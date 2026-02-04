2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
3 °C Budapest
katonának öltözött személy jobb kezével egy katonai motoros sisakot tart a második világháborúból származó védőszemüveggel
Világ

Kimondták Moszkvában: ha a NATO ezt meglépi, el lehet felejteni a békét Ukrajnában

Pénzcentrum
2026. február 4. 13:46

Orosz vezető elemzők és politikai véleményformálók egyértelmű üzenetet küldtek a NATO-nak: ha nyugati katonák jelennek meg Ukrajnában, Moszkva nem hajlandó lezárni a háborút, írja a Portfolio.

Heves reakciókat váltott ki Oroszországban az a napokban kiszivárgott nyugati biztonsági garanciatervezet, amely szerint a NATO egyes országai katonai alakulatokat küldenének Ukrajnába a háború lezárását követően. Orosz vezetők, katonai elemzők és influenszerek ritkán látott egyetértésben utasítják el a tervet.

Moszkva álláspontja szerint a háború addig nem érhet véget, amíg nem kapnak egyértelmű garanciát arra, hogy NATO-katonák nem maradnak tartósan Ukrajna területén. Tegnap vált ismertté, hogy egyes nyugati országok békét követő „biztonsági jelenlét” formájában küldenének fegyveres egységeket Kijev támogatására.

Az orosz fél szerint azonban ez nem békefenntartás lenne. Vaszilij Novikov katonai elemző az MK.ru-nak úgy fogalmazott: a nyugati gyakorlat lényege, hogy egy későbbi incidensre hivatkozva úgynevezett stabilizációs erőket vezényelnek be, amelyek valódi célja Oroszország befolyásolása és korlátok közé szorítása. Szerinte Ukrajna ebben a stratégiában csupán eszköz.

Az orosz szakértők úgy látják, Európa „legagresszívebb” országai már eldöntötték, hogy katonákat küldenek Ukrajnába, függetlenül attól, hogy a háború véget ér-e. Állításuk szerint csak a megfelelő ürügyet keresik a beavatkozásra.

Novikov szerint minden olyan tárgyalás kudarcra van ítélve, amely a NATO katonai jelenlétének elfogadásával indul. Úgy véli, valódi biztonsági garanciák csak kölcsönös alapon születhetnek, nem pedig ultimátumként, amely az egyik félnek lehetőséget ad egy későbbi beavatkozásra.

Az MK.ru idézte Vlagyimir Putyin orosz elnököt is, aki szerint Moszkva nem fogad el átmeneti megoldásokat a konfliktus lezárására. Oroszország kizárólag tartós és végleges rendezést tart elfogadhatónak, amelynek része, hogy NATO-katonák nem maradnak Ukrajnában.
Címlapkép: Getty Images
