Kvíz: Neked rémlenek ezek a vicces latin állatnevek? Nem csak született biológusok érhetnek el 10 pontot!

Az állatvilág latin elnevezései nemcsak a tudományos rendszerezés alapját adják, hanem az általános műveltség fontos részét is képezik. Észre sem vesszük, mégis gyakran találkozunk velük a mindennapokban. A mai kvíz során józan paraszti ésszel akkor is sok kérdésre megfejhetjük a választ, ha sosem remekeltünk biológia órán, latinra pedig nem is jártunk. Te hány pontot érsz el? Tanulj velünk egy kicsit latinul!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Neked rémlenek ezek a vicces latin állatnevek? Csak született biológusok érhetnek el 10 pontot! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűvel! Mi a házi macska alfaj latin neve? Inimicus murium domesticus Felix felicis dormi Felis silvestris catus Gattus miaus domus Következő kérdés 2/10 kérdés Ez is szembejöhetett mostanában. Mi a zebra alnem latin neve? camelopardalis hippotigris transitus pedestris equus nigerus albicus Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik hazánkban is gyakori madárfajt jelöli latinul a turdus merula? vadkacsa kerecsensólyom feketerigó szarka Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik az újabban nagy népszerűségnek örvendő kapibara, avagy vízidisznó latin neve? Ornithorhynchus anatinus Myocastor coypus Castor fiber Hydrochoerus hydrochaeris Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik állatfaj latin neve a Lutra lutra? hód nutria vidra pézsmapocok Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a házilégy latin neve? Culex pipiens Tineola biselliella Vespula germanica Musca domestica Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik madár latin neve az Athene noctua? fekete hattyú kék páva kuvik búbos banka Következő kérdés 8/10 kérdés Mind ismerhetjük a Kérem a következőt! rajzfilmből a Bubo bubo latin nevet. De melyik bagolyfajt jelöli? macskabagoly szakállas bagoly uhu gyöngybagoly Következő kérdés 9/10 kérdés A csillagképek, csillagjegyek elnevezéseiből is sok latin állatnév lehet ismerős. Milyen állatfaj az Ursa? medve kutya bika oroszlán Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik hangzatos latin nevet viseli az örvös galamb? Pica pica Gallus gallus Corvus corax Columba palumbus Eredmények

