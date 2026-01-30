Az NNGYK szerint Magyarországon eddig nem fordult elő Nipah vírusfertőzés, és Európában sem igazoltak behurcolt esetet.
Használhatatlanná vált a kedvelt budapesti szolgáltatás: pénzvisszatérítést kaphatnak az utazók?
Gyakorlatilag használhatatlanná vált a budapesti MOL Bubi közbringarendszer a szolgáltatóváltás átmeneti időszakában, ezért Vitézy Dávid a decembert követően értékesített bérletek árának visszatérítését sürgeti. A korábbi üzemeltető szerződése decemberben lejárt, az új szolgáltató pedig csak nyáron veszi át a rendszer működtetését.
Súlyos működési zavarok nehezítik jelenleg a MOL Bubi használatát Budapesten. Vitézy Dávid a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy naponta érkeznek hozzá panaszok a szolgáltatás gyakorlatilag teljes használhatatlanságáról. A felhasználók szerint alig találni elérhető kerékpárt, az állomások jelentős része üres.
A probléma gyökerét a szolgáltatóváltás körüli nehézségekben látja. A korábbi üzemeltető szerződése decemberben lejárt, míg az új partner csak a nyári időszakban veszi át a rendszer működtetését. Vitézy szerint a csúszó közbeszerzési eljárásért az előző ciklus BKK-vezetése, név szerint Draskovics Tibor és Walter Katalin felelős.
"Immár naponta több visszajelzést kapok arról, hogy a Bubi használhatatlanná vált: nincsenek működő biciklik, az állomások üresek. A Bubi korábbi szerződése decemberben lejárt, az új szolgáltató pedig csak idén nyárig áll munkába, mivel a korábbi BKK-vezetés az előző ciklusban, Draskovics Tibor és Walter Katalin irányítása alatt késve írta ki a közbeszerzést" – fogalmazott a politikus a bejegyzésében.
A BKK igyekezete ellenére sem sikerült fenntartani a szolgáltatás korábbi színvonalát. Vitézy szerint a jelenlegi átmeneti időszakban a korábbi üzemeltető már nem fordít elegendő figyelmet a rendszer működtetésére, ezért a szolgáltatás minősége jelentősen romlott. Ilyen körülmények között etikátlannak tartja, hogy továbbra is értékesítenek bérleteket a MOL Bubihoz.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A politikus ezért azt javasolja, hogy térítsék vissza a december utáni időszakra vonatkozó bérletek árát. Indítványát hivatalosan is megküldte Karácsony Gergely főpolgármesternek, valamint a BKK illetékeseinek.
A közbringahálózat megújításáról korábban már születtek bejelentések. December 24-től 500 forintos MOL Bubi Pilot bérlettel február 15-ig használható a rendszer. December 22-én írták alá a szerződést az Inurba Mobility vállalattal, amely a jövőben az új üzemeltető lesz. A megállapodás értelmében a flotta 5000 új kerékpárral bővül, és a szolgáltatási terület határai is kiszélesednek.
A Pénzcentrum 2026. január 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
Budapest turizmusa egyszerre küzd az Airbnb árnyomásával, a prémium vendégkör lassú érkezésével.
A kulcsszéfek feltörése, a kódok kiszivárgása és a lakások önkényes elfoglalása mára mindennapos kockázattá vált a belvárosban.
Özönlenek a magyar turisták ebbe az országba: februárban különösen nagy roham várható - ez áll a hátterében
Az itáliai álomutazás érdekében néhány dolgokra érdemes a szokásosnál nagyobb figyelmet fordítani.
Az adatok alapján Vir, Crikvenica és Zadar a legkeresettebb település a magyar vendégek körében.
A hétvégén a lehűléssel együtt a csapadék halmazállapota is változik: az eső egyre több helyen havas esőbe, helyenként hóba megy át.
Január 1-jétől szigorúbb szabályok szerint zajlanak a hivatalos horgászversenyek Magyarországon. A MOHOSZ új versenyszabályzata egyértelmű tiltásokat vezet be, az alkoholfogyasztástól a dohányzásig.
A Pénzcentrum 2026. január 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A déli határ mentén kedvezőbbek lehetnek a körülmények, időnként napsütés is előfordulhat.
A Kristin névre keresztelt vihar több mint 800 ezer embert hagyott áram nélkül Közép- és Észak-Portugáliában.
A heves viharok és havazás miatt leálltak a kikötői terminálok Nyugat- és Délnyugat-Európában, a Maersk hajói menedéket keresnek.
Szerda reggel olajfoltra lettek figyelmesek a Rákos-patak mentén, a katasztrófavédelem már intézkedik a szennyezés felszámolásán.
A budapesti repülőtérről induló járatokra most rendkívül kedvező, 15 ezer forint alatti retúrjegyárak érhetők el több európai nagyvárosba.
A Pénzcentrum 2026. január 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erősen felhős és borult lesz az ég szerdán, és egyre többfelé fordulhat elő kisebb eső.
Egy férfi szabálytalanul reptetett drónt Vecsésen, közvetlenül a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Amszterdam radikális lépésre készül: a városvezetés 2026-tól teljesen kitilthatja az óceánjáró cruise‑hajókat, hogy megfékezze a túlturizmust.
Kiadták a vészjelzést: brutális fordulat jön az időjárásban, meggyengül a poláris őrvény, ez kemény lesz
A poláris örvény gyengülése jelentősen befolyásolhatja az északi félteke időjárását a következő hónapban.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.