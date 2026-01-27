Kvíz: Utaztál már repülővel? Tedd próbára tudásod, lássuk, mit tudsz a repülés világáról!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A távolsági közlekedés forradalmi eseménye volt az első utasszállító repülőgépek üzembe helyezése, azóta pedig a világ bármely pontjára eljuthatunk, akár 24 órán belül. Na de vajon milyen kulcsfontosságú történések és felfedezések vezettek el idáig és mi mindent érdemes tudni a leghíresebb repülőgépmodellekről, légitársaságokról? Ha te is rendszeresen utazol repülőgéppel, vagy ha életed első repülése előtt állsz, töltsd ki a Pénzcentrum műveltségi kvízét és tedd próbára a repülés világával kapcsolatos tudásod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Utaztál már repülővel? Tedd próbára tudásod, lássuk, mit tudsz a repülés történetéről, világáról! 1/10 kérdés Melyik volt az első személyszállításra is alkalmas légi jármű? hőlégballon héliummal töltött lufi siklórepülő léghajó Következő kérdés 2/10 kérdés Ki(k)hez köthető az első működő repülőgép megalkotása? Bánki Donát és Csonka János Wilbur és Orville Wright Leonardo da Vinci Thomas Edison Következő kérdés 3/10 kérdés Ki repülte át elsőként a La Manche csatornát? Virgil Grissom Louis Blériot Jurij Gagarin Zachary Lansdowne Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik a magyar légitársaság? Ryanair Wizz Air KLM Lufthansa Következő kérdés 5/10 kérdés Mikor alakult meg Budapesten a Magyar Repülőgyár? 1944 1989 1889 1913 Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik volt a világ első sugárhajtású utasszállító gépe? Concorde Boeing 747 Comet Airbus A380 Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a neve a világ leggyorsabb repülőgépének? SR-71 Blackbird North American X-15 Bombardier Global 8000 Cessna Citation X Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen gyártmányú repülőgépek ütköztek a World Trade Center tornyaiba a 2001. szeptember 11-es terrortámadás során? Gulfstream Boeing Embraer Airbus Következő kérdés 9/10 kérdés Hogy becézték a Boeing 747-es repülőgépeket? Flying Eagle Jumbo Jet Giga Plane Golden Wings Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem egy fapados légitársaság? Emirates Smartwings Wizz Air Eurowings Eredmények

Címlapkép: Getty Images

