Kvíz: Nálad sem maradhat el a karácsonyi Harry Potter-maraton? Lássuk, hány pontot érsz el a karácsonyi Harry Potter-kvízünkön!

A Harry Potter-könyvsorozat egy generáció számára meghatározó olvasmányélmény volt, a könyvek alapján készült adaptációt is sokan szívesen nézik meg akár 20 év elteltével is. Karácsony közeledtével pedig különösen sokan veszik elő a könyveket, filmeket, rengetegen hangolódnak így az ünnepekre, találnak komfortot. A Harry Potter-történetekben is mindig fontos időszak a karácsony: szinte minden roxforti évben sorsdöntő pillanatok akadnak a téli szünidőben. Te mennyire emlékszel, mi történt a filmekben és könyvekben karácsonykor a Roxfortban és a varázsvilágban? A mai kvíz során tesztelheted, eljött-e az ideje egy újabb filmmaratonnak vagy újraolvasásnak!

Kvíz: Nálad sem marad el idén karácsonykor a Harry Potter-maraton? Lássuk, hány pontot érsz el a karácsonyi Harry Potter-kvízünkön! 1/10 kérdés Milyen játékra tanította meg Ron Harryt az első karácsonyi szünet alatt? kviddics köpkővetés varázslósakk robbantós snapszli Következő kérdés 2/10 kérdés Mit ír a névtelen üzenet, amelyet Harry talál a karácsonyra kapott láthatatlanná tévő köpeny mellett? Apád halála előtt bízta rám ezt a köpönyeget… Ha mindig jóra használod, nem érhet baj… Minél közelebb a veszély, annál távolabb a baj… Kövessétek a pókokat… Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen színű pulóvert kap minden évben Ron karácsonyra, amit ki nem állhat? kék barna zöld vörös Következő kérdés 4/10 kérdés Kitől kapta karácsonyra Harry a Tűzvillámot? Hagrid Sirius McGalagony Dumbledore Következő kérdés 5/10 kérdés Mit gondol Luna, mik laknak a fagyöngyben? narglik nyeldeklő plimplik furmászok tündérmanók Következő kérdés 6/10 kérdés A Trimágus Tusa alatt karácsonyi bált tartanak a Roxfortban. Ki volt Cedric Diggory partnere a bálon? Fleur Delacour Angelina Johnson Cho Chang Hermione Granger Következő kérdés 7/10 kérdés Kinek ír karácsony előtt hosszú levelet Hermione a Főnix rendje főhadiszállásáról? Dobbynak Nevillenek Lunának Viktor Krumnak Következő kérdés 8/10 kérdés Mit ad Hermione ajándékba Sipornak a Főnix Rendjében? egy patchwork-takarót egy doboz kutyakekszet egy új seprűt kukacokat Következő kérdés 9/10 kérdés Azok közül az ajándékok közül, amiket Harry a történetben kap, melyik karácsonyi, és nem szülinapi az alábbiak közül? egy saját kezűleg festett portré Harryről Dobbytól egy régi családi Weasley-karóra Mrs. Weasleytől Hedvig Hagridtól Szörnyek szörnyű könyve Hagridtól Következő kérdés 10/10 kérdés Összesen hány karácsonyt töltött Harry a Roxfortban? 6 3 4 5 Eredmények Jöhet még pár karácsonyi kvíz? Kattints ide! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

