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Kilátás a Dunára és Weissenkirchen an der Donau-ra - Ausztria
Kvíz

Kvíz: Jól ismered hazánk legnagyobb folyóját, a Dunát? Ezek a kérdések még a Duna nagy szakértőin is kifoghatnak!

Pénzcentrum
2026. június 29. 17:59

Június 29-én a Duna kerül a figyelem középpontjába: 2004 óta ezen a napon ünneplik a Nemzetközi Duna-napot 14 Duna-menti országban. Az ünnep a Duna-védelmi egyezmény aláírásának tizedik évfordulójára jött létre a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság kezdeményezésére. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet Európa második leghosszabb folyójának természeti értékeire, gazdag élővilágára és a partjai mentén élő népek sokszínű kultúrájára. A mai kvíz során tesztelheted tudásodat a Dunáról. Fedezd fel, mennyit tudsz erről a különleges folyóról!

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Kvíz: Jól ismered hazánk legnagyobb folyóját, a Dunát? Ezek a kérdések még a Duna nagy szakértőin is kifoghatnak!

1/10 kérdés
Hová torkollik a Duna folyó?
Földközi-tenger
Északi-tenger
Adriai-tenger
Fekete-tenger
2/10 kérdés
Melyik csatorna köti össze a Dunát az Északi-tengerrel?
Kieli-csatorna
Szuezi-csatorna
Korinthoszi-csatorna
Rajna-Majna-Duna csatorna
3/10 kérdés
Melyik jelentős római erődváros helyezkedett el a Duna mentén a mai Budapest területén?
Singidunum
Vindobona
Castra Regina
Aquincum
4/10 kérdés
Milyen következménnyel járt a 19. századi folyamszabályozás az árvizek jellegére nézve?
Korábban nem tapasztalt magas vízállások jelentek meg
A folyó sebessége jelentősen lassult
A folyó medre jelentős mértékben feltöltődött hordalékkal
Az árvizek teljesen megszűntek
5/10 kérdés
Mi az elsődleges oka annak, hogy a viza (Huso huso) ma már nem jut fel a Duna felsőbb szakaszaira?
A tiszai cianidszennyezés
A folyó vizének felmelegedése
A hordalékhiány miatti medermélyülés
A Vaskapu vízerőmű gátjainak megépítése
6/10 kérdés
Ki szerezte a híres „Kék Duna keringő” című zeneművet?
Ifj. Johann Strauss
Johannes Brahms
Ludwig van Beethoven
Liszt Ferenc
7/10 kérdés
Mely fafajok alkotják a Duna menti galériaerdők keményfás ligeterdeit?
fehér fűz és fekete nyár
enyves éger és bükk
kocsányos tölgy, szil- és kőrisfa
lucfenyő és erdeifenyő
8/10 kérdés
Melyik folyó közvetítésével érte el a 2000-es nagybányai cianidszennyezés a Duna főmedrét?
Száva
Sió
Dráva
Tisza
9/10 kérdés
Mekkora gazdasági jelentősége van a Vaskapunál termelt vízenergiának Szerbia és Románia számára?
A folyami kikötők energiaigényét biztosítja
A Vaskapunál már nincs vízenergia termelés
Az országok energiaellátásának több mint 50%-át biztosítja
Az országok energiaellátásának 27-37%-át biztosítja
10/10 kérdés
Melyik területen található a Duna legfiatalabb, csak a pleisztocén végén kialakult szakasza?
A Dévényi-kapu és a Kisalföld
A Fekete-erdő vidéke
Dobrudzsa nyugati oldala
Dunakanyar
Címlapkép: Getty Images
#európa #duna #magyarország #ünnep #június #környezetvédelem #nemzetközi #folyó #természet #kvíz #földrajz kvíz

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