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Június 21. a zene ünnepe, mi pedig mi mással is ünnepelhetnénk, mint egy zenei kvízzel! A zene közös nyelv, mégis minden kultúrának megvannak a maga jellegzetes hangszerei, műfajai és hagyományai. Ebben a kvízben föld körüli útra indulunk, hogy kiderüljön, mennyire vagy képben a világ különleges zenestílusaival és hangszereivel. Hány pontod lesz a tízből?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Eligazodsz a zene világában? Itt a 10/10-hez nem lesz elég a jó ritmusérzék 1/10 kérdés Melyik országból indult világhódító útjára a K-pop? India Dél-Korea Kína Japán Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik szigetországból származik a reggae műfaja? Trinidad és Tobago Kuba Jamaica Barbados Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik városban született a jazz zenei műfaj? Chicago New York New Orleans Los Angeles Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik országból indult világhódító útjára a bossa nova? Brazília Bosznia-Hercegovina Argentína Spanyolország Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik hangszer a legjellegzetesebb a hagyományos flamenco előadásokban? Zongora Spanyol gitár Hegedű Trombita Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik országra jellemző a melankolikus fado stílus? Portugália Olaszország Kína Görögország Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik észak-amerikai zenei műfajnak az egyik legmeghatározóbb hangszere a bendzsó? Country Klasszikus zene Techno Hip-hop Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik ország népzenéjének jellegzetes hangszere a samiszen? Svédország Irán Mongólia Japán Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen típusú hangszer az ausztrál didgeridoo? Billentyűs Ütős Fúvós Húros Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik az a hagyományos mexikói zenei formáció, aminek elmaradhatatlan kelléke a trombita, a hegedű és a "guitarrón" nevű óriásbasszusgitár? Mariachi-zenekar Salsa-együttes Samba-banda Cumbia-formáció Eredmények

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