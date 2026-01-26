Kvíz: Mennyit tudsz a történelem egyik legborzasztóbb népirtásáról, a holokausztról? Most kiderül!

4/10 kérdés

Amikor Hitler 1933-ban átvette Németország irányítását, a zsidók üldözése politikai elv lett. Kitiltották a zsidókat a közszférából, eltiltották őket a jogászi, orvosi, tanári, politikusi és mezőgazdasági munkáktól. 1935-ben megjelent egy törvény is, mely megfosztotta őket állampolgárságuktól és megtiltották a nem zsidókkal való házasságukat. Mi volt ennek a törvénynek a neve?