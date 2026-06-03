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Párizs, Franciaország : 07/24/2019 - Grand Trianon palota, francia barokk stílusban, Versailles-ban, Párizsban, Franciaországban a kék égbolt előtt.
Kvíz

Kvíz: Fel tudod idézni, miről nevezetes Trianon? Lássuk, mennyit tudsz a magyar történelmet meghatározó trianoni szerződésről!

Pénzcentrum
2026. június 3. 18:01

Kevés olyan meghatározó békeszerződést kényszerült aláírni történelme során, mint amire az első világháborút követően, a versailles-i kastély Nagy-Trianon épületében sor került. Már több mint 100 kísérti a magyarokat Trianon, az aláírás évfordulója pedig ismét eljött. A mai kvízt során azt mérjük fel, mennyit tudsz valójában a szerződésről, az aláírás körülményeiről, akkoriban meghatározó személyekről.

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Kvíz: Fel tudod idézni, miről nevezetes Trianon? Lássuk, mennyit tudsz a magyar történelmet meghatározó trianoni szerződésről!

1/10 kérdés
Mikor írták alá a trianoni békeszerződést?
1918. november 3.
1919. március 21.
1921. július 31.
1920. június 4.
2/10 kérdés
Ki volt az a magyar államférfi, aki 1920 januárjában híres védőbeszédet tartott a békekonferencián?
Simonyi-Semadam Sándor
Bethlen István
Apponyi Albert
Teleki Pál
3/10 kérdés
A békekonferencián mutatták be a Kárpát-medence etnikai viszonyait ábrázoló térképet is, bár ennek már nem volt jelentősége az új határokra. Ki volt a „vörös térkép” (Carte Rouge) elsődleges szerkesztője és tervezője?
Horty Miklós
Teleki Pál
Apponyi Albert
Károlyi Mihály
4/10 kérdés
Melyik módszertani újítás tette különlegessé a Teleki-féle vörös térképet a korabeli etnikai térképekhez képest?
Csak a nagyobb városok etnikai összetételének feltüntetése
A népsűrűség figyelembevétele a népesség eloszlásának ábrázolásakor
A vallási felekezetek szerinti színezés
A domborzati viszonyok összeegyeztetése a demográfiával
5/10 kérdés
Hány főben maximálta a trianoni békeszerződés a magyar hadsereg létszámát?
70 000 fő
35 000 fő
100 000 fő
10 000 fő
6/10 kérdés
Mi volt a "Millerand-féle kísérőlevél" jelentősége a magyar kormány számára?
A jövőbeli határkiigazítások lehetőségének ígéretét tartalmazta
A hadikötelezettség és a légierő fenntartásának engedélyezését rögzítette
Azonnali gazdasági segélyt ígért a háborús káros helyreállítására
Hivatalosan elismerte Magyarország igényét Erdély egészére
7/10 kérdés
Melyik terület elcsatolása ellen tiltakozott Magyarország azzal az indokkal, hogy az ott élő németajkú lakosság hűséges maradt volna az országhoz?
Burgenland
Partium
Délvidék
Kárpátalja
8/10 kérdés
A trianoni béke aláírása után Magyarországnak is szerződéses kötelessége lett a későbbi Burgenland és Sopron átadása, ahol azonban a Nemzeti Hadsereg legelszántabb alakulatai ( a "Rongyosgárda") felkelést robbantottak ki és létrehoztak egy függetlenségre törekvő államalakulatot a területen. Mi volt ennek a kisállamnak a neve?
Transznisztria
Lajtabánság
Mirditai Köztársaság
Fiumei Szabadállam
9/10 kérdés
1921. december 14-e és 16-a között Sopron és környéke lakosai népszavazáson dönthetett arról, hogy Magyarországhoz vagy Ausztriához tartozzanak-e. Az alábbiak közül melyik település nem került vissza Magyarországhoz?
Nagymarton
Ágfalva
Kópháza
Nagycenk
10/10 kérdés
A trianoni békeszerződés előtt a történelmi Magyarország Európa egyik legmodernebb, sugaras elrendezésű, Budapest-központú vasúthálózatával rendelkezett. Az akkori 22 869 km-es összhálózatnak hány százaléka maradt meg a trianoni határok meghúzása után?
54%-a (12 349 km)
12%-a (2744 km)
67%-a (15 322 km)
38%-a (8705 km)
Címlapkép: Getty Images
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