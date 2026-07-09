Jó hír a hazai bor kedvelőinek: a badacsonyi borászatok több rangos elismerést is bezsebeltek a VinAgora Nemzetközi Borversenyen és a GROW du Monde-on.
Meglepő tempóban kapkodják el az ingatlanokat a Velencei-tónál: fittyet hánynak a vevők a vízhiányra
Hiába a rekordalacsony vízállás, a Velencei-tó környéki ingatlanárak nem estek vissza: a tóparti ingatlanok 2026 első félévében is magas árakon cseréltek gazdát. A két nagy tóparti piac között ugyanakkor érdemi különbség látszik: a Balatonnál idén erőteljesebb a drágulás, a Velencei-tónál mérsékeltebb, de stabil az árszint.
A balatoni településeken a medián négyzetméterár 2025 első félévéhez képest 780 ezer forintról 900 ezer forintra, mintegy 16 százalékkal emelkedett, a medián eladási ár pedig 50 millió forintról 58,5 millió forintra nőtt a Duna House tranzakciós adatai szerint.
A Velencei-tó térségében ennél visszafogottabb, nagyjából 5 százalékos volt a drágulás: a medián négyzetméterár 760 ezer forintról 800 ezer forintra, az eladási ár 55 millió forintról 58 millió forintra emelkedett. Eközben a vevői kör összetétele átrendeződött: míg a Balatonnál továbbra is a befektetési célú vásárlók dominálnak, a Velencei-tónál idén jellemzően lakhatási céllal - első lakás vásárlása vagy a generációk különválása miatt - érkeznek a vevők.
„Adataink alapján egyelőre nem látszik, hogy a Velencei-tó vízszintcsökkenése átárazta volna a környék ingatlanpiacát. A térség lassabban drágul, mint a Balaton, de ez önmagában nem piaci törés. A piac egyelőre nem a vízszintre, hanem az általános árszintre, az ingatlanok állapotára és a fizetőképes keresletre reagál" – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
A keresleti oldal mutatói is ezt támasztják alá. A medián értékesítési idő a Balatonnál 138 napról 128 napra, a Velencei-tónál 139 napról 77 napra csökkent 2025 és 2026 első féléve között - ha a vízszintcsökkenés érdemben visszavetné a keresletet, annak épp a hosszabbodó értékesítési időkben kellene megjelennie. Az átlagos végső alku a Balatonnál 6, a Velencei-tónál 5 százalék felett alakult, gyakorlatilag az egy évvel korábbi szinten, vagyis a vevők alkupozíciója sem erősödött rendkívüli módon.
A két piac közötti különbség így főként az árszintben érhető tetten: a Balaton 2026 első félévében már 900 ezer forint feletti medián négyzetméteráron működött, és továbbra is a prémium tóparti piacot jelenti, míg a 800 ezer forint körüli szinten álló Velencei-tó a fővároshoz közeli, mérsékeltebb árszintű alternatíva maradt.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A mostani helyzet nem előzmény nélküli: a Velencei-tó vízállása 2022 szeptemberében is történelmi mélypontra süllyedt, és bár a kedvezőtlen hírek akkor is érezhetően visszafogták az érdeklődést, árcsökkenés nem következett be, a térség pedig utána visszatért a drágulási pályára. A piac tehát a korábbi vízhiányos időszakot is árkorrekció nélkül vészelte át.
„A vízszintcsökkenés ma inkább kockázati tényező, és nem beárazott piaci hatás. Ha a jelenlegi vízügyi helyzet tartósan fennmarad, és éveken át rontja a tó rekreációs értékét, az idővel a keresletben és az árakban is megjelenhet. A 2025–2026-os tranzakciók azonban egyelőre lassabb drágulást mutatnak a Velencei-tónál, nem visszaesést" - tette hozzá Szegő Péter.
A kormány ma 13 órától ismét kormányszóvivői tájékoztatót tart.
Milliárdos átrendeződés az Otthon Start lakáshiteleknél: váratlan dolog derült ki, ami rengeteg család pénzét érinti
A programok indulása óta ez a kamattámogatás közel egy százalékponttal csökkent.
Meghökkentő igazság az öregedésről: teljesen máshogy gondolkodnak a magyarok, mint a világ többi része
Mikor ideális megházasodni? Mikor érdemes először saját lakást vásárolni? És létezik-e egyáltalán olyan életkor, amikor már „késő” új fejezetet nyitni az életben? Mutatjuk!
A súlyos aszály már a korábban állandó vízhozamú hegyvidéki patakokat is kiszárítja Magyarországon, ennek egyik drámai példája a börzsönyi Morgó-patak
Nem éri meg túl magas áron meghirdetni az ingatlant, még akkor sem, ha az eladó később alkura számít.
Szombatig tart a társadalmi egyeztetés arról a kormányzati javaslatról, amely a vármegyéket ismét megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottakra nevezné át.
Megszólalt Pilis polgármestere a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról: egy fontos feltételt szabna hozzá
Elszámoláshoz kötné a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást Pilis polgármestere.
Bár a kínálat országosan enyhén szűkült, az árak tovább emelkedtek, így a megyei jogú városok többségében a négyzetméterárak már átlépték az egymillió forintos határt.
Azt hitte a pofátlan tolvajpáros, hogy mindent megúszhat: alvó utast fosztottak ki, a kamera buktatott
A tolvajokat térfigyelő kamerák segítségével azonosították és követték nyomon, az eltulajdonított holmikat pedig visszaadták a tulajdonosnak.
Könyörtelen invázió Magyarországon: fényes nappal támadnak a könyörtelen, új vérszívók, indul az irtás
Ezen a héten az ország tizenegy vármegyéjének 151 településén, valamint két budapesti kerületben folytatódik a földi kémiai szúnyoggyérítés.
Bár 40 fokos rendkívüli forróságra nem kell számítani, a hőmérséklet ismét 32–37 fokig emelkedik, és országos csapadék sem várható az elkövetkező időszakban.
A dél-magyarországi térség piacát a nagyszabású ipari beruházások, az új egyensúlyt kereső lakáspiac, illetve az ipari és logisztikai ingatlanok iránti érdeklődés határozza meg.
Ellepték az illegális lakásfoglalók Rákosrendező környékét: rettegnek a lakók, az utcára is veszélyes kimenni
A meghiúsult rákosrendezői mini-Dubaj-beruházás miatt kiürített egykori MÁV-lakásokat tömegesen lepték el az önkényes lakásfoglalók
Megint kiadták a riasztást: bőrig ázhatunk ma egy perc alatt, az egész országban zivatarokra figyelmeztetnek
Változékony időre számíthatunk ma: a napsütéses időszakokat felhősödés, valamint elszórt záporok és zivatarok szakítják meg, miközben a nappali csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
Átrendeződött a balatoni ingatlanpiac élmezőnye: ezek most a legdrágább települések - itt a toplista!
Továbbra is Tihany számít a legdrágább településnek, a második helyre némiképp meglepetésre Balatonszemes lépett elő, megelőzve Siófokot.
Kié a közterületen álló gyümölcsfa termése, és leszedheti-e bárki a házak előtt érő meggyet, cseresznyét vagy szilvát?
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
Az eladók többsége még mindig átmeneti problémának tekinti a tó ökológiai válságát, ezért a tóparti lakások és nyaralók árai továbbra is magasak.
Éves összevetésben is jelentős lassulás látható, hiszen 2026 első negyedévében az áremelkedés mértéke 9,2 százalékra mérséklődött.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.