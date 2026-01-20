2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-7 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Beautiful female reading favourite book at night
Kvíz

Kvíz: Érdekel a mitológia, a hősi történetek? Lássuk, mit tudsz a római istenekről, mitikus lényekről!

Pénzcentrum
2026. január 20. 18:02

Az istenek világa mindig tele van titkokkal, jelképekkel és izgalmas történetekkel. Vajon mennyire ismered a római mitológia alakjait? Tudod, ki uralta az alvilágot, ki vigyázott a családi tűzhelyre, vagy melyik istennőhöz kötődött a szerencse? Teszteld a tudásod a Pénzcentrum mai kvízében!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Érdekel a mitológiai, hősi történetek? Lássuk, mit tudsz a római istenekről, mitikus lényekről!

1/10 kérdés
Minek az istene Mars a római mitológiában?
gyógyítás, jóslás, művészet
szőlőművelés, bor, mámor
alvilág királya, gazdagság
háború
2/10 kérdés
Ki volt a görög istennő, Pallasz Athéné megfelelője a római mitológiában?
Diana
Juno
Proserpina
Minerva
3/10 kérdés
Ki volt a római mitológiában a szerelem istene?
Pluto
Mercurius
Jupiter
Amor
4/10 kérdés
Melyik égitest istennője volt Luna a római mitológia szerint?
az Uránusz istennője
a Nap istennője
a Hold istennője
a Neptunusz istennője
5/10 kérdés
A római mitológia szerint ki volt a tenger legfőbb istene?
Vulcanus
Bacchus
Saturnus
Neptunus
6/10 kérdés
Minek az istene volt Pluto?
az elnyomottak istene
istenek országának védelmezője, az angyalok birodalmának uralkodója
a szegények és koldusok istene
az alvilág istene, a halottak birodalmának uralkodója, a föld alatti kincsek istene
7/10 kérdés
A római mitológia szerint minek az istene volt Venus?
a béke istennője
a női erény és a vadászat
a szerelem és szépség istennője
a tűzhely és a család istennője
8/10 kérdés
Mi táplálta Róma városának alapítóit, Romolust és Remust gyermekkorukban a monda szerint?
egy farkas és egy harkály
egy kecske és egy kakas
egy párduc és egy sirály
egy bölény és egy hattyú
9/10 kérdés
Melyik trójai hős fontos szereplője a római mitológiának, akit az ókori Római Királyság alapítójának tartottak?
Odüsszeusz
Hektór
Aeneis
Akhilleusz
10/10 kérdés
Melyik volt az a rómaiakkal szemben álló nép, amelynek leányait a város alapítása után elrabolták a mondák szerint és később is sok regében megjelenik az ellenségeskedés a két nép közt?
szabinok
pirézek
patríciusok
vogonok
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #teszt #kultúra #szórakozás #történelem #tudás #kvíz #általános műveltségi kvíz #történelmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:02
17:44
17:30
17:22
17:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 20.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
2026. január 20.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
2026. január 20.
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
2026. január 20.
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
NAPTÁR
Tovább
2026. január 20. kedd
Fábián, Sebestyén
4. hét
Január 20.
A pingvin-tudatosság napja
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
1 hete
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
3
2 hónapja
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
4
2 hónapja
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
5
2 hónapja
Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó érték
A nettó és a bruttó érték a gazdálkodó szervek, társaságok nyilvántartásaiban kimutatott sajátos értékforma. A számvitel a beszerzéskori árviszonyokat konzerválja, rugalmatlan a kereslet-kínálat változásaival szemben, nem tükrözi a műszaki alkalmasságot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 16:44
Nagyon súlyos veszélyben vannak itt a nyaralók: le kellett zárni a partszakaszt, ez nem vicc
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 16:13
Páros lábbal szállt be Trumpba Von der Leyen: naná, hogy még mindig Grönland a téma
Agrárszektor  |  2026. január 20. 17:28
Lebukott a román férfi a magyar határon: durva, milyen állat volt nála