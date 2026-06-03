Kvíz: Fel tudod idézni, miről nevezetes Trianon? Lássuk, mennyit tudsz a magyar történelmet meghatározó trianoni szerződésről!

8/10 kérdés

A trianoni béke aláírása után Magyarországnak is szerződéses kötelessége lett a későbbi Burgenland és Sopron átadása, ahol azonban a Nemzeti Hadsereg legelszántabb alakulatai ( a "Rongyosgárda") felkelést robbantottak ki és létrehoztak egy függetlenségre törekvő államalakulatot a területen. Mi volt ennek a kisállamnak a neve?