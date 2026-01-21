2026. január 21. szerda Ágnes
ROVATOK
Letters from war soldier tied up with red string on dark leather background
Kvíz

Kvíz: Te tudod, mit ünneplünk a magyar kultúra napján, kihez és mihez köthető? Gyere és tanulj!

Pénzcentrum
2026. január 21. 18:05

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját minden évben megemlékezésekkel, kiállításokkal, koncertekkel, és más kulturális programokkal. A mai kvíz a magyar kultúra napjához kapcsolódó történelmi, irodalmi és kulturális ismereteket járja körül. Most próbára teheted történelmi, irodalmi tudásod a témában, akár még tanulhatsz is valami újdonságot! 

1/10 kérdés
Miért január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját?
ekkor vált a nemzet hivatalos himnuszává a Himnusz
ekkor jelent meg először nyomtatásban a Himnusz
ezen a napon született Kölcsey Ferec, a Himnusz szerzője
ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát
2/10 kérdés
Melyik évben született a Himnusz?
1823
1855
1848
1815
3/10 kérdés
Mi volt a Himnusz eredeti, hosszabb címe?
Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból
Hymnus, a’ bűnbánó Magyar nép bűnbocsánatáért
Hymnus, a’ Haza bús düledékein
Hymnus, a’ Magyarok múltjáról és jövendőjéről
4/10 kérdés
Hány versszakból áll a Himnusz?
8
4
14
18
5/10 kérdés
A Himnusz melyik sorai következnek sorrendben a legkésőbb a versben?
Vár állott, most kőhalom / Kedv ’s öröm röpkedtek
Majd Töröktől rabigát / Vállainkra vettünk.
Bújt az üldözött ’s felé / Kard nyúl barlangjában
’S lettél magzatod miatt, / Magzatod hamvedre?
6/10 kérdés
Melyik földrajzi név nem szerepel a Himnuszban az alábbiak közül?
Tokaj
Kunság
Buda
Tisza
7/10 kérdés
Melyik szellemi irányzat, korstílus jegyei figyelhetők meg a műben?
avantgárd
barokk
reneszánsz
romantika
8/10 kérdés
Ki szerezte a Himnusz zenéjét?
Liszt Ferenc
Bartók Béla
Egressy Béni
Erkel Ferenc
9/10 kérdés
Melyik másik fontos mű szerzője szintén Kölcsey Ferenc az alábbiak közül?
Vanitatum Vanitas
Bánk bán
Nemzeti dal
Szózat
10/10 kérdés
Melyik egy Kölcsey-idézet az alábbiak közül?
"Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!"
"Csak akkor születtek nagy dolgok, / ha bátrak voltak, akik mertek"
"Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, / messzeringó gyerekkorom világa"
"Rabok legyünk, vagy szabadok? / Ez a kérdés, válasszatok!"
Címlapkép: Getty Images
#ünnep #magyar #kultúra #január #történelem #kvíz #irodalmi kvíz

