sok esetben hiába van szó ismert emberekről, a családi kötelék nem egyértelmű. Te jól ismered a hírességeket, művészcsaládokat? Tedd próbára a tudásod most.
Kvíz: Híres apák híres gyermekei! Te hány párosítást találsz el a 10-ből?
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