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A vasúti közlekedés története Magyarországon szorosan összefonódik a MÁV, vagyik a Magyar Államvasutak Zrt. történetével. Az évszázados múlttal rendelkező MÁV ma is a hazai közösségi közlekedés egyik legfontosabb pillére, a vállalat szolgáltatásait nap mint nap százezrek veszik igénybe, és az ország egyik legnagyobb foglalkoztatója is egyben. A magyar lakosság jórészt mégis keveset tud az államvasút történetéről. A mai kvíz lehetőséget ad arra, hogy teszteld tudásodat a MÁV történetével, működésével és általában a vasúti közlekedéssel kapcsolatban. Beszállás!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Sokat vonatozol, téged sem tud már meglepni a MÁV? Teszteld, mennyit tudsz valójában a Magyar Államvasutakról! 1/10 kérdés Melyik évben alapították a MÁV jogelődjét, a Magyar Királyi Államvasutakat? 1848 1943 1868 1919 Következő kérdés 2/10 kérdés Mely társaságok olvadtak be 2025-ben a MÁV-START Zrt.-be, létrehozva a MÁV Személyszállítási Zrt.-t? A Volánbusz Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt. A BKV és a Flixbus MÁV Cargo és a Rail Cargo Hungaria A MÁV Vagon és a MÁV Rail Tours Következő kérdés 3/10 kérdés Miért különleges a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút a Guinness Rekordok Könyve szerint? Itt található a világ legtöbb alagútja a legrövidebb vasúti pályaszakaszon Ez a világ legöregebb, még mindig működő gőzvasútja Ez a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol gyerekek látják el a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot Ez a leggyorsabb keskeny nyomtávú vasút a világon Következő kérdés 4/10 kérdés Mikortól hallható a MÁV szignálja, melyet ma leggyakrabban a személy-, gyors- és sebesvonatokon játszanak be? 1973 1984 1962 1995 Következő kérdés 5/10 kérdés A MÁV adatai szerint megközelítőleg hány kilométer a vasúthálózat teljes hossza Magyarországon? 7 ezer kilométer 46 ezer kilométer 3 ezer kilométer 21 ezer kilométer Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen típusú vonatok a MÁV flottájában a "KISS" néven ismert szerelvények? Régi, felújított gőzmozdonyok Emeletes villamos motorvonatok Kisméretű tolatómozdonyok Teherszállításra használt rácsos ablakú vagonok Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik városban található a MÁV saját fejlesztésű IC+ kocsijainak gyártási központja? Győr Szolnok Pécs Szeged Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik budapesti pályaudvar működött 1867 és 1885 között a MÁV első főpályaudvaraként? Keleti pályaudvar Nyugati pályaudvar Józsefvárosi pályaudvar Déli pályaudvar Következő kérdés 9/10 kérdés Hol találkozik egymással az európai normál és a keleti széles nyomtávú vágányhálózat? Ózdon Miskolcon Kelebiánál Záhonynál Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik megszűnt MÁV megállóhely ihletett több a köznyelvben elterjedt fiktív településnevet? Csajágröcsöge Felsőpaty Rábasömjén Gic-Hathalom Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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