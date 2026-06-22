Kvíz: Tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!

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Idegen szavak, közéleti kifejezések, internetes szleng és elvontabb fogalmak: nap mint nap belefuthatunk olyan szavakba, amelyek jelentése nem mindenkinek egyértelmű. Ilyenkor ma már elég néhány másodperc, és a kereső megadja a választ. De mi történne, ha ezúttal segítség nélkül kellene helytállni? A Google keresési adatai alapján most olyan kifejezésekből válogattunk, amelyekre az elmúlt időszakban sokan voltak kíváncsiak. Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád! 1/10 kérdés Mi jellemzi azt a személyt, aki introvertált? Kifejezetten kerüli az emberek társaságát, és mindig egyedül akar lenni Inkább befelé forduló személyiség, aki nyugodtabb környezetben töltődik fel Gyorsan dönt, és minden helyzetben kockázatot vállal Folyton a figyelem középpontjába akar kerülni Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelent az, hogy valami szubjektív? Mindenki számára ugyanúgy bizonyítható és mérhető Egyéni nézőponttól, érzésektől vagy véleménytől függ Hivatalos szabályok alapján kötelező érvényű Régi, elavult vagy már nem használt Következő kérdés 3/10 kérdés Mit jelent az, ha valakinek OCD-je van? OLED kijelzős tévékészüléke van Hirtelen hangulatingadozásai vannak Tartós lehangoltsággal és érdeklődésvesztéssel járó állapota van Visszatérő kényszergondolatokkal és kényszercselekvésekkel járó zavara van Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jelent a nemezis szó? Kedvező fordulatot hozó váratlan esemény Végzetes ellenfél, büntető erő vagy elkerülhetetlen megtorlás Olyan személy, aki folyamatos támogatást nyújt Pogány ünnepi szertartás vagy hagyomány Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen az, aki opportunista? Elvei helyett az aktuális haszonhoz igazodik Mindig a pozitív lehetőségekre számít Következetesen mások érdekeit helyezi előtérbe Minden körülmények között ellenzi a változásokat Következő kérdés 6/10 kérdés Mit jelent az abszolvál szó? Félreértelmez vagy hibásan értékel egy helyzetet Visszautasít egy lehetőséget Teljesít, elvégez vagy sikeresen lezár valamit Megfigyel vagy nyomon követ egy személyt Következő kérdés 7/10 kérdés Kire mondjuk, hogy farizeus? Arra, aki mindig őszintén és nyíltan vállalja a véleményét Arra, aki mások véleményéhez igazodik, hogy elkerülje a konfliktusokat Hitehagyott vallási tanítóra vagy vezetőre Arra, aki képmutató módon erkölcsösnek mutatja magát, de nem aszerint viselkedik Következő kérdés 8/10 kérdés Mit jelent a lowkey? Feltűnően, nagy nyilvánosság előtt Teljes bizonyossággal, minden kétséget kizáróan Indulatosan vagy sértődött hangnemben Visszafogottan, nem túl feltűnően; kicsit, titokban vagy enyhén Következő kérdés 9/10 kérdés Mi az az interpelláció? Országgyűlési képviselő kérdése a kormányhoz vagy egy miniszterhez Kormányok közötti diplomáciai egyeztetés Egy vállalat éves pénzügyi beszámolója Tudományos kutatás eredményeinek összefoglalója Következő kérdés 10/10 kérdés Mivel foglalkozik az ontológia? A madarak tudományos rendszerezésével A történeti kéziratok értelmezésével A beszéd- és nyelvi zavarok vizsgálatával A létezés, a lét és a valóság alapvető kérdéseivel Eredmények

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