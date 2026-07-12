2026. július 12. vasárnap Izabella, Dalma
21 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. június 12.Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója beszédet mond a magyar vasúti személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából rendezett sajtóeseményen a Nyugati pályaudvar vágánycsarnokában 2026. június 12-én.
Kvíz

Kvíz: Sokat vonatozol, téged sem tud már meglepni a MÁV? Teszteld, mennyit tudsz valójában a Magyar Államvasutakról!

Pénzcentrum
2026. július 12. 18:01

A vasúti közlekedés története Magyarországon szorosan összefonódik a MÁV, vagyik a Magyar Államvasutak Zrt. történetével. Az évszázados múlttal rendelkező MÁV ma is a hazai közösségi közlekedés egyik legfontosabb pillére, a vállalat szolgáltatásait nap mint nap százezrek veszik igénybe, és az ország egyik legnagyobb foglalkoztatója is egyben. A magyar lakosság jórészt mégis keveset tud az államvasút történetéről. A mai kvíz lehetőséget ad arra, hogy teszteld tudásodat a MÁV történetével, működésével és általában a vasúti közlekedéssel kapcsolatban. Beszállás!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Sokat vonatozol, téged sem tud már meglepni a MÁV? Teszteld, mennyit tudsz valójában a Magyar Államvasutakról!

1/10 kérdés
Melyik évben alapították a MÁV jogelődjét, a Magyar Királyi Államvasutakat?
1848
1943
1868
1919
2/10 kérdés
Mely társaságok olvadtak be 2025-ben a MÁV-START Zrt.-be, létrehozva a MÁV Személyszállítási Zrt.-t?
A Volánbusz Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt.
A BKV és a Flixbus
MÁV Cargo és a Rail Cargo Hungaria
A MÁV Vagon és a MÁV Rail Tours
3/10 kérdés
Miért különleges a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút a Guinness Rekordok Könyve szerint?
Itt található a világ legtöbb alagútja a legrövidebb vasúti pályaszakaszon
Ez a világ legöregebb, még mindig működő gőzvasútja
Ez a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol gyerekek látják el a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot
Ez a leggyorsabb keskeny nyomtávú vasút a világon
4/10 kérdés
Mikortól hallható a MÁV szignálja, melyet ma leggyakrabban a személy-, gyors- és sebesvonatokon játszanak be?
1973
1984
1962
1995
5/10 kérdés
A MÁV adatai szerint megközelítőleg hány kilométer a vasúthálózat teljes hossza Magyarországon?
7 ezer kilométer
46 ezer kilométer
3 ezer kilométer
21 ezer kilométer
6/10 kérdés
Milyen típusú vonatok a MÁV flottájában a "KISS" néven ismert szerelvények?
Régi, felújított gőzmozdonyok
Emeletes villamos motorvonatok
Kisméretű tolatómozdonyok
Teherszállításra használt rácsos ablakú vagonok
7/10 kérdés
Melyik városban található a MÁV saját fejlesztésű IC+ kocsijainak gyártási központja?
Győr
Szolnok
Pécs
Szeged
8/10 kérdés
Melyik budapesti pályaudvar működött 1867 és 1885 között a MÁV első főpályaudvaraként?
Keleti pályaudvar
Nyugati pályaudvar
Józsefvárosi pályaudvar
Déli pályaudvar
9/10 kérdés
Hol találkozik egymással az európai normál és a keleti széles nyomtávú vágányhálózat?
Ózdon
Miskolcon
Kelebiánál
Záhonynál
10/10 kérdés
Melyik megszűnt MÁV megállóhely ihletett több a köznyelvben elterjedt fiktív településnevet?
Csajágröcsöge
Felsőpaty
Rábasömjén
Gic-Hathalom
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #MÁV #vonat #vasút #magyarország #tömegközlekedés #közösségi közlekedés #történelem #vonatközlekedés #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:02
18:01
16:54
16:07
15:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 12.
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2026. július 11.
Milliókba kerülhet az anyaság egyik utolsó esélye: hiába legális itthon, a magyar nők inkább külföldre mennek
2026. július 12.
Egyre több magyar teszi ide a pénzét, de sokan még mindig óvatoskodnak: mégis, mire várnak?
2026. július 12.
Emlékhelyek, hősök, tanulságok: miért fontos ma is Nándorfehérvár és Mohács?
2026. július 11.
Akár 510 ezer magyarnak járhat ez a rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 12. vasárnap
Izabella, Dalma
28. hét
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Kvíz: Mennyire ismered a régi magyar ételeket? Teszteld a tudásod a hagyományos vidéki konyháról!
2
3 hónapja
Kvíz: Átmennél a nagy magyar filmvígjáték-teszten? Lássuk, ki nevet a végén!
3
2 hónapja
Kvíz: Te felismered Budapest ikonikus épületeit régi fotókon? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!
4
2 hónapja
Kvíz: Kifog rajtad a Balaton? Lássuk, mennyire ismered a magyar tenger történelmét és legendáit!
5
2 hónapja
Kvíz: Te átmennél ma a történelemérettségin? Lássuk, tudnál-e 10-ből 10 pontot szerezni!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatsáv
olyan összeghatár, melyre adott kamat van meghirdetve (például 1 millió forinttól 2 millió forintig a kamat 5%, ekkor az 1 és 2 millió forint közzé eső sávot kamatsávnak hívjuk)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 12. 16:07
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 28. héten vasárnap, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. július 12. 15:35
Mérgező ragadozó lepte el a magyarok kedvenc nyaralóhelyeit: erről mindenkinek tudnia kell 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. július 12. 18:31
Megvan, mikor üt be megint a kánikula: itt a friss előrejelzés, mutatjuk