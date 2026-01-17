2026. január 17. szombat Antal, Antónia
-1 °C Budapest
Praying
Kvíz

Kvíz: Mennyire ismered a világvallásokat? Teszteld tudásod és derítsd ki most!

Pénzcentrum
2026. január 17. 18:05

A világvallások nemcsak hitrendszerek, hanem kultúrákat, hagyományokat és mindennapi szokásokat is formálnak. Tudod, melyik vallás tisztel szent állatként tehenet, vagy hogy melyiknek van a legtöbb híve a világon? Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és derítsd ki, mennyire vagy otthon a vallások világában!

1/10 kérdés
Melyik vallásban tisztelik szent állatként a tehenet?
Hinduizmus
Buddhizmus
Iszlám
Kereszténység
2/10 kérdés
Melyik vallás istennője Káli (Kali)?
Judaizmus
Hinduizmus
Buddhizmus
Iszlám
3/10 kérdés
Melyik vallásnak van a legtöbb híve a világon?
Iszlám
Kereszténység
Buddhizmus
Hinduizmus
4/10 kérdés
Magyarországon melyik vallás rendelkezik a legtöbb hívővel?
Judaizmus
Kereszténység
Iszlám
Buddhizmus
5/10 kérdés
Melyik vallás szent könyve a Korán?
Kereszténység
Hinduizmus
Iszlám
Buddhizmus
6/10 kérdés
Melyik vallás alapítója Siddhártha Gautama?
Iszlám
Hinduizmus
Kereszténység
Buddhizmus
7/10 kérdés
Melyik vallás követői ünneplik a húsvétot Jézus feltámadására emlékezve?
Judaizmus
Kereszténység
Hinduizmus
Iszlám
8/10 kérdés
Melyik vallásban tartják a szombatot (sábbát) szent pihenőnapnak?
Judaizmus
Buddhizmus
Iszlám
Kereszténység
9/10 kérdés
Melyik vallás központi istensége Visnu, Siva és Brahma hármasa?
Iszlám
Kereszténység
Buddhizmus
Hinduizmus
10/10 kérdés
Melyik vallás egyik fő célja a nirvána elérése?
Buddhizmus
Hinduizmus
Judaizmus
Kereszténység
#kultúra #tudás #vallás #kvíz #hagyomány #általános műveltségi kvíz

