SIÓFOK, MAGYARORSZÁG - JÚLIUS 30. 2016: Hatalmas tömeg a siófoki Aranyparton a Balatonon, Magyarország
Kvíz

Kvíz: Kifog rajtad a Balaton? Lássuk, mennyire ismered a magyar tenger történelmét és legendáit!

A Balaton sokunk számára a nyarat, a szabadságot és a nosztalgiát jelenti. De vajon mennyit tudunk róla, amikor nem a strandbelépőkről, a büfék kínálatáról vagy a víz hőmérsékletéről van szó? A magyar tenger partján nemcsak római császárok és reformkori államférfiak hagyták ott a lábnyomukat, hanem elátkozott királylányok és elsüllyedt falvak emlékei is a felszín alatt pihennek. Összeállítottunk egy 10 kérdésből álló kvízt, amivel most próbára teheted magad: te csak nyaralni jársz a tóra, vagy valódi Balaton-szakértő vagy?

1/10 kérdés
Melyik településhez kötődik a visszhang legendája?
Badacsony
Balatonfüred
Siófok
Tihany
2/10 kérdés
Melyik reformkori államférfi nevéhez fűződik a balatoni gőzhajózás elindítása és az első gőzhajó, a Kisfaludy vízre bocsátása?
Széchényi István
Deák Ferenc
Kossuth Lajos
Wesselényi Miklós
3/10 kérdés
Melyik család építette a keszthelyi kastélyt, a Balaton legimpozánsabb főúri épületét?
Festetics
Habsburg
Batthyány
Esterházy
4/10 kérdés
Hogyan nevezték a rómaiak a Balatont?
Balatinus
Pannonia Lacus
Danubius
Pelso
5/10 kérdés
Ki az a híres vízi lény a balatoni legendákban, aki a viharokat korbácsolja a tó felett?
A Balaton tündére
A Hableány
A Víziember
A Balatoni Sárkány
6/10 kérdés
Melyik északi parti hegyen található az a vár, amely soha nem került török kézre?
Gulács
Csobánc
Badacsony
Szigliget
7/10 kérdés
Miért különleges a Tihanyi Apátság alapítólevele történelmi szempontból?
Ez a legkorábbi nyelvemlékünk, ami magyarul leírt szavakat tartalmaz.
Ez az első papírra írt dokumentum Magyarországon.
Ezzel kaptak a magyarok először jogot a hajózáshoz válasz.
Ez tiltotta meg először a halászatot a tóban.
8/10 kérdés
Mit nevez a népnyelv „kecskekörömnek” a Balaton partján?
Kecskepaták lenyomatát a sárban.
Megkövesedett őskori kagylóhéjakat.
Furcsa alakú kavicsokat.
Egy különleges halfajta pikkelyét.
9/10 kérdés
Hol található a Balaton „elsüllyedt faluja”, amit a víz árasztott el évszázadokkal ezelőtt?
A Badacsony lábánál.
Nincs ilyen, ez csak legenda.
Siófoktól 2 kilométerre.
Örvényes és Tihany környékén több középkori falu maradványa is a víz alatt van.
10/10 kérdés
Melyik balatoni városban volt az első kőszínház Magyarországon, ami magyar nyelven játszott?
Siófok
Balatonfüred
Tihany
Keszthely
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 1.
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. május 1.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
2026. május 1.
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
2026. május 1.
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
1
1 hónapja
Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról!
2
2 hete
Kvíz: Mennyire ismered a régi magyar ételeket? Teszteld a tudásod a hagyományos vidéki konyháról!
3
1 hónapja
Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
4
1 hónapja
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!
5
6 napja
Kvíz: Átmennél a nagy magyar filmvígjáték-teszten? Lássuk, ki nevet a végén!
