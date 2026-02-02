2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
Monks in brown robes
Kvíz

Kvíz: Emlékszel a regényekben és a képernyőn feltűnő szerzetesek, papok karaktereire? Lássuk, mit tudsz róluk!

Pénzcentrum
2026. február 2. 17:57

A római katolikus egyház 1997 óta ünnepli a Szerzetesek Világnapját II. János Pál pápa kezdeményezésére Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án. Így a mai kvíz során olyan irodalmi művekben vagy filmekben, sorozatokban feltűnő, emlékezetes szerzetes, lelkész, pap karakterekkel kapcsolatban teszünk fel kérdéseket. Tedd próbára tudásod ma is!

Kvíz: Könyvek, filmek, sorozatok gyakori szereplői a szerzetesek, lelkészek, papok - Te mennyit ismersz közülük?

1/10 kérdés
Hogy hívják a szerzetest Shakespeare Rómeó és Júlia című drámájában, aki segíti a szerelmeseket?
György barát
Gergely barát
Lőrinc barát
Ferenc barát
2/10 kérdés
Mi a címe annak a sorozatnak, amelynek lelkész címszereplőjét Terence Hill alakítja?
Don Eladio
Don Camillo
Don Quijote
Don Matteo
3/10 kérdés
Hogy hívják a Robin Hood-történetekben gyakran felbukkanó szerzetest?
Tuck barát
Bob barát
Sam barát
Will barát
4/10 kérdés
Hogy hívják Victor Hugo A párizsi Notre-Dame című regényében és annak adaptációiban a főesperest?
Silas
Myriel
Cadfael
Frollo
5/10 kérdés
Melyik Umberto Eco regény szereplője Burgosi Jorge?
A tegnap szigete
Baudolino
A Foucault-inga
A rózsa neve
6/10 kérdés
Hogy hívják Az ördögűző (1973) című filmben az atyát, akit Max von Sydow alakított?
Oscar
Merrin
Block
Lassefar
7/10 kérdés
Melyikük nem pap Jane Austen regényeinek alábbi szereplői közül?
Mr. Elton
Mr. Darcy
Mr. Morland
Mr. Collins
8/10 kérdés
Melyik 90-es években népszerű sorozat központi karaktere a glenoaki egyházmegye tiszteletese, Eric Camden?
Twin Peaks
Bűbájos boszorkányok
Váratlan utazás
Hetedik mennyország
9/10 kérdés
Hogy hívják Mikszáth Kálmán művének, a Szent Péter esernyőjének pap főszereplőjét?
Bélyi János
Sándorovics Cyrill
Lánghy Bertalan
Bátky János
10/10 kérdés
Melyik író művének szereplője Zoszima, a szentéletű, bölcs kolostori remete?
Hemingway
Nietzsche
Tolsztoj
Dosztojevszkij
