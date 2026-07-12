Lemondta nagyszínpados koncertjét egy fellépő: ő sem lesz ott a Sziget fesztiválon 2026-ban

Lemondta Sziget Fesztiválos koncertjét Tash Sultana, aki a Twenty One Pilots előtt lépett volna fel a Nagyszínpadon - írja a Musicdaily. Az előadó nemcsak a szigetes fellépést, hanem az összes európai koncertjét és fesztivál-megjelenését lemondta.

Tash Sultana utoljára 2022-ben lépett fel Magyarországon a Budapest Parkban és idén adta volna első koncertjét a Sziget fesztiválon. Az eredetileg augusztus 12-én, szerdán, közvetlenül a Twenty One Pilots előtt játszó zenész tegnap lemondta az összes európai koncertjét és fesztivál-megjelenését, mert többet dolgoznia kell új anyagán – írja a lap az előadó Instagram oldalán közzétett bejelentése alapján.

"Meghoztam azt a nehéz döntést, hogy lemondom a közelgő augusztusi európai fellépéseimet. A csapatommal minden létező opciót átnéztünk, hogy ezt valahogy elkerüljük, de egyszerűen nincs olyan megoldás, ami működne. Tudom, mekkora csalódás ez, főleg azoknak, akik utazást szerveztek, szabadságot vettek ki, és mindent elrendeztek, hogy ott lehessenek ezeken a bulikon. Szívből sajnálom" - osztotta meg a hírt követőivel a zenész. Magyarázatként hozzáfűzte: több időre van szüksége ahhoz, hogy az új albumot olyan színvonalon fejezze be, amit elvár magától.

A Sziget időközben ki is vette Tash Sultanát a lineupból. Remélhetően találnak egy hasonló kaliberű előadót a helyére augusztusig.