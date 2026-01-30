Használhatatlanná vált a kedvelt budapesti szolgáltatás: pénzvisszatérítést kaphatnak az utazók?

Gyakorlatilag használhatatlanná vált a budapesti MOL Bubi közbringarendszer a szolgáltatóváltás átmeneti időszakában, ezért Vitézy Dávid a decembert követően értékesített bérletek árának visszatérítését sürgeti. A korábbi üzemeltető szerződése decemberben lejárt, az új szolgáltató pedig csak nyáron veszi át a rendszer működtetését.

Súlyos működési zavarok nehezítik jelenleg a MOL Bubi használatát Budapesten. Vitézy Dávid a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy naponta érkeznek hozzá panaszok a szolgáltatás gyakorlatilag teljes használhatatlanságáról. A felhasználók szerint alig találni elérhető kerékpárt, az állomások jelentős része üres.

A probléma gyökerét a szolgáltatóváltás körüli nehézségekben látja. A korábbi üzemeltető szerződése decemberben lejárt, míg az új partner csak a nyári időszakban veszi át a rendszer működtetését. Vitézy szerint a csúszó közbeszerzési eljárásért az előző ciklus BKK-vezetése, név szerint Draskovics Tibor és Walter Katalin felelős.

"Immár naponta több visszajelzést kapok arról, hogy a Bubi használhatatlanná vált: nincsenek működő biciklik, az állomások üresek. A Bubi korábbi szerződése decemberben lejárt, az új szolgáltató pedig csak idén nyárig áll munkába, mivel a korábbi BKK-vezetés az előző ciklusban, Draskovics Tibor és Walter Katalin irányítása alatt késve írta ki a közbeszerzést" – fogalmazott a politikus a bejegyzésében.

A BKK igyekezete ellenére sem sikerült fenntartani a szolgáltatás korábbi színvonalát. Vitézy szerint a jelenlegi átmeneti időszakban a korábbi üzemeltető már nem fordít elegendő figyelmet a rendszer működtetésére, ezért a szolgáltatás minősége jelentősen romlott. Ilyen körülmények között etikátlannak tartja, hogy továbbra is értékesítenek bérleteket a MOL Bubihoz.

A politikus ezért azt javasolja, hogy térítsék vissza a december utáni időszakra vonatkozó bérletek árát. Indítványát hivatalosan is megküldte Karácsony Gergely főpolgármesternek, valamint a BKK illetékeseinek.

A közbringahálózat megújításáról korábban már születtek bejelentések. December 24-től 500 forintos MOL Bubi Pilot bérlettel február 15-ig használható a rendszer. December 22-én írták alá a szerződést az Inurba Mobility vállalattal, amely a jövőben az új üzemeltető lesz. A megállapodás értelmében a flotta 5000 új kerékpárral bővül, és a szolgáltatási terület határai is kiszélesednek.