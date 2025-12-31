2025. december 31. szerda Szilveszter
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Őszi eső, a felirat az izzadt üvegen - kérdőjel kvíz tél
Kvíz

TOP 10 decemberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi, irodalmi és közlekedési kvízeink!

Pénzcentrum
2025. december 31. 21:46

A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg a lehető legváltozatosabb témákban, ezekből minden hónapban kiválogatjuk az olvasóink kedvenceit. Decemberben a Szovjetúnió történelméről szóló, a BKK témájú, illetve különböző irodalmi kérdéssoraink, városokról és falvakról szóló kvízeink voltak a legnépszerűbbek, de sok más témában is szívesen próbára tették tudásukat az olvasóink. Mutatjuk, melyik 10 kvízünk volt a legnépszerűbb az olvasóink körében decemberben. 

Szívesen kitöltenél 1-2 kvízt? Volt olyan kvíz, amiről pont lemaradtál? Szemezgess a hónap legjobbjaiból! 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

TOP 10 kvíz: a legnépszerűbb decemberi kvízeink listája

  1. Jó vagy történelemből? Mit tudsz a Szovjetunióról?
  2. Tudod, melyik költőnek ki volt a múzsája? Ezen a kvízen még irodalmárok is elhasalnak!
  3. Emlékszel ezekre az ikonikus fogásokra az irodalmi művekből? Lássuk, hány étel rémlik a 10-ből!
  4. Voltál már Sopronban? Mit tudsz a város múltjáról, kultúrájáról, híres látnivalóiról?
  5. Gyakran tömegközlekedsz, ismersz sok BKK-járatot? Teszteld, mennyit tudsz a budapesti közösségi közlekedésről!
  6. Idén sem maradt el az ünnepi Harry Potter-maraton? Lássuk, hány pontot érsz el a karácsonyi Harry Potter-kvízünkön!
  7. Hallottál már Kukutyinról vagy Piripócsról? Mit tudsz a fiktív helynevek valódi jelentéséről?
  8. Jártál már Bécsben? Lássuk, mit tudsz az osztrák főváros történelméről, látnivalóiról!
  9. Mennyire ismered a katolikus védőszenteket?
  10. Télen is magabiztos sofőr vagy? Ha jól ismered a KRESZ szabályait, nem bukhatsz el ezen a teszten!
Címlapkép: Getty Images
#bkk #bécs #sopron #december #történelem #kvíz #irodalom #harry potter #általános műveltségi kvíz #harry potter kvíz #kresz kvíz #történelmi kvíz #irodalmi kvíz #könyves kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:46
20:08
19:30
19:00
18:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 31.
Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 31.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
2025. december 31.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
2025. december 31.
Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól
NAPTÁR
Tovább
2025. december 31. szerda
Szilveszter
1. hét
December 31.
Szilveszter
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
1 hónapja
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
3
2 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
4
2 hónapja
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
5
1 hónapja
Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 19:30
Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 19:00
Így lett Magyarország pornónagyhatalom: végre egy statisztika, amiben "verjük" egész európát!
Agrárszektor  |  2025. december 31. 19:32
Kemény hideg érkezik Magyarországra: mutatjuk, mi várható az év elején