Kvíz: Mindenre emlékszel 2025-ből? Teszteld a tudásod az év legemlékezetesebb eseményeiről!

Pénzcentrum
2025. december 31. 18:06

Év végi visszatekintés 2025 legemlékezetesebb eseményeire! Tesztelheted, mennyire követted a világ történéseit az elmúlt évben, hiszen sport, kultúra, sztárok és híres jubileumok mind helyet kaptak a Pénzcentrum mai kvízében. Vajon te mire emlékszel a legjobban?

1/10 kérdés
Ki lett a 2025-ben megrendezett százéves Tour de Hongrie győztese?
Alessandro Covit
Juan Sebastian Molano
Albert Withen Philipsent
Harold Martin Lopez
2/10 kérdés
Melyik film nyerte el 2025-ben az Oscar-díjat a Legjobb Film kategóriában?
Barbie
Anora
Dűne második része
Oppenheimer
3/10 kérdés
Melyik magyar város adott otthont 2025-ben a Nemzetközi Könyvfesztiválnak?
Debrecen
Veszprém
Budapest
Szeged
4/10 kérdés
Melyik híres énekesnő adta ki 2025-ben a „The Life of a Showgirl” című albumát?
Beyoncé
Rihanna
Taylor Swift
Madonna
5/10 kérdés
Hányadik évfordulóját ünnepelte idén a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)?
180
150
200
310
6/10 kérdés
Melyik jelentős kulturális fesztivál zajlott 2025-ben először Párizsban?
Venice Biennale
Cannes Filmfesztivál
Art Basel
SXSW
7/10 kérdés
2025-ben melyik ország csatlakozott az eurozónához?
Bulgária
Románia
Észtország
Horvátország
8/10 kérdés
Hol rendezték meg a 2025-ös Hungarian Darts Trophy versenyt?
Albert Flórián Stadion
MVM Dome
Grupama Aréna
Puskás Aréna
9/10 kérdés
Melyik híres színész születésének 100. évfordulóját ünnepelték 2025-ben?
Audrey Hepburn
Grace Kelly
Marlon Brando
Paul Newman
10/10 kérdés
Mikor került sor Kapu Tibor űrutazására 2025-ben?
2025. augusztus 9-én
2025. január 5-én
2025. június 25-én
2025. április 17-én
