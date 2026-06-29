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Június 29-én a Duna kerül a figyelem középpontjába: 2004 óta ezen a napon ünneplik a Nemzetközi Duna-napot 14 Duna-menti országban. Az ünnep a Duna-védelmi egyezmény aláírásának tizedik évfordulójára jött létre a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság kezdeményezésére. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet Európa második leghosszabb folyójának természeti értékeire, gazdag élővilágára és a partjai mentén élő népek sokszínű kultúrájára. A mai kvíz során tesztelheted tudásodat a Dunáról. Fedezd fel, mennyit tudsz erről a különleges folyóról!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered hazánk legnagyobb folyóját, a Dunát? Ezek a kérdések még a Duna nagy szakértőin is kifoghatnak! 1/10 kérdés Hová torkollik a Duna folyó? Földközi-tenger Északi-tenger Adriai-tenger Fekete-tenger Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik csatorna köti össze a Dunát az Északi-tengerrel? Kieli-csatorna Szuezi-csatorna Korinthoszi-csatorna Rajna-Majna-Duna csatorna Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik jelentős római erődváros helyezkedett el a Duna mentén a mai Budapest területén? Singidunum Vindobona Castra Regina Aquincum Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen következménnyel járt a 19. századi folyamszabályozás az árvizek jellegére nézve? Korábban nem tapasztalt magas vízállások jelentek meg A folyó sebessége jelentősen lassult A folyó medre jelentős mértékben feltöltődött hordalékkal Az árvizek teljesen megszűntek Következő kérdés 5/10 kérdés Mi az elsődleges oka annak, hogy a viza (Huso huso) ma már nem jut fel a Duna felsőbb szakaszaira? A tiszai cianidszennyezés A folyó vizének felmelegedése A hordalékhiány miatti medermélyülés A Vaskapu vízerőmű gátjainak megépítése Következő kérdés 6/10 kérdés Ki szerezte a híres „Kék Duna keringő” című zeneművet? Ifj. Johann Strauss Johannes Brahms Ludwig van Beethoven Liszt Ferenc Következő kérdés 7/10 kérdés Mely fafajok alkotják a Duna menti galériaerdők keményfás ligeterdeit? fehér fűz és fekete nyár enyves éger és bükk kocsányos tölgy, szil- és kőrisfa lucfenyő és erdeifenyő Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik folyó közvetítésével érte el a 2000-es nagybányai cianidszennyezés a Duna főmedrét? Száva Sió Dráva Tisza Következő kérdés 9/10 kérdés Mekkora gazdasági jelentősége van a Vaskapunál termelt vízenergiának Szerbia és Románia számára? A folyami kikötők energiaigényét biztosítja A Vaskapunál már nincs vízenergia termelés Az országok energiaellátásának több mint 50%-át biztosítja Az országok energiaellátásának 27-37%-át biztosítja Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik területen található a Duna legfiatalabb, csak a pleisztocén végén kialakult szakasza? A Dévényi-kapu és a Kisalföld A Fekete-erdő vidéke Dobrudzsa nyugati oldala Dunakanyar Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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