A Balaton sokunk számára a nyarat, a szabadságot és a nosztalgiát jelenti. De vajon mennyit tudunk róla, amikor nem a strandbelépőkről, a büfék kínálatáról vagy a víz hőmérsékletéről van szó? A magyar tenger partján nemcsak római császárok és reformkori államférfiak hagyták ott a lábnyomukat, hanem elátkozott királylányok és elsüllyedt falvak emlékei is a felszín alatt pihennek. Összeállítottunk egy 10 kérdésből álló kvízt, amivel most próbára teheted magad: te csak nyaralni jársz a tóra, vagy valódi Balaton-szakértő vagy?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Kifog rajtad a Balaton? Lássuk, mennyire ismered a magyar tenger történelmét és legendáit! 1/10 kérdés Melyik településhez kötődik a visszhang legendája? Badacsony Balatonfüred Siófok Tihany Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik reformkori államférfi nevéhez fűződik a balatoni gőzhajózás elindítása és az első gőzhajó, a Kisfaludy vízre bocsátása? Széchényi István Deák Ferenc Kossuth Lajos Wesselényi Miklós Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik család építette a keszthelyi kastélyt, a Balaton legimpozánsabb főúri épületét? Festetics Habsburg Batthyány Esterházy Következő kérdés 4/10 kérdés Hogyan nevezték a rómaiak a Balatont? Balatinus Pannonia Lacus Danubius Pelso Következő kérdés 5/10 kérdés Ki az a híres vízi lény a balatoni legendákban, aki a viharokat korbácsolja a tó felett? A Balaton tündére A Hableány A Víziember A Balatoni Sárkány Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik északi parti hegyen található az a vár, amely soha nem került török kézre? Gulács Csobánc Badacsony Szigliget Következő kérdés 7/10 kérdés Miért különleges a Tihanyi Apátság alapítólevele történelmi szempontból? Ez a legkorábbi nyelvemlékünk, ami magyarul leírt szavakat tartalmaz. Ez az első papírra írt dokumentum Magyarországon. Ezzel kaptak a magyarok először jogot a hajózáshoz válasz. Ez tiltotta meg először a halászatot a tóban. Következő kérdés 8/10 kérdés Mit nevez a népnyelv „kecskekörömnek” a Balaton partján? Kecskepaták lenyomatát a sárban. Megkövesedett őskori kagylóhéjakat. Furcsa alakú kavicsokat. Egy különleges halfajta pikkelyét. Következő kérdés 9/10 kérdés Hol található a Balaton „elsüllyedt faluja”, amit a víz árasztott el évszázadokkal ezelőtt? A Badacsony lábánál. Nincs ilyen, ez csak legenda. Siófoktól 2 kilométerre. Örvényes és Tihany környékén több középkori falu maradványa is a víz alatt van. Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik balatoni városban volt az első kőszínház Magyarországon, ami magyar nyelven játszott? Siófok Balatonfüred Tihany Keszthely Eredmények

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK