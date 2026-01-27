2026. január 27. kedd Angelika
Kvíz

Kvíz: Utaztál már repülővel? Tedd próbára tudásod, lássuk, mit tudsz a repülés világáról!

Pénzcentrum
2026. január 27. 18:03

A távolsági közlekedés forradalmi eseménye volt az első utasszállító repülőgépek üzembe helyezése, azóta pedig a világ bármely pontjára eljuthatunk, akár 24 órán belül. Na de vajon milyen kulcsfontosságú történések és felfedezések vezettek el idáig és mi mindent érdemes tudni a leghíresebb repülőgépmodellekről, légitársaságokról? Ha te is rendszeresen utazol repülőgéppel, vagy ha életed első repülése előtt állsz, töltsd ki a Pénzcentrum műveltségi kvízét és tedd próbára a repülés világával kapcsolatos tudásod!

Kvíz: Utaztál már repülővel? Tedd próbára tudásod, lássuk, mit tudsz a repülés történetéről, világáról!

1/10 kérdés
Melyik volt az első személyszállításra is alkalmas légi jármű?
hőlégballon
héliummal töltött lufi
siklórepülő
léghajó
2/10 kérdés
Ki(k)hez köthető az első működő repülőgép megalkotása?
Bánki Donát és Csonka János
Wilbur és Orville Wright
Leonardo da Vinci
Thomas Edison
3/10 kérdés
Ki repülte át elsőként a La Manche csatornát?
Virgil Grissom
Louis Blériot
Jurij Gagarin
Zachary Lansdowne
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik a magyar légitársaság?
Ryanair
Wizz Air
KLM
Lufthansa
5/10 kérdés
Mikor alakult meg Budapesten a Magyar Repülőgyár?
1944
1989
1889
1913
6/10 kérdés
Melyik volt a világ első sugárhajtású utasszállító gépe?
Concorde
Boeing 747
Comet
Airbus A380
7/10 kérdés
Mi a neve a világ leggyorsabb repülőgépének?
SR-71 Blackbird
North American X-15
Bombardier Global 8000
Cessna Citation X
8/10 kérdés
Milyen gyártmányú repülőgépek ütköztek a World Trade Center tornyaiba a 2001. szeptember 11-es terrortámadás során?
Gulfstream
Boeing
Embraer
Airbus
9/10 kérdés
Hogy becézték a Boeing 747-es repülőgépeket?
Flying Eagle
Jumbo Jet
Giga Plane
Golden Wings
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem egy fapados légitársaság?
Emirates
Smartwings
Wizz Air
Eurowings
Címlapkép: Getty Images
#utazás #repülés #légitársaság #repülőtér #történelem #találmány #repülőgép #repülőjárat #kvíz #általános műveltségi kvíz #történelmi kvíz

