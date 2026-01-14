2026. január 14. szerda Bódog
-3 °C Budapest
A szerzői jogok lejártak. Old Engraved illustration of study of a scholar in the 15th century történelem történészSaját archívumomból.
Kvíz

Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!

Pénzcentrum
2026. január 14. 18:01

Amikor az iskolapadban ül az ember, rengeteg dolgot megtanul világtörténelem eseményei, fontos összecsapások helyszínei, országok jelentős uralkodói kapcsán, és vannak évszámok, amik szinte kitörölhetetlenül vés az eszébe sok kisdiák. Hosszú évek elteltével azonban ez a tudás megkophat: érdemes néha felfrissíteni egy-egy történelmi kvíz kitöltésével. A mai kvíz során kifejezetten olyan történelmi tényekre kérdezünk rá, mely januári dátumhoz köthetők. Tedd próbára magad, mennyire emlékszel még a sorsfordítő januári történelmi eseményekre!

1/10 kérdés
1959. január 1-jén megbukott Fulgencia Batista diktátor. Ki ragadta ezután magához a hatalmat Kubában és hozott létre kommunista diktatúrát?
Pol Pot
Nicolae Ceaușescu
Fidel Castro
Josip Broz Tito
2/10 kérdés
1958. január 1-jén alakult meg az EGK - az Európai Gazdasági Közösség -, az Európai Unió elődje hat ország részvételével. Az alábbiak közül melyik ország volt alapító tagja az EGK-nak?
Svájc
Dánia
Olaszország
Svédország
3/10 kérdés
Ugyancsak január 1-jén vált külön Csehország és Szlovákia, ezzel megszűnt Csehszlovákia. Melyik évben történt ez?
1982
1993
1989
1996
4/10 kérdés
1924. január 3-án Howard Carter brit egyiptológus több évnyi keresés után megtalálta egy fáraó szarkofágját a Luxor közelében található Királyok völgyében. Melyik fáraó szarkofágja került elő ekkor?
II. Ramszesz
Kleopátra
Dzsószer
Tutanhamon
5/10 kérdés
2021. január 6-án történt az az esemény, amelyet az Amerikai Egyesült Államok Capitoliumának ostromaként emlegetnek, melynek során öten életüket vesztették. Kinek a hívei támadták meg a Capitóliumot?
Barack Obama
Joe Biden
Donald Trump
Kamala Harris
6/10 kérdés
Melyik évben nyílt meg Londonban a világ első földalatti vasútvonala, a Paddington és Farringdon közötti Metropolitan vonal január 10-én?
1896
1842
1863
1910
7/10 kérdés
Ki volt az az uralkodó, aki 1547. január 16-án koronázta magát Oroszország első cárjává?
Mihail Fjodorovics Romanov
Nagy Péter
Rettegett Iván
Borisz Godunov
8/10 kérdés
Jöjjön egy kérdés a magyar történelemből is: január 24-én Mátyást királlyá választották a Duna jegén. Melyik évben?
1458
1452
1474
1464
9/10 kérdés
1947. január 25-én halt meg a Chicago-i alvilág legendás alakja, Al Capone 48 éves korában. Mi okozta halálát?
megkéselték
szifilisz
autóbaleset
lelőtték
10/10 kérdés
1935. január 28-án legalizálta a világon elsőként egy ország az abortuszt. Melyik ország?
India
Kanada
Izland
Új-Zéland
Címlapkép: Getty Images
#iskola #oktatás #január #történelem #tudás #kvíz #általános műveltségi kvíz #történelmi kvíz

