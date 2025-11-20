Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

November 21-én ünneplik minden évben a televíziózás világnapját az 1996-os ENSZ határozat óta. Az Egyesült Nemzetek Szervezete azért november 21-ét választotta, mert 1996-ban ezen a napon tartották az első Televíziós Világfórumot. Ez a világnap jó apropó arra, hogy elmélyedjünk a magyar televíziózás múltjában. Te emlékszel még a legendás magyar tévéműsorokra, tévés személyiségekre? A mai kvíz során próbára teheted, mire emlékszel a magyar televíziózás hőskorából! Talán olyasmivel is találkozol, amiről nem is hallottál.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ! 1/10 kérdés Melyik évben sugározták Magyarországon az első (kísérleti) tévéadást? 1968 1954 1962 1940 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik ikonikus televíziós szereplő utazott el - 62 éves korában - Kapu Tiborral együtt az űrbe 2025-ben? TV Maci Mazsola Mézga Aladár A kockásfülű nyúl Következő kérdés 3/10 kérdés Magyarország 1993-tól 1999-ig vett részt a Játék határok nélkül című vetélkedősorozatban, ebből háromszor nyert magyar csapat. Az alábbiak közül melyik város hozta el kétszer az aranyat? Eger Kecskemét Gyöngyös Százhalombatta Következő kérdés 4/10 kérdés Hanyadik évad fut 2025-ben az X-Faktor című tehetségkutatóból? 13 7 10 16 Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik évben indult el a Legyen Ön is milliomos! televíziós műveltségi kvízműsor Magyarországon Vágó István vezetésével? 2005 1990 2000 1995 Következő kérdés 6/10 kérdés Ki volt Magyarország indulója az Eurovíziós dalfesztiválon 2007-ben? ByeAlex Rúzsa Magdi Pápai Joci Bayer Friderika Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik magyar televíziós sorozat indult a legkorábban? Família Kft. Űrgammák Szomszédok Linda Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik vetélkedőnek nem volt sosem műsorvezetője Gundel Takács Gábor az alábbiak közül? A Fal Maradj talpon! Az ugrás A Géniusz Következő kérdés 9/10 kérdés Hanyadik epizóddal ért véget a 23 éven át futó Barátok közt? 9235 7100 10456 15766 Következő kérdés 10/10 kérdés Az egyik legemlékezetesebb, magyar tévétörténeti pillanat volt, amikor 1993. december 12-én bejelentették Antall József halálát az egyes csatornán a műsor megszakításával. Mi ment éppen a tévében ekkor? Kölyökidő Kékfény Delta Kacsamesék Eredmények

Címlapkép: Getty Images

