Kvíz: Mennyit tudsz a történelem egyik legborzasztóbb népirtásáról, a holokausztról? Most kiderül!

Pénzcentrum
2026. január 26. 18:03

1945. január 27-én felszabadult Auschwitz–Birkenau, a náci rendszer legnagyobb és legismertebb haláltábora. Ennek emlékére az ENSZ Közgyűlése 2005-ben ezt a napot a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Ennek a kiemelkedően fontos történelmi esemény kapcsán, teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével. Lássuk, mennyit tudsz a legfontosabb helyszínekről, fogalmakról a holokauszttal kapcsolatban.

Kvíz: Ismered a történelem legmeghatározóbb eseményeit? Lássuk, mennyit tudsz a holokausztról!

1/10 kérdés
Mi a holokauszt szó jelentése?
kirekesztés
elkülönítés
teljesen elégő áldozat
bezáratás
2/10 kérdés
Hová vitték a foglyokat, akikkel kényszermunkát végeztettek, amíg azok bele nem haltak a kimerültségbe, valamilyen betegségbe vagy meg nem ölték őket?
elhagyatott falvakba
koncentrációs táborba
barlangokba
börtönbe
3/10 kérdés
Hitler, Németország és az árja faj elleni világméretű összeesküvés szervezőiként írta le a zsidókat, akiket ki kell űzni az ország politikai és szellemi életéből. Mi a neve a könyvnek, amiben ezt meg is jelentette?
Meine Gehirn
Meine Kopf
Meine Menschen
Mein Kampf
4/10 kérdés
Amikor Hitler 1933-ban átvette Németország irányítását, a zsidók üldözése politikai elv lett. Kitiltották a zsidókat a közszférából, eltiltották őket a jogászi, orvosi, tanári, politikusi és mezőgazdasági munkáktól. 1935-ben megjelent egy törvény is, mely megfosztotta őket állampolgárságuktól és megtiltották a nem zsidókkal való házasságukat. Mi volt ennek a törvénynek a neve?
hamburgi törvények
berlini törvények
nürnbergi törvények
müncheni törvények
5/10 kérdés
Hogyan nevezték azokat a helyeket, ahová elkülönítették a zsidókat egy városon belül?
Külön zóna
Telep
Putri
Gettó
6/10 kérdés
A holokauszt idején, hogy nevezték a cigányokat?
Porajmosnak
Kelderásoknak
Gázsóknak
Nonestyóknak
7/10 kérdés
A holokauszt idején a zsidók kényszerű megjelölésére használták ezt a jelképet. Mi volt az?
Simon nap
Dávid csillag
Mária folt
Eszter hold
8/10 kérdés
Mikor volt az első nagy tömeges kivégzés a náci „végső megoldás” (Endlösung) keretében?
1941. november 19-e
1941. október 12-e
1941. augusztus 27-e
1941. szeptember 24-e
9/10 kérdés
Ki mentett meg több ezer zsidót a holokauszt idején?
Oskar Schindler
Reinhard Heydrich
Tomás de Torquemada
Heinrich von Treitschke
10/10 kérdés
Melyik eseményt számítják a holokauszt, mint társadalmi fordulópont kezdetének?
Kristályéjszaka
Holdvilágos este
Napsütötte napok
Csillagos éj
Címlapkép: Getty Images
#penzcentrum #ensz #történelem #világháború #holokauszt #kvíz #történelmi kvíz

