Amikor az iskolapadban ül az ember, rengeteg dolgot megtanul világtörténelem eseményei, fontos összecsapások helyszínei, országok jelentős uralkodói kapcsán, és vannak évszámok, amik szinte kitörölhetetlenül vés az eszébe sok kisdiák. Hosszú évek elteltével azonban ez a tudás megkophat: érdemes néha felfrissíteni egy-egy történelmi kvíz kitöltésével. A mai kvíz során kifejezetten olyan történelmi tényekre kérdezünk rá, mely januári dátumhoz köthetők. Tedd próbára magad, mennyire emlékszel még a sorsfordítő januári történelmi eseményekre!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés! 1/10 kérdés 1959. január 1-jén megbukott Fulgencia Batista diktátor. Ki ragadta ezután magához a hatalmat Kubában és hozott létre kommunista diktatúrát? Pol Pot Nicolae Ceaușescu Fidel Castro Josip Broz Tito Következő kérdés 2/10 kérdés 1958. január 1-jén alakult meg az EGK - az Európai Gazdasági Közösség -, az Európai Unió elődje hat ország részvételével. Az alábbiak közül melyik ország volt alapító tagja az EGK-nak? Svájc Dánia Olaszország Svédország Következő kérdés 3/10 kérdés Ugyancsak január 1-jén vált külön Csehország és Szlovákia, ezzel megszűnt Csehszlovákia. Melyik évben történt ez? 1982 1993 1989 1996 Következő kérdés 4/10 kérdés 1924. január 3-án Howard Carter brit egyiptológus több évnyi keresés után megtalálta egy fáraó szarkofágját a Luxor közelében található Királyok völgyében. Melyik fáraó szarkofágja került elő ekkor? II. Ramszesz Kleopátra Dzsószer Tutanhamon Következő kérdés 5/10 kérdés 2021. január 6-án történt az az esemény, amelyet az Amerikai Egyesült Államok Capitoliumának ostromaként emlegetnek, melynek során öten életüket vesztették. Kinek a hívei támadták meg a Capitóliumot? Barack Obama Joe Biden Donald Trump Kamala Harris Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik évben nyílt meg Londonban a világ első földalatti vasútvonala, a Paddington és Farringdon közötti Metropolitan vonal január 10-én? 1896 1842 1863 1910 Következő kérdés 7/10 kérdés Ki volt az az uralkodó, aki 1547. január 16-án koronázta magát Oroszország első cárjává? Mihail Fjodorovics Romanov Nagy Péter Rettegett Iván Borisz Godunov Következő kérdés 8/10 kérdés Jöjjön egy kérdés a magyar történelemből is: január 24-én Mátyást királlyá választották a Duna jegén. Melyik évben? 1458 1452 1474 1464 Következő kérdés 9/10 kérdés 1947. január 25-én halt meg a Chicago-i alvilág legendás alakja, Al Capone 48 éves korában. Mi okozta halálát? megkéselték szifilisz autóbaleset lelőtték Következő kérdés 10/10 kérdés 1935. január 28-án legalizálta a világon elsőként egy ország az abortuszt. Melyik ország? India Kanada Izland Új-Zéland Eredmények

