A leghíresebb európai gyártású alkoholos italok közé tartozik az Írországból származó Guinness sör, melynek készítése immár több évszázados múltra tekint vissza. Az ital leghíresebb jellegzetességei közé soroljuk a sör sötét színét, illetve a sörösdobozokban található különös műanyaggolyót. Ha rendszeresen fogyasztasz sört és szívesen kóstolsz különleges fajtákat is, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: válaszold meg kérdéseinket és tedd próbára tudásod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Kedvenc italaid egyike a Guinness? Mutasd meg nekünk, mit tudsz az írek híres fekete söréről! 1/10 kérdés Melyik városból származik a Guinness sör? Sligo Waterford Galway Dublin Következő kérdés 2/10 kérdés Mikor alapította Arthur Guinness a róla elnevezett sörgyárat? 1668 1759 1823 1922 Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik típusba tartozik a Guinness? blond stout IPA porter Következő kérdés 4/10 kérdés Hová exportált először sört a Guinness? USA Hollandia Nagy-Britannia Belgium Következő kérdés 5/10 kérdés Mikor vált részvénytársasággá a Guinness? 1934 1998 1886 1902 Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen gázt enged fel a felbontásakor a dobozos Guinnessben található golyó? hidrogén oxigén metán nitrogén Következő kérdés 7/10 kérdés Hány deciliter sört tartalmaz a Guinness normál dobozos kiszerelése? 3,5 dl 4 dl 4,4 dl 5 dl Következő kérdés 8/10 kérdés Mióta kapható a 0,44 literes, golyóval ellátott dobozos Guinness? 1959 1934 1970 1998 Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen hangszer látható a Guinness logóján? lant hárfa cselló pánsíp Következő kérdés 10/10 kérdés Hány százalék a Guinness sör alkoholtartalma? 5,6% 4,2% 6,8% 4% Eredmények

