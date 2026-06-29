Részleges felmentést kapott a paksi atomerőmű a teljesítménycsökkentés alól, amelyet az elmúlt napokban a Dunára gyakorolt hőterhelés miatt kellett végrehajtani.
Kvíz: Jól ismered hazánk legnagyobb folyóját, a Dunát? Ezek a kérdések még a Duna nagy szakértőin is kifoghatnak!
Június 29-én a Duna kerül a figyelem középpontjába: 2004 óta ezen a napon ünneplik a Nemzetközi Duna-napot 14 Duna-menti országban. Az ünnep a Duna-védelmi egyezmény aláírásának tizedik évfordulójára jött létre a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság kezdeményezésére. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet Európa második leghosszabb folyójának természeti értékeire, gazdag élővilágára és a partjai mentén élő népek sokszínű kultúrájára. A mai kvíz során tesztelheted tudásodat a Dunáról. Fedezd fel, mennyit tudsz erről a különleges folyóról!
Kvíz: Jól ismered hazánk legnagyobb folyóját, a Dunát? Ezek a kérdések még a Duna nagy szakértőin is kifoghatnak!
Mire emlékszel az emberi történelem egyik legnagyobb pusztítást hozó háborújáról? Teszteld a tudásod most!
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