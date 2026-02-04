Egy friss jelentés szerint az Európai Unió ambiciózus klímacéljai valamint a zöld iparpolitikája súlyos nyersanyag-ellátási akadályokba ütközik.
Kimondták Moszkvában: ha a NATO ezt meglépi, el lehet felejteni a békét Ukrajnában
Orosz vezető elemzők és politikai véleményformálók egyértelmű üzenetet küldtek a NATO-nak: ha nyugati katonák jelennek meg Ukrajnában, Moszkva nem hajlandó lezárni a háborút, írja a Portfolio.
Heves reakciókat váltott ki Oroszországban az a napokban kiszivárgott nyugati biztonsági garanciatervezet, amely szerint a NATO egyes országai katonai alakulatokat küldenének Ukrajnába a háború lezárását követően. Orosz vezetők, katonai elemzők és influenszerek ritkán látott egyetértésben utasítják el a tervet.
Moszkva álláspontja szerint a háború addig nem érhet véget, amíg nem kapnak egyértelmű garanciát arra, hogy NATO-katonák nem maradnak tartósan Ukrajna területén. Tegnap vált ismertté, hogy egyes nyugati országok békét követő „biztonsági jelenlét” formájában küldenének fegyveres egységeket Kijev támogatására.
Az orosz fél szerint azonban ez nem békefenntartás lenne. Vaszilij Novikov katonai elemző az MK.ru-nak úgy fogalmazott: a nyugati gyakorlat lényege, hogy egy későbbi incidensre hivatkozva úgynevezett stabilizációs erőket vezényelnek be, amelyek valódi célja Oroszország befolyásolása és korlátok közé szorítása. Szerinte Ukrajna ebben a stratégiában csupán eszköz.
Az orosz szakértők úgy látják, Európa „legagresszívebb” országai már eldöntötték, hogy katonákat küldenek Ukrajnába, függetlenül attól, hogy a háború véget ér-e. Állításuk szerint csak a megfelelő ürügyet keresik a beavatkozásra.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Novikov szerint minden olyan tárgyalás kudarcra van ítélve, amely a NATO katonai jelenlétének elfogadásával indul. Úgy véli, valódi biztonsági garanciák csak kölcsönös alapon születhetnek, nem pedig ultimátumként, amely az egyik félnek lehetőséget ad egy későbbi beavatkozásra.
Az MK.ru idézte Vlagyimir Putyin orosz elnököt is, aki szerint Moszkva nem fogad el átmeneti megoldásokat a konfliktus lezárására. Oroszország kizárólag tartós és végleges rendezést tart elfogadhatónak, amelynek része, hogy NATO-katonák nem maradnak Ukrajnában.
Decemberben az euróövezetben az elemzők által vártnak megfelelő mértékben, 0,3 százalékkal csökkentek a termelői árak havi bázison.
Súlyos kijelentést tett az Európai Központi Bank volt elnöke: alárendeltté és megosztottá válhat az unió
Az egykori EKB-elnök figyelmeztet: ha az EU nem lép gyorsan, elveszítheti globális befolyását és ipari erejét.
A Financial Times értesülései szerint a tervezett mechanizmus fokozatosan erősödő diplomáciai és katonai lépéseket tartalmazna, amelyeket Moszkva már most elutasít.
Joe Biden 2023-ban "Átfogó Stratégiai Partnerséget" írt alá Vietnammal, a legmagasabb diplomáciai szintre emelve a két ország kapcsolatát
Európa versenyképességét elsősorban a belső piac szétaprózódása fékezi, miközben a magyar gazdaság termelékenységi gondok miatt növekedési csapdába került.
Rövid halasztás után mégis asztalhoz ülnek a felek, de a legkényesebb kérdésekben továbbra sincs valódi áttörés.
Az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat.
Súlyos figyelmeztetést küldtek: ez nemcsak a kontinensre, de Magyarországra is súlyos hatással lehet
Fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Unióban nem lesz elegendő alapvető fontosságú nyersanyag a megújuló energiaforrásokhoz.
Az elnök kiemelte, hogy az ukrán küldöttség kétoldalú találkozókat is tart az amerikai féllel.
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
A piaci elemzők szerint az idei magyar gazdasági növekedés 1,5–2,5 százalék között alakulhat, kedvezőtlen forgatókönyv esetén azonban akár 1 százalék alá is lassulhat.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Hol történt a legtöbb terrortámadás? Miért tolódott Afrika felé a terrorizmus súlypontja? És hogyan érzékeljük mindezt Európában? Mutatjuk!
A megállapodás nyomán a brit védelmi ipar kedvezményes helyzetbe kerülhetne az ukrán fegyverbeszerzéseknél.
Zelenszkij közölte, hogy a stratégiaváltásra reagálva új direktívákat adott ki az ukrán légierő parancsnoksága.
A két ország védelmi minisztereinek találkozóján a Meteor légiharc-rakéták szállításáról is egyeztettek.
Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos háromoldalú béketárgyalások következő fordulóját február 4–5-én tartják Abu-Dzabiban, amerikai részvétellel.
Durva, amit Donald Trump közel-keleti akciója okozott: teljesen felborult az olajpiac, ez most egy komoly árzuhanás
Az áresést tovább fokozta az amerikai dollár erősödése, amely drágábbá teszi az olajat a nem dollárban fizető vásárlók számára.
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint a világ rendkívül veszélyessé vált, ugyanakkor Oroszország nem törekszik globális konfliktusra.
Izrael 2024 májusában foglalta el a határátkelőt, azóta a környező terület gyakorlatilag teljesen elpusztult.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!