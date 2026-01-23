2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy kis csapat hajléktalan macska a város utcáján
Kvíz

Kvíz: Neked rémlenek ezek a vicces latin állatnevek? Nem csak született biológusok érhetnek el 10 pontot!

Pénzcentrum
2026. január 23. 18:00

Az állatvilág latin elnevezései nemcsak a tudományos rendszerezés alapját adják, hanem az általános műveltség fontos részét is képezik. Észre sem vesszük, mégis gyakran találkozunk velük a mindennapokban. A mai kvíz során józan paraszti ésszel akkor is sok kérdésre megfejhetjük a választ, ha sosem remekeltünk biológia órán, latinra pedig nem is jártunk. Te hány pontot érsz el? Tanulj velünk egy kicsit latinul!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Neked rémlenek ezek a vicces latin állatnevek? Csak született biológusok érhetnek el 10 pontot!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűvel! Mi a házi macska alfaj latin neve?
Inimicus murium domesticus
Felix felicis dormi
Felis silvestris catus
Gattus miaus domus
2/10 kérdés
Ez is szembejöhetett mostanában. Mi a zebra alnem latin neve?
camelopardalis
hippotigris
transitus pedestris
equus nigerus albicus
3/10 kérdés
Melyik hazánkban is gyakori madárfajt jelöli latinul a turdus merula?
vadkacsa
kerecsensólyom
feketerigó
szarka
4/10 kérdés
Melyik az újabban nagy népszerűségnek örvendő kapibara, avagy vízidisznó latin neve?
Ornithorhynchus anatinus
Myocastor coypus
Castor fiber
Hydrochoerus hydrochaeris
5/10 kérdés
Melyik állatfaj latin neve a Lutra lutra?
hód
nutria
vidra
pézsmapocok
6/10 kérdés
Mi a házilégy latin neve?
Culex pipiens
Tineola biselliella
Vespula germanica
Musca domestica
7/10 kérdés
Melyik madár latin neve az Athene noctua?
fekete hattyú
kék páva
kuvik
búbos banka
8/10 kérdés
Mind ismerhetjük a Kérem a következőt! rajzfilmből a Bubo bubo latin nevet. De melyik bagolyfajt jelöli?
macskabagoly
szakállas bagoly
uhu
gyöngybagoly
9/10 kérdés
A csillagképek, csillagjegyek elnevezéseiből is sok latin állatnév lehet ismerős. Milyen állatfaj az Ursa?
medve
kutya
bika
oroszlán
10/10 kérdés
Melyik hangzatos latin nevet viseli az örvös galamb?
Pica pica
Gallus gallus
Corvus corax
Columba palumbus
Címlapkép: Getty Images
#tudás #tudomány #kvíz #állatok #általános műveltségi kvíz #állatos kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:46
18:37
18:15
18:08
18:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 23.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
2026. január 23.
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
2026. január 23.
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
2 hete
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
3
2 hónapja
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
4
2 hónapja
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
5
2 hónapja
Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Osztalék
Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék. Ez a részesedés az osztalék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 18:15
Vészriadót fújt az európai miniszter: európai gazdasági katasztrófára számít, Trumpot okolja miatta
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 16:37
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
Agrárszektor  |  2026. január 23. 18:32
Ez durva: elképesztő büntetést kapott a trükközni próbáló magyar horgász