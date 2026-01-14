Pedagógus bértábla 2026: mutatjuk, mennyi a pedagógus béremelés 2026-ban, hogyan alakul a tanári fizetés 2026 évében? Mit kell tudni a tanárbérek, pedagógus bérpótlékok kapcsán?
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
Amikor az iskolapadban ül az ember, rengeteg dolgot megtanul világtörténelem eseményei, fontos összecsapások helyszínei, országok jelentős uralkodói kapcsán, és vannak évszámok, amik szinte kitörölhetetlenül vés az eszébe sok kisdiák. Hosszú évek elteltével azonban ez a tudás megkophat: érdemes néha felfrissíteni egy-egy történelmi kvíz kitöltésével. A mai kvíz során kifejezetten olyan történelmi tényekre kérdezünk rá, mely januári dátumhoz köthetők. Tedd próbára magad, mennyire emlékszel még a sorsfordítő januári történelmi eseményekre!
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
Teszteld magad, és derítsd ki, mennyire ismered az ismert közmondásokat.
A Pénzcentrum mai kvízében alapvető, mégis gyakran félreértett fogalmakra kérdezünk rá. Derítsd ki, mennyire vagy otthon a pénzügyek világában!
A világ leghíresebb filmtörténeti alkotásai közé soroljuk Fossest Gump szívmelengető, szórakoztató, és mégis végtelenül szomorú történetét. Teszteld, mit tudsz róla!
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
Ki ne tudná, ki írta a Rómeó és Júliát, melyik Dosztojevszkij máig nagyhatású regénye, vagy kinek a verse az Anyám tyúkja?
Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Derítsd ki, ismersz-e minden piros-fehér-zöld zászlót!
A mai kvíz során olyan zászlókat mutatunk, amelyekben a magyarhoz hasonlóan domináns a piros, a fehér és a zöld szín.
Kvíz: Tűkön ülve várod a 2026-ban érkező sorozatokat, új évadokat? Lássuk, mit tudsz az idei felhozatalról!
Teszteld magad a kvízünkben, és derítsd ki, igazi sorozatguru vagy-e, vagy még rád fér még néhány sorozatmaraton, hogy pótold a lemaradást.
A Pénzcentrum mai állatos kvízében arra vagyunk kíváncsiak, vajon mennyire ismered a leghíresebb kutyafajtákat: lássuk, hányat ismersz fel képek alapján!
Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt a Légy jó mindhalálig? Lássuk, mire emlékszel Nyilas Misi kalandjaiból!
Ha azok közé tartozol, akik valóban elolvasták a regényt, nem csak átfutották a rövidített verziót, most végre letesztelheted, mi mindenre emlékszel Nyilas Misi történetéből!
Kvíz: Mennyit tudsz az időjárási babonákról? Lássuk, mit ígér az idei évre Gergely, Dorottya vagy Piroska napja!
A Pénzcentrum mai kvízében most letesztelheted, mennyit tudsz a népi időjóslásról. Lássuk tudod-e, melyik nap, milyen időjárást ígér.
Megismerkedtél már az idei munkaidő naptárral? Ha szeretsz előre tervezni és a lehető leggazdaságosabban osztanád be szabadidődet, töltsd ki mai kvízünket!
Kvíz: Jöhet egy vicces kvíz, csupa furfangos kérdéssel? Ember legyen a talpán, aki 10 pontot szerez!
A mai kvíz során elsőre talán egyszerűnek tűnő, ám valójában trükkös kérdések várnak.
Neked is meghozták a kedved az ünnepek a filmezéshez?
Kvíz: Felkészültél 2026-ra? Tedd próbára mennyit tudsz az idei év legfontosabb eseményeiről, közelgő évfordulóiról!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben az idei év legfontosabb közelgő világeseményei kapcsán.
TOP 10 decemberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi, irodalmi és közlekedési kvízeink!
A TOP10 decemberi listán 2025-ből többek között a legjobb Szovjetúnió, BKK, Harry Potter és bécsi kvíz kapott helyett.
Legyen szó sporteseményekről, filmekről, zenei fesztiválokról vagy híres születésnapokról, teszteld a tudásod, és nézd meg, mennyire követted a világ történéseit az elmúlt évben.
Szemezgess a 2025-ös év legjobb kvízei közül, jó szórakozást!
Ha naprakészen követed a legújabb tartalmakat, mai filmes kvízünket neked találtuk ki. Lássuk, mennyit tudsz a 2025-ben bemutatott új sorozatokról és a sikerműsorok új évadairól!
Kvíz: Nagy filmrajongó vagy, minden fontos filmet láttál 2025-ben? Lássuk, hány pontot érsz a 2025-ös filmes kvízünkön!
A mai kvíz segíthet feltérképezni, minden fontos filmet láttál-e 2025-ben és mennyire emlékszel azokra.