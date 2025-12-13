2025. december 13. szombat Luca, Otília
Colorful houses on a street in the medieval historical Old town of Sopron city, Hungary
Kvíz

Kvíz: Jártál már Sopronban? Mit tudsz a város múltjáról, kultúrájáról, híres látnivalóiról?

Pénzcentrum
2025. december 13. 17:58

2001 óta december 14-én ünnepeljük Magyarországon a hűség napját, annak emlékére, hogy 1920. december 14-e és 16-a között a soproniak és a város környékén élők megszavazták, hogy Ausztria helyett Magyarországhoz szeretnének tartozni. Azóta országunk legnyugatabbra fekvő nagyvárosaként tartjuk számon az osztrák-magyar határ közvetlen közelében fekvő Sopront. A híres turistaváros kultúrája és izgalmas történelmi látnivalói minden évben magyar és külföldi látogatók ezreit vonzzák – te jártál már itt? Ha jól ismered Sopront, sőt mi több, ha te is itt élsz, töltsd ki a Pénzcentrum legújabb város kvízét és válaszold meg kérdéseinket! Vajon tudni fogod mind a 10 helyes megfejtést?

1/10 kérdés
Hogy nevezik Sopront?
a leghűségesebb város
a legbátrabb város
a legszerényebb város
a legszerencsésebb város
2/10 kérdés
Melyik vármegye vármegyeszékhelye Sopron?
Komárom-Esztergom
egyiké sem, Sopron nem vármegyeszékhely
Győr-Moson-Sopron
Vas
3/10 kérdés
Melyik folyó folyik keresztül Sopron területén?
Rába
Tápió
Mosoni-Duna
Ikva
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik híres műemléktornyot találjuk Sopronban?
Tűztorony
Murád pasa tornya
Pogánytorony
Csősztorony
5/10 kérdés
Hány kilométerre található Sopron Budapesttől?
210 km
70 km
120 km
300 km
6/10 kérdés
Mi Sopron ókori latin neve?
Vindobona
Savaria
Scarbantia
Arrabona
7/10 kérdés
Kinek a nevéhez fűződik a soproni toronyzene 1986-os megkomponálása?
Fohner János
Reiner Frigyes
Johann Wohlmuth
Wolfgang Amadeus Mozart
8/10 kérdés
Hány méter magas a soproni Tűztorony?
36
17
58
72
9/10 kérdés
Melyik híres szobor látható Sopron Fő terén?
József nádor emlékmű
Szentháromság-szobor
Báthory-szobor
Szabadság-szobor
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik felirat olvasható Sopron címerén, melynek jelentése "Sopron, a leghűségesebb város"?
Sopron Civitas Ditissima
Sopron Castellum Firmissimum
Sopron Urbs Pulcherrima
Sopron Civitas Fidelissima
Címlapkép: Getty Images
