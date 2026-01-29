Kvíz: Kedvenc italaid egyike a Guinness? Mutasd meg nekünk, mit tudsz az írek híres fekete söréről!

2026. január 29. csütörtök Adél
A leghíresebb európai gyártású alkoholos italok közé tartozik az Írországból származó Guinness sör, melynek készítése immár több évszázados múltra tekint vissza. Az ital leghíresebb jellegzetességei közé soroljuk a sör sötét színét, illetve a sörösdobozokban található különös műanyaggolyót. Ha rendszeresen fogyasztasz sört és szívesen kóstolsz különleges fajtákat is, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: válaszold meg kérdéseinket és tedd próbára tudásod!

1/10 kérdés
Melyik városból származik a Guinness sör?
Sligo
Waterford
Galway
Dublin
2/10 kérdés
Mikor alapította Arthur Guinness a róla elnevezett sörgyárat?
1668
1759
1823
1922
3/10 kérdés
Melyik típusba tartozik a Guinness?
blond
stout
IPA
porter
4/10 kérdés
Hová exportált először sört a Guinness?
USA
Hollandia
Nagy-Britannia
Belgium
5/10 kérdés
Mikor vált részvénytársasággá a Guinness?
1934
1998
1886
1902
6/10 kérdés
Milyen gázt enged fel a felbontásakor a dobozos Guinnessben található golyó?
hidrogén
oxigén
metán
nitrogén
7/10 kérdés
Hány deciliter sört tartalmaz a Guinness normál dobozos kiszerelése?
3,5 dl
4 dl
4,4 dl
5 dl
8/10 kérdés
Mióta kapható a 0,44 literes, golyóval ellátott dobozos Guinness?
1959
1934
1970
1998
9/10 kérdés
Milyen hangszer látható a Guinness logóján?
lant
hárfa
cselló
pánsíp
10/10 kérdés
Hány százalék a Guinness sör alkoholtartalma?
5,6%
4,2%
6,8%
4%
Címlapkép: Getty Images
