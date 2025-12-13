Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2001 óta december 14-én ünnepeljük Magyarországon a hűség napját, annak emlékére, hogy 1920. december 14-e és 16-a között a soproniak és a város környékén élők megszavazták, hogy Ausztria helyett Magyarországhoz szeretnének tartozni. Azóta országunk legnyugatabbra fekvő nagyvárosaként tartjuk számon az osztrák-magyar határ közvetlen közelében fekvő Sopront. A híres turistaváros kultúrája és izgalmas történelmi látnivalói minden évben magyar és külföldi látogatók ezreit vonzzák – te jártál már itt? Ha jól ismered Sopront, sőt mi több, ha te is itt élsz, töltsd ki a Pénzcentrum legújabb város kvízét és válaszold meg kérdéseinket! Vajon tudni fogod mind a 10 helyes megfejtést?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Sopronban? Mit tudsz a város múltjáról, kultúrájáról, híres látnivalóiról? 1/10 kérdés Hogy nevezik Sopront? a leghűségesebb város a legbátrabb város a legszerényebb város a legszerencsésebb város Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik vármegye vármegyeszékhelye Sopron? Komárom-Esztergom egyiké sem, Sopron nem vármegyeszékhely Győr-Moson-Sopron Vas Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik folyó folyik keresztül Sopron területén? Rába Tápió Mosoni-Duna Ikva Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik híres műemléktornyot találjuk Sopronban? Tűztorony Murád pasa tornya Pogánytorony Csősztorony Következő kérdés 5/10 kérdés Hány kilométerre található Sopron Budapesttől? 210 km 70 km 120 km 300 km Következő kérdés 6/10 kérdés Mi Sopron ókori latin neve? Vindobona Savaria Scarbantia Arrabona Következő kérdés 7/10 kérdés Kinek a nevéhez fűződik a soproni toronyzene 1986-os megkomponálása? Fohner János Reiner Frigyes Johann Wohlmuth Wolfgang Amadeus Mozart Következő kérdés 8/10 kérdés Hány méter magas a soproni Tűztorony? 36 17 58 72 Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik híres szobor látható Sopron Fő terén? József nádor emlékmű Szentháromság-szobor Báthory-szobor Szabadság-szobor Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik felirat olvasható Sopron címerén, melynek jelentése "Sopron, a leghűségesebb város"? Sopron Civitas Ditissima Sopron Castellum Firmissimum Sopron Urbs Pulcherrima Sopron Civitas Fidelissima Eredmények

