Witcher cauldron with color smoke for Halloween
Kvíz: Nálad sem maradhat el a karácsonyi Harry Potter-maraton? Lássuk, hány pontot érsz el a karácsonyi Harry Potter-kvízünkön!

Pénzcentrum
2025. december 24. 18:02

A Harry Potter-könyvsorozat egy generáció számára meghatározó olvasmányélmény volt, a könyvek alapján készült adaptációt is sokan szívesen nézik meg akár 20 év elteltével is. Karácsony közeledtével pedig különösen sokan veszik elő a könyveket, filmeket, rengetegen hangolódnak így az ünnepekre, találnak komfortot. A Harry Potter-történetekben is mindig fontos időszak a karácsony: szinte minden roxforti évben sorsdöntő pillanatok akadnak a téli szünidőben. Te mennyire emlékszel, mi történt a filmekben és könyvekben karácsonykor a Roxfortban és a varázsvilágban? A mai kvíz során tesztelheted, eljött-e az ideje egy újabb filmmaratonnak vagy újraolvasásnak! 

Kvíz: Nálad sem marad el idén karácsonykor a Harry Potter-maraton? Lássuk, hány pontot érsz el a karácsonyi Harry Potter-kvízünkön!

1/10 kérdés
Milyen játékra tanította meg Ron Harryt az első karácsonyi szünet alatt?
kviddics
köpkővetés
varázslósakk
robbantós snapszli
2/10 kérdés
Mit ír a névtelen üzenet, amelyet Harry talál a karácsonyra kapott láthatatlanná tévő köpeny mellett?
Apád halála előtt bízta rám ezt a köpönyeget…
Ha mindig jóra használod, nem érhet baj…
Minél közelebb a veszély, annál távolabb a baj…
Kövessétek a pókokat…
3/10 kérdés
Milyen színű pulóvert kap minden évben Ron karácsonyra, amit ki nem állhat?
kék
barna
zöld
vörös
4/10 kérdés
Kitől kapta karácsonyra Harry a Tűzvillámot?
Hagrid
Sirius
McGalagony
Dumbledore
5/10 kérdés
Mit gondol Luna, mik laknak a fagyöngyben?
narglik
nyeldeklő plimplik
furmászok
tündérmanók
6/10 kérdés
A Trimágus Tusa alatt karácsonyi bált tartanak a Roxfortban. Ki volt Cedric Diggory partnere a bálon?
Fleur Delacour
Angelina Johnson
Cho Chang
Hermione Granger
7/10 kérdés
Kinek ír karácsony előtt hosszú levelet Hermione a Főnix rendje főhadiszállásáról?
Dobbynak
Nevillenek
Lunának
Viktor Krumnak
8/10 kérdés
Mit ad Hermione ajándékba Sipornak a Főnix Rendjében?
egy patchwork-takarót
egy doboz kutyakekszet
egy új seprűt
kukacokat
9/10 kérdés
Azok közül az ajándékok közül, amiket Harry a történetben kap, melyik karácsonyi, és nem szülinapi az alábbiak közül?
egy saját kezűleg festett portré Harryről Dobbytól
egy régi családi Weasley-karóra Mrs. Weasleytől
Hedvig Hagridtól
Szörnyek szörnyű könyve Hagridtól
10/10 kérdés
Összesen hány karácsonyt töltött Harry a Roxfortban?
6
3
4
5

Címlapkép: Getty Images
