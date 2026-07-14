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Fontos változás lesz a hétvégén: erre kell figyelnie annak, aki metróval utazna a hétvégén
Karbantartási munkák miatt ezen a hétvégén rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró Budapesten. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig a szerelvények csak a Keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között járnak.
A lezárt szakaszon nem indul pótlóbusz, helyette a BKK a sűrűbben közlekedő villamosok használatát javasolja. Kelenföld vasútállomás a 19-es, a 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el.
A vasúttársaságok utasainak is tanácsot adott a közlekedési központ. A Kelenföldre érkező vagy onnan induló vonatok utasainak azt ajánlják, hogy lehetőség szerint a Déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros a 2-es metróval gyorsan megközelíthető.
A BKK arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani korlátozás csak az első üteme az előre tervezett karbantartásoknak. Július 28. és augusztus 2. között ismét változik a közlekedés: akkor a 4-es metró pesti szakaszán nem járnak majd a szerelvények.
A közlekedési társaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról, és szükség esetén tervezzék meg útvonalukat alternatív járatok igénybevételével.
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