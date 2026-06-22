Az Eurostat friss adatai szerint a fiatalok többsége rendszeresen találkozik ellenséges tartalmakkal online.
Kvíz: Tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!
Idegen szavak, közéleti kifejezések, internetes szleng és elvontabb fogalmak: nap mint nap belefuthatunk olyan szavakba, amelyek jelentése nem mindenkinek egyértelmű. Ilyenkor ma már elég néhány másodperc, és a kereső megadja a választ. De mi történne, ha ezúttal segítség nélkül kellene helytállni? A Google keresési adatai alapján most olyan kifejezésekből válogattunk, amelyekre az elmúlt időszakban sokan voltak kíváncsiak. Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak?
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!
Föld körüli zenei utazásra hívunk: derítsd ki, mennyit tudsz különböző kultúrák műfajairól és hangszereiről!
Kvíz: Mennyire ismered a magyar múzeumokat? Ez a 10 kérdés a gyakorlott látogatókat is próbára teszi!
Magyar múzeumok, híres gyűjtemények és ikonikus épületek: töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyire vagy képben!
Gyerekként sokan megszeretik az őslények világát, fejből tudják az összes dinoszaurusz nevét.
Tedd próbára tudásodat, és derítsd ki, mennyire ismered a Monk – A flúgos nyomozó világát!
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mennyire emlékszel a nagy júniusi eseményekre!
Készen állsz egy újabb történelmi kihívásra? Idézd fel velünk a történelemórák legfontosabb pillanatait, és mérd le, mi maradt meg a fejedben a júniusi sorsfordító napokból.
Kvíz: Penge vagy földrajzból? Ez a 10 trükkös ország és főváros párosítás még a profikon is kifoghat!
Te mennyire vagy jó földrajzból, minden ország fővárosát meg tudnád mondani? A mai kvíz során kiderül.
Felismered, ha AI-generált képpel van dolgod? Ez a képes kvíz 10 ételfotó segítségével megmutatja, átlátsz-e a mesterséges intelligencián.
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