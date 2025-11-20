2025. november 20. csütörtök Jolán
Old TV in Retro Style with Test Pattern on the Screen monoscope signal
Kvíz

Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!

Pénzcentrum
2025. november 20. 17:57

November 21-én ünneplik minden évben a televíziózás világnapját az 1996-os ENSZ határozat óta. Az Egyesült Nemzetek Szervezete azért november 21-ét választotta, mert 1996-ban ezen a napon tartották az első Televíziós Világfórumot. Ez a világnap jó apropó arra, hogy elmélyedjünk a magyar televíziózás múltjában. Te emlékszel még a legendás magyar tévéműsorokra, tévés személyiségekre? A mai kvíz során próbára teheted, mire emlékszel a magyar televíziózás hőskorából! Talán olyasmivel is találkozol, amiről nem is hallottál.

1/10 kérdés
Melyik évben sugározták Magyarországon az első (kísérleti) tévéadást?
1968
1954
1962
1940
2/10 kérdés
Melyik ikonikus televíziós szereplő utazott el - 62 éves korában - Kapu Tiborral együtt az űrbe 2025-ben?
TV Maci
Mazsola
Mézga Aladár
A kockásfülű nyúl
3/10 kérdés
Magyarország 1993-tól 1999-ig vett részt a Játék határok nélkül című vetélkedősorozatban, ebből háromszor nyert magyar csapat. Az alábbiak közül melyik város hozta el kétszer az aranyat?
Eger
Kecskemét
Gyöngyös
Százhalombatta
4/10 kérdés
Hanyadik évad fut 2025-ben az X-Faktor című tehetségkutatóból?
13
7
10
16
5/10 kérdés
Melyik évben indult el a Legyen Ön is milliomos! televíziós műveltségi kvízműsor Magyarországon Vágó István vezetésével?
2005
1990
2000
1995
6/10 kérdés
Ki volt Magyarország indulója az Eurovíziós dalfesztiválon 2007-ben?
ByeAlex
Rúzsa Magdi
Pápai Joci
Bayer Friderika
7/10 kérdés
Melyik magyar televíziós sorozat indult a legkorábban?
Família Kft.
Űrgammák
Szomszédok
Linda
8/10 kérdés
Melyik vetélkedőnek nem volt sosem műsorvezetője Gundel Takács Gábor az alábbiak közül?
A Fal
Maradj talpon!
Az ugrás
A Géniusz
9/10 kérdés
Hanyadik epizóddal ért véget a 23 éven át futó Barátok közt?
9235
7100
10456
15766
10/10 kérdés
Az egyik legemlékezetesebb, magyar tévétörténeti pillanat volt, amikor 1993. december 12-én bejelentették Antall József halálát az egyes csatornán a műsor megszakításával. Mi ment éppen a tévében ekkor?
Kölyökidő
Kékfény
Delta
Kacsamesék
Címlapkép: Getty Images
