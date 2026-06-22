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Kvíz

Kvíz: Tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!

Pénzcentrum
2026. június 22. 18:05

Idegen szavak, közéleti kifejezések, internetes szleng és elvontabb fogalmak: nap mint nap belefuthatunk olyan szavakba, amelyek jelentése nem mindenkinek egyértelmű. Ilyenkor ma már elég néhány másodperc, és a kereső megadja a választ. De mi történne, ha ezúttal segítség nélkül kellene helytállni? A Google keresési adatai alapján most olyan kifejezésekből válogattunk, amelyekre az elmúlt időszakban sokan voltak kíváncsiak. Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak?

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Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!

1/10 kérdés
Mi jellemzi azt a személyt, aki introvertált?
Kifejezetten kerüli az emberek társaságát, és mindig egyedül akar lenni
Inkább befelé forduló személyiség, aki nyugodtabb környezetben töltődik fel
Gyorsan dönt, és minden helyzetben kockázatot vállal
Folyton a figyelem középpontjába akar kerülni
2/10 kérdés
Mit jelent az, hogy valami szubjektív?
Mindenki számára ugyanúgy bizonyítható és mérhető
Egyéni nézőponttól, érzésektől vagy véleménytől függ
Hivatalos szabályok alapján kötelező érvényű
Régi, elavult vagy már nem használt
3/10 kérdés
Mit jelent az, ha valakinek OCD-je van?
OLED kijelzős tévékészüléke van
Hirtelen hangulatingadozásai vannak
Tartós lehangoltsággal és érdeklődésvesztéssel járó állapota van
Visszatérő kényszergondolatokkal és kényszercselekvésekkel járó zavara van
4/10 kérdés
Mit jelent a nemezis szó?
Kedvező fordulatot hozó váratlan esemény
Végzetes ellenfél, büntető erő vagy elkerülhetetlen megtorlás
Olyan személy, aki folyamatos támogatást nyújt
Pogány ünnepi szertartás vagy hagyomány
5/10 kérdés
Milyen az, aki opportunista?
Elvei helyett az aktuális haszonhoz igazodik
Mindig a pozitív lehetőségekre számít
Következetesen mások érdekeit helyezi előtérbe
Minden körülmények között ellenzi a változásokat
6/10 kérdés
Mit jelent az abszolvál szó?
Félreértelmez vagy hibásan értékel egy helyzetet
Visszautasít egy lehetőséget
Teljesít, elvégez vagy sikeresen lezár valamit
Megfigyel vagy nyomon követ egy személyt
7/10 kérdés
Kire mondjuk, hogy farizeus?
Arra, aki mindig őszintén és nyíltan vállalja a véleményét
Arra, aki mások véleményéhez igazodik, hogy elkerülje a konfliktusokat
Hitehagyott vallási tanítóra vagy vezetőre
Arra, aki képmutató módon erkölcsösnek mutatja magát, de nem aszerint viselkedik
8/10 kérdés
Mit jelent a lowkey?
Feltűnően, nagy nyilvánosság előtt
Teljes bizonyossággal, minden kétséget kizáróan
Indulatosan vagy sértődött hangnemben
Visszafogottan, nem túl feltűnően; kicsit, titokban vagy enyhén
9/10 kérdés
Mi az az interpelláció?
Országgyűlési képviselő kérdése a kormányhoz vagy egy miniszterhez
Kormányok közötti diplomáciai egyeztetés
Egy vállalat éves pénzügyi beszámolója
Tudományos kutatás eredményeinek összefoglalója
10/10 kérdés
Mivel foglalkozik az ontológia?
A madarak tudományos rendszerezésével
A történeti kéziratok értelmezésével
A beszéd- és nyelvi zavarok vizsgálatával
A létezés, a lét és a valóság alapvető kérdéseivel
Címlapkép: Getty Images
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