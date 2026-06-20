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Trombitás egy mariachi zenekarban, Trumpet player in Mariachi band
Kvíz

Kvíz: Eligazodsz a zene világában? Itt a 10/10-hez nem lesz elég a jó ritmusérzék

Pénzcentrum
2026. június 20. 18:01

Június 21. a zene ünnepe, mi pedig mi mással is ünnepelhetnénk, mint egy zenei kvízzel! A zene közös nyelv, mégis minden kultúrának megvannak a maga jellegzetes hangszerei, műfajai és hagyományai. Ebben a kvízben föld körüli útra indulunk, hogy kiderüljön, mennyire vagy képben a világ különleges zenestílusaival és hangszereivel. Hány pontod lesz a tízből?

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Kvíz: Eligazodsz a zene világában? Itt a 10/10-hez nem lesz elég a jó ritmusérzék

1/10 kérdés
Melyik országból indult világhódító útjára a K-pop?
India
Dél-Korea
Kína
Japán
2/10 kérdés
Melyik szigetországból származik a reggae műfaja?
Trinidad és Tobago
Kuba
Jamaica
Barbados
3/10 kérdés
Melyik városban született a jazz zenei műfaj?
Chicago
New York
New Orleans
Los Angeles
4/10 kérdés
Melyik országból indult világhódító útjára a bossa nova?
Brazília
Bosznia-Hercegovina
Argentína
Spanyolország
5/10 kérdés
Melyik hangszer a legjellegzetesebb a hagyományos flamenco előadásokban?
Zongora
Spanyol gitár
Hegedű
Trombita
6/10 kérdés
Melyik országra jellemző a melankolikus fado stílus?
Portugália
Olaszország
Kína
Görögország
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik észak-amerikai zenei műfajnak az egyik legmeghatározóbb hangszere a bendzsó?
Country
Klasszikus zene
Techno
Hip-hop
8/10 kérdés
Melyik ország népzenéjének jellegzetes hangszere a samiszen?
Svédország
Irán
Mongólia
Japán
9/10 kérdés
Milyen típusú hangszer az ausztrál didgeridoo?
Billentyűs
Ütős
Fúvós
Húros
10/10 kérdés
Melyik az a hagyományos mexikói zenei formáció, aminek elmaradhatatlan kelléke a trombita, a hegedű és a "guitarrón" nevű óriásbasszusgitár?
Mariachi-zenekar
Salsa-együttes
Samba-banda
Cumbia-formáció
Címlapkép: Getty Images
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