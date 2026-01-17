Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A világvallások nemcsak hitrendszerek, hanem kultúrákat, hagyományokat és mindennapi szokásokat is formálnak. Tudod, melyik vallás tisztel szent állatként tehenet, vagy hogy melyiknek van a legtöbb híve a világon? Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és derítsd ki, mennyire vagy otthon a vallások világában!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyire ismered a világvallásokat? Teszteld tudásod és derítsd ki most! 1/10 kérdés Melyik vallásban tisztelik szent állatként a tehenet? Hinduizmus Buddhizmus Iszlám Kereszténység Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik vallás istennője Káli (Kali)? Judaizmus Hinduizmus Buddhizmus Iszlám Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik vallásnak van a legtöbb híve a világon? Iszlám Kereszténység Buddhizmus Hinduizmus Következő kérdés 4/10 kérdés Magyarországon melyik vallás rendelkezik a legtöbb hívővel? Judaizmus Kereszténység Iszlám Buddhizmus Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik vallás szent könyve a Korán? Kereszténység Hinduizmus Iszlám Buddhizmus Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik vallás alapítója Siddhártha Gautama? Iszlám Hinduizmus Kereszténység Buddhizmus Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik vallás követői ünneplik a húsvétot Jézus feltámadására emlékezve? Judaizmus Kereszténység Hinduizmus Iszlám Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik vallásban tartják a szombatot (sábbát) szent pihenőnapnak? Judaizmus Buddhizmus Iszlám Kereszténység Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik vallás központi istensége Visnu, Siva és Brahma hármasa? Iszlám Kereszténység Buddhizmus Hinduizmus Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik vallás egyik fő célja a nirvána elérése? Buddhizmus Hinduizmus Judaizmus Kereszténység Eredmények

Címlapkép: Getty Images

