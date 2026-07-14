Július végén, ötvennégy év után végleg bezárja kapuit Budapest egyik legikonikusabb fotós szaküzlete, a Wesselényi utcai Soós Fotó.
Egy válságos pillanatból született az ország egyik legkülönlegesebb művésztelepe: ma már Munkácsy-díjasok is ide járnak
Nyár van, nincs nagy nyüzsgés a jáki iskolában. A szentendrei tetoválóművész otthonos alkotósarkot alakított ki magának az egyik tanterem oldalában, itt festi a jáki körtemplom egyik szobrát. A hely és a téma adott: az út túloldalán az ország egyik legismertebb román kori műemléke magasodik. De nemcsak a helyszín különleges, hanem a művésztelep története is. Káli István agrármérnök és vállalkozó egy válságos időszakában járt erre, betért a jáki templomba, és amikor kijött, valami megváltozott benne. Akkor döntötte el, hogy valamit visszaad ennek a helynek. Ebből a gondolatból nőtt ki, immár 10 éve a Jáki Művésztelep.
„Meglepőnek tűnhet, de a mai Magyarországon a képzőművészeti alkotások jelentős része ilyen alkotótáborokban és művésztelepeken készül, és nem véletlenül…” – mesélte Mátyássy Gábor, a Jáki Művésztelep művészeti vezetője, aki ezúttal nem a kész műveket, hanem az alkotókat mutatta meg nekünk: kik azok, akik tíz napra birtokba veszik a jáki iskola termeit.
A képzőművész az egyik alapítója annak a közösségnek, amely immár tíz éve az ország több pontjáról hívja Jákra az alkotókat. A főként grafikusokból álló társaságban festők, keramikusok, egy Munkácsy-díjas szobrász, tűzzománccal dolgozó művész és népviseletkészítő iparművész is dolgozik. A technikák skálája is széles: a monotípiától és rézkarctól az olaj- és akrilfestészeten át a tűzzománcig, a szobrászatig, az éremkészítésig és az ikonfestészetig sokféle irány jelen van. Mátyássy szerint éppen ez a találkozás – a különböző generációk, műfajok és látásmódok együttélése – adja a közösség egyik legnagyobb erejét.
Tíz napra a templomdombon álló iskola tantermei műhelyekké, műtermekké alakulnak. Az iskolapadok helyét vásznak, rajzeszközök, szerszámok és készülő munkák veszik át. Világbajnokság van, így esténként természetesen a közös focinézés sem marad el, de az asztal melletti beszélgetések, a sörözések és a kötetlen együttlétek ugyanúgy hozzátartoznak a tábor életéhez, mint a napközbeni alkotás.
Mindenki saját ritmusában dolgozik, csinálja, amire év közben nem jut elég idő
Van köztük olyan alkotó is, aki professzionális tetoválóművész. Szentendréről érkezett, és ahogy meséli, számára felszabadulás itt lenni: más közeg, másfajta alkotói szabadság. Most a jáki körtemplom szobrai ihlette festményeken dolgozik. Korábban egy másik művésztelepen találkozott Bugyi Istvánnal, a Jáki Művésztelep egyik alapítójával, ő hívta meg ide. Mint meséli, a hely több szempontból is hatással van rá: a templom közelsége, a katolikus közeg és az itt tapasztalt hangulat a témaválasztásaiban is megjelent.
„Mostanában ezek a kérdések foglalkoztatnak: hogyan lehet művészként közvetíteni, keresni valami tisztaságot anélkül, hogy az ember ráerőltesse a mondanivalóját a nézőre. Valahogy úgy, ahogy Bach szolgálta a zenéjével az Urat - én is ezt próbálom megtalálni a műveimen keresztül.”
A művész életében különleges kettősség van: tetoválóművészként dolgozik, miközben festőként is alkot: „A tetoválás a szakmám, a festészet pedig a hivatásom” – fogalmaz. Mint mondja, a két terület kölcsönösen hat egymásra. A tetoválás pontosságot, fegyelmet és a formák leegyszerűsítését tanítja, míg a festészet szabadabb alkotói gondolkodást ad hozzá.
Művésztelepből nincs sok az országban, a jáki pedig több szempontból is különleges
Ahogy Mátyássy Gábor a HelloVidéknek elmesélte, maga a művésztelep keletkezéstörténete sem mindennapi. Az egész mögött Káli István áll, aki tanári végzettséggel is rendelkezik, de agrármérnökként és vállalkozóként dolgozik. Egy válságos időszakában érkezett Jákra, és betért a templomba. Amikor később kilépett onnan, úgy érezte, valami megváltozott benne: tisztább gondolatokkal és új tervekkel folytatta útját. Ekkor határozta el, hogy valamilyen módon meghálálja azt, amit ez a hely adott neki. Így született meg a Jáki Művésztelep ötlete. Létrehozásával nemcsak egy alkotóközösséget hívott életre, hanem megpróbált valamit visszaadni annak a településnek, amely ilyen fontos élményt adott a számára. A művésztelephez azonban az ötlet önmagában kevés lett volna: kellett hozzá egy nyitott, befogadó helyi közeg is.
„Ha a jáki templom akkori plébánosa, Rátkai atya annak idején nem mondja azt, hogy igen, nyitottak vagyunk erre, mert értéket hoztok, akkor ez a művésztelep nem jöhetett volna létre. Ha az akkori polgármester, Szemes István és a mostani, Tóth Ernő nem áll mellénk, szintén nem vagyunk ma itt. 10 éve fővédnökünk V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Dr. Székely János a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, emellett Zakó Jenő atya és az egyházközösség is végig támogatott minket. Várjuk a megjelenést (linket), terjesztjük az országban. Bármennyire is szerettük volna, ha nincs egy befogadó közösség, nem működhetne a telep. Az, hogy támogatást és nyitottságot kaptunk, az hoz vissza minket minden évben Jákra.” – teszi hozzá Mátyássy Gábor.
Egy kölcsönös adok-kapok rendszer alakult ki
A művésztelep működési modellje is eltér a megszokottól: az önkormányzat, az egyház, helyi vállalkozások és magánszemélyek is támogatják a kezdeményezést. Az itt készült alkotásokból az önkormányzat és a támogatók is kapnak, cserébe a művészek tíz napon át szállást, ellátást és kiállítási lehetőséget kapnak – meséli Mátyássy Gábor.
A faluban a művésztelephez kapcsolódva évente két kiállítást is rendeznek. Az egyik a tábor nyitókiállítása, amely az adott évben részt vevő alkotók munkáit mutatja be, ősszel pedig – jellemzően októberben – egy újabb tárlaton a Jákon született műveket állítják ki a kultúrházban.
Az ide érkező művészek a helyi gyerekeknek is tartanak foglalkozásokat: papírsárkányt készítenek, festenek, különböző technikákkal ismertetik meg őket. Így a művésztelep nemcsak az alkotók tíznapos közös munkája, hanem a helyi közösség életének is része. A tábor végén a legaktívabb résztvevőket külön is jutalmazzák. A legszorgalmasabbnak és legtehetségesebbnek választott gyerek különleges élményt kap: Veres Gábor, a művésztelep Munkácsy-díjas szobrászművész tagja a saját repülőgépével viszi el egy körre a magasba.
Különböző utak, közös nyári műhely Jákon
A Jáki Művésztelep nemcsak közösségi, hanem szakmai szempontból is érdekes találkozási pont. Ahogy Mátyássy Gábor fogalmaz, itt a hazai grafika és képzőművészet több generációja találkozik: a pályájuk elején járó alkotóktól a már elismert művészekig sokféle életút jelen van. A résztvevők között elismert alkotók, rangos hazai és nemzetközi pályázatokon szereplő művészek is dolgoznak. A közös pont nem az életkor vagy az alkotói út, hanem az, hogy mindenki ugyanabba a műhelybe érkezik dolgozni. A közösség több tagja egykor mester–tanítvány kapcsolat révén került ide. Az egykor fiatal hallgatóként érkező alkotók közül sokan mára önálló művészi pályát építettek, és saját területükön váltak meghatározóvá.
Mátyássy szerint a művésztelep egyik legnagyobb ereje éppen a sokszínűségében rejlik: különböző generációk és művészeti ágak találkoznak egy helyen. A kezdeményezés másik célja, hogy a több mint ezeréves, országosan is jelentős román kori örökség, a jáki templom valamilyen formában megjelenjen az itt születő alkotásokban.
Év közben sokszor nincs idő alkotni, Jákon viszont minden adott ehhez…
A Jáki Művésztelephez sok alkotót Szepessy Béla, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének vezetője kapcsol. Egyik legfiatalabb résztvevője, Oláh Csenge Barbara, a Szolnoki Művészeti Iskola tanára 2022-ben érkezett először Jákra, azóta már negyedik alkalommal tér vissza:
"A tanár úr hívott meg először ide, azóta megszerettem ezt a közösséget és magát a települést is. Nagyon jó hangulata van, szinte természetes lett, hogy nyáron itt kezdem a júliust. Év közben sokszor nincs annyi időm alkotni, amennyit szeretnék, Jákon viszont minden adott ahhoz, hogy erre figyeljek. Az pedig különleges élmény, hogy a jáki templomot több éven keresztül alkotás közben is megismerhetjük. Művészettörténeti szempontból is páratlan hely: az ember csak áll ott, és azt érzi, úristen, itt vagyunk.”
A kezdetektől résztvevő Bugyi István Debrecenből érkezik Jákra. A tábor idején egy kecskeméti pályázatra készül, amelynek témája az elmúlás, ezért mostani munkái a megszokottnál komorabb hangulatúak: kis sírkövek és egy kápolna motívumai is megjelennek rajtuk.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
„Ez most egy hosszabb folyamat, előbb-utóbb elkészül. Ősszel viszont már szeretnék jáki témákat is hozni” – meséli. Mint mondja, vannak olyan művésztelepek, ahol kifejezetten helyhez kötődő alkotásokat várnak, a Jáki Művésztelep azonban szerinte éppen attól működik jól, hogy itt nincs kötelező irány.
„Nincs kimondva, hogy jáki témákat kell feldolgozni, mégis előbb-utóbb megjelennek a helyi motívumok, a hely szelleme. Nagyon jó a hangulat, kiváló művészek vannak itt. Ahol jó emberek és jó művészek összedugják a fejüket, abból rossz nem lehet.”
Szerinte az otthoni munkához képest a legnagyobb különbség a folyamatos eszmecsere.
„Otthon megvan a munka intimitása, de itt látjuk egymás alkotásait, hogyan készülnek a munkák, tanulunk egymástól, kikérjük egymás véleményét. Teljesen mindegy, hogy Szolnokról, Debrecenből vagy Egerből kell jönni: senki nem úgy gondolkodik, hogy messze van. Automatikusan jövünk. Mert jönni kell.”
„Mindig nagyon jó ide megérkezni és itt alkotni. Meglepően erős közösség alakult ki itt”
A kezdetektől itt van a Jáki Művésztelepen Kun Péter is, aki Kazárról, a Salgótarján melletti kis faluból érkezik évről évre Jákra. Ahogy mondja, ezen a vidéken mindig talál új témát: a táj, a hely története és a környezet folyamatosan ad új ötleteket.
A művésztelepnek van egy állandó magja: nagyjából 10–15 alkotó, akik a kezdetektől együtt dolgoznak, mellettük pedig évről évre új résztvevők is bekapcsolódnak.
„Mindig van egy kis változás, valaki nem jön, valaki új érkezik, de ez a mag már régóta együtt van. Olyan, mintha egy összeszokott társulat lenne.”
Kun Péter a tábor idején egy liliomot ábrázoló munkán dolgozik, amely egy tematikus pályázatra készül. Szerinte a művésztelep egyik legnagyobb értéke, hogy néhány napra minden más háttérbe kerülhet. „Itt nem a napi pörgés, nem a család vagy a munka van előtérben, hanem az alkotás. Az ember végre tényleg rá tud figyelni arra, amin dolgozik: akár reggeltől estig lehet vele foglalkozni.”
A vidéki művészi lét nem elszigeteltséget jelent
A Jáki Művésztelep egyik különlegessége, hogy nem egyszerűen egy tíznapos alkotótábor: évről évre marad utána valami kézzelfogható a településen. „Mintegy 900 grafikai munkát hoztunk már ide, ez az országos képzőművészeti anyag a grafika prémium kategóriáját képviseli.” – meséli Mátyássy Gábor.
Az itt készült alkotásaikból egy része Káli István magángyűjteményét gazdagítja, más munkák pedig az önkormányzathoz, az egyházhoz és a támogató szervezetekhez kerülnek. „Így mindenki kap valamit abból, amit közösen létrehozunk. Nemcsak támogatást kapunk, hanem mi is értéket hagyunk itt.”
Felmerül a kérdés: jelent-e hátrányt, hogy a hazai képzőművészeti élet erősen Budapest-központú, miközben a Jáki Művésztelep vidéken működik? Mátyássy Gábor szerint ennél a közösségnél ez kevésbé jelent akadályt. Mint mondja, a minőségi alkotói munka nem szorulhat be a földrajzi határok közé: a jó munkák országos és nemzetközi kiállításokon is megállják a helyüket. A művésztelep egyik legnagyobb ereje éppen a kapcsolati háló: az alkotók egymást segítik, információkat osztanak meg pályázatokról, kiállítási lehetőségekről.
Mátyássy Gábor szerint azonban a művésztelep célja túlmutat az alkotáson: Jákot szeretnék elhelyezni az ország kulturális térképén. „Mindenki tanulja a jáki templomot a könyvekből, ott van róla a fénykép. De szeretnénk, ha nemcsak egy kép lenne egy tankönyvben, hanem élő kulturális helyszín.” Ezért kapcsolódnak a művésztelephez más programok is: kiállítások, templomi hangversenyek, kulturális események. A cél, hogy minél több helyi lakost és látogatót megszólítsanak. Ahogy búcsúzóul fogalmaz:
„Nagyot álmodtunk annak idején. Én úgy fogalmaztam meg: Ják lehetne a művészetek Templom-hegye. Egy olyan hely, ahová ezért az élményért érdemes eljönni.”
Címlapfotó: Pais-H Szilvia
Kutyák segítenek feltárni a Balaton-felvidék rejtett gombavilágát: különleges kutatás indult + Videó
A különleges kutatásban képzett keresőkutyák segítik a szakembereket, amelyek olyan gombafajokat is képesek megtalálni, amelyek az ember számára láthatatlanok maradnának.
Végveszélyben az egyik legszebb magyar tó: sürgős beavatkozásra van szükség, hogy elkerüljük a katasztrófát + Fotók
Rendkívüli vízpótlási beavatkozást hajtanak végre a tiszaalpári Nagy-tó megmentésére: az Alpári Holt-Tisza közúti hídja alatt ideiglenes vízvisszatartó elzárást építenek ki.
Balatonalmádiban olyan nagyszabású tervet vizsgálnak, amely teljesen átformálhatja a strandok arculatát.
Tovább romlott a helyzet a Dunán: Baján vasárnap délután már mindössze 59 centiméteres vízállást mértek, jóval a Sugovica szabadstrand működéséhez szükséges szint alatt.
Rendkívüli vízkorlátozás lépett életbe a Balaton közelében: betiltották a locsolást és a medencefeltöltést
Másodfokú vízkorlátozást rendelt el Lengyeltóti önkormányzata, miután a településen hirtelen és indokolatlanul megemelkedett a vízfogyasztás.
Sokkoló fotók az egyik vidéki kórházból: saját testnedveiben feküdt a magatehetetlen, amputált beteg
Egy hozzátartozó azt írta, hogy férje napokig saját vérével és testnedveivel átitatott ágyneműben feküdt, miközben kiterjedt felfekvések alakultak ki a hátán.
A hatósági vizsgálatok a várfal statikai megerősítését tették szükségessé.
A nándorfehérvári diadal és a mohácsi tragédia évfordulói nemcsak a magyar történelem két sorsfordító pillanatára irányítják a figyelmet, hanem arra is, hogyan őrzi egy nemzet...
A 2,1 magnitúdójú földrengést 4:01 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett.
Régi aratók filléres magyaros menüje: így készült a cséplőleves és nagymamám madárlátta foszlós buktája
Kicsit visszarepülünk abba a világba, ahol az aratás még közösségi munka volt, megerőltető napokkal. A mezőre vitt kosárban pedig ott lapult az aratóknak szánt tartalmas...
Ingyenprogramok sora vár az egyik legszebb magyar borvidéken: 500 művész érkezik a Zempléni Fesztiválra
Koncertek, színházi előadások, irodalmi estek és különleges gasztronómiai élmények várnak a 35. Zempléni Fesztiválon. Mutatjuk, milyen programokkal készülnek!
Nemcsak egy új kosárlabdapályával gazdagodik Gyenesdiás, hanem ingyenes sportprogramokkal is készülnek a helyiek számára.
Helyi közösségek, iskolák, önkormányzatok nevezték be idén is kedvenc fájukat az Év Fája versenybe, amelyet az Ökotárs Alapítvány immár 16. alkalommal szervezett meg.
Több mint húsz éve áll elhagyatott tájsebként Pécs északi határában az egykori Karolina külfejtéses szénbánya, amelynek mélyén az évek során egy különleges bányató alakult ki.
Ritka régészeti felfedezés történt Zalacsányban: a kutatók minden bizonnyal megtalálták az örvényeshegyi pálos kolostor alapítójának, Kanizsai Miklósnak a nyughelyét.
Az azbesztszennyezés árnyékában élnek a szombathelyi oladi plató lakói, akik szerint a probléma már rég nem csak az egészségügyi kockázatokról szól: a mindennapi életüket is...
Jó hír a hazai bor kedvelőinek: a badacsonyi borászatok több rangos elismerést is bezsebeltek a VinAgora Nemzetközi Borversenyen és a GROW du Monde-on.
A lillafüredi kisvasút lett a magyarok kedvence, a szilvásváradi pedig a második.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.