Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját minden évben megemlékezésekkel, kiállításokkal, koncertekkel, és más kulturális programokkal. A mai kvíz a magyar kultúra napjához kapcsolódó történelmi, irodalmi és kulturális ismereteket járja körül. Most próbára teheted történelmi, irodalmi tudásod a témában, akár még tanulhatsz is valami újdonságot!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod, mit ünneplünk a magyar kultúra napján, kihez és mihez köthető? Gyere és tanulj! 1/10 kérdés Miért január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját? ekkor vált a nemzet hivatalos himnuszává a Himnusz ekkor jelent meg először nyomtatásban a Himnusz ezen a napon született Kölcsey Ferec, a Himnusz szerzője ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik évben született a Himnusz? 1823 1855 1848 1815 Következő kérdés 3/10 kérdés Mi volt a Himnusz eredeti, hosszabb címe? Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból Hymnus, a’ bűnbánó Magyar nép bűnbocsánatáért Hymnus, a’ Haza bús düledékein Hymnus, a’ Magyarok múltjáról és jövendőjéről Következő kérdés 4/10 kérdés Hány versszakból áll a Himnusz? 8 4 14 18 Következő kérdés 5/10 kérdés A Himnusz melyik sorai következnek sorrendben a legkésőbb a versben? Vár állott, most kőhalom / Kedv ’s öröm röpkedtek Majd Töröktől rabigát / Vállainkra vettünk. Bújt az üldözött ’s felé / Kard nyúl barlangjában ’S lettél magzatod miatt, / Magzatod hamvedre? Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik földrajzi név nem szerepel a Himnuszban az alábbiak közül? Tokaj Kunság Buda Tisza Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik szellemi irányzat, korstílus jegyei figyelhetők meg a műben? avantgárd barokk reneszánsz romantika Következő kérdés 8/10 kérdés Ki szerezte a Himnusz zenéjét? Liszt Ferenc Bartók Béla Egressy Béni Erkel Ferenc Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik másik fontos mű szerzője szintén Kölcsey Ferenc az alábbiak közül? Vanitatum Vanitas Bánk bán Nemzeti dal Szózat Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik egy Kölcsey-idézet az alábbiak közül? "Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!" "Csak akkor születtek nagy dolgok, / ha bátrak voltak, akik mertek" "Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, / messzeringó gyerekkorom világa" "Rabok legyünk, vagy szabadok? / Ez a kérdés, válasszatok!" Eredmények

Címlapkép: Getty Images

